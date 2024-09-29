Redmi Note 14 serisi, global pazarda kullanıcılara büyük sürprizler yapmaya hazırlanıyor

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Xiaomi, yeni Redmi Note 14 serisiyle akıllı telefon dünyasında dikkat çekmeye devam ediyor. Çin'de tanıtılan Redmi Note 14 modelleri 50 MP ana kameralarıyla ön plana çıkarken, global pazara yönelik olarak farklılıklar göze çarpıyor. Şirket, global versiyonlarda kamera özelliklerini yükselterek kullanıcıları şaşırtmayı hedefliyor.

Global pazarda sunulacak olan Redmi Note 14 Pro ve Pro+ modelleri, Çin versiyonundan farklı olarak 200 MP Samsung ISOCELL HP3 sensör ile donatılacak. Bu hamle, fotoğrafçılıkta daha üst düzey bir deneyim sunmayı amaçlıyor. Çin'de piyasaya sürülen Pro+ modelinde ise 50 MP OVX8000 sensörü yer alıyordu, ancak global versiyonla birlikte bu sensör yerine daha gelişmiş bir teknolojiye geçiş yapıldı. Ayrıca, Çin versiyonunda bulunan 50 MP JN1 Telefoto sensör yerine, global versiyonda 2 MP makro sensör kullanılacak. Bu da telefonun farklı pazarlara yönelik olarak optimize edildiğini gösteriyor.

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Global versiyonların bir diğer önemli değişikliği ise, Redmi Note 14 Pro modelinde yaşanacak. Çin'deki modelde yer alan Sony IMX882 sensörü yerine, Samsung'un ISOCELL HP3 teknolojisi kullanılacak. Bu değişiklikle birlikte Xiaomi'nin, özellikle kamera yazılımı ve performans anlamında kullanıcılarını etkilemesi bekleniyor.

Sonuç olarak, Xiaomi, global pazarda daha üst seviye bir kamera deneyimi sunarak, Redmi Note 14 Pro serisini farklı bir konuma yerleştiriyor.

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Redmi Note 14 serisi global pazarda farklı özelliklerle gelecek