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    Redmi Note 14 serisi, global pazarda kullanıcılara büyük sürprizler yapmaya hazırlanıyor

    Son zamanların en çok beklenen isimlerinden biri olan Redmi Note 14 serisi, yakın zamanda global pazara çıkacak. Ancak gelen son bilgiler, Xiaomi’nin bazı ekstra planları olduğunu gösteriyor.

    Redmi Note 14 serisi global pazarda farklı özelliklerle gelecek Tam Boyutta Gör

    Xiaomi, yeni Redmi Note 14 serisiyle akıllı telefon dünyasında dikkat çekmeye devam ediyor. Çin'de tanıtılan Redmi Note 14 modelleri 50 MP ana kameralarıyla ön plana çıkarken, global pazara yönelik olarak farklılıklar göze çarpıyor. Şirket, global versiyonlarda kamera özelliklerini yükselterek kullanıcıları şaşırtmayı hedefliyor.

    Global pazarda sunulacak olan Redmi Note 14 Pro ve Pro+ modelleri, Çin versiyonundan farklı olarak 200 MP Samsung ISOCELL HP3 sensör ile donatılacak. Bu hamle, fotoğrafçılıkta daha üst düzey bir deneyim sunmayı amaçlıyor. Çin'de piyasaya sürülen Pro+ modelinde ise 50 MP OVX8000 sensörü yer alıyordu, ancak global versiyonla birlikte bu sensör yerine daha gelişmiş bir teknolojiye geçiş yapıldı. Ayrıca, Çin versiyonunda bulunan 50 MP JN1 Telefoto sensör yerine, global versiyonda 2 MP makro sensör kullanılacak. Bu da telefonun farklı pazarlara yönelik olarak optimize edildiğini gösteriyor.

    Global versiyonların bir diğer önemli değişikliği ise, Redmi Note 14 Pro modelinde yaşanacak. Çin'deki modelde yer alan Sony IMX882 sensörü yerine, Samsung'un ISOCELL HP3 teknolojisi kullanılacak. Bu değişiklikle birlikte Xiaomi'nin, özellikle kamera yazılımı ve performans anlamında kullanıcılarını etkilemesi bekleniyor.

    Sonuç olarak, Xiaomi, global pazarda daha üst seviye bir kamera deneyimi sunarak, Redmi Note 14 Pro serisini farklı bir konuma yerleştiriyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 4 gün önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 1 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

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    ccguven 2 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 2 hafta önce

    çöp

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    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 4 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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