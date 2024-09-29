Redmi Note 14 serisi, global pazarda kullanıcılara büyük sürprizler yapmaya hazırlanıyor

Xiaomi, yeni Redmi Note 14 serisiyle akıllı telefon dünyasında dikkat çekmeye devam ediyor. Çin'de tanıtılan Redmi Note 14 modelleri 50 MP ana kameralarıyla ön plana çıkarken, global pazara yönelik olarak farklılıklar göze çarpıyor. Şirket, global versiyonlarda kamera özelliklerini yükselterek kullanıcıları şaşırtmayı hedefliyor.
Global pazarda sunulacak olan Redmi Note 14 Pro ve Pro+ modelleri, Çin versiyonundan farklı olarak 200 MP Samsung ISOCELL HP3 sensör ile donatılacak. Bu hamle, fotoğrafçılıkta daha üst düzey bir deneyim sunmayı amaçlıyor. Çin'de piyasaya sürülen Pro+ modelinde ise 50 MP OVX8000 sensörü yer alıyordu, ancak global versiyonla birlikte bu sensör yerine daha gelişmiş bir teknolojiye geçiş yapıldı. Ayrıca, Çin versiyonunda bulunan 50 MP JN1 Telefoto sensör yerine, global versiyonda 2 MP makro sensör kullanılacak. Bu da telefonun farklı pazarlara yönelik olarak optimize edildiğini gösteriyor.
Global versiyonların bir diğer önemli değişikliği ise, Redmi Note 14 Pro modelinde yaşanacak. Çin'deki modelde yer alan Sony IMX882 sensörü yerine, Samsung'un ISOCELL HP3 teknolojisi kullanılacak. Bu değişiklikle birlikte Xiaomi'nin, özellikle kamera yazılımı ve performans anlamında kullanıcılarını etkilemesi bekleniyor.
Sonuç olarak, Xiaomi, global pazarda daha üst seviye bir kamera deneyimi sunarak, Redmi Note 14 Pro serisini farklı bir konuma yerleştiriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu