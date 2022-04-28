Oyuncak arabalar çocuklar için bağışa dönüşüyor

Projeye katkı sağlamak isteyenler, oyuncak arabasının temsili değerini arabam.com’un Trink sat! hizmeti ile sorgulayarak yapılan bağış tutarına destek olabiliyor. Oyuncak arabaların temsili fiyat sorguları, Toplum Gönüllüleri Vakfı’nda (TOG) gönüllü çalışmalara katılan Toplum Gönüllüsü gençlerin eğitim temalı sosyal sorumluluk projeleri için bağışa dönüşürken, ihtiyaç sahibi okullardaki çocuklara da TOG aracılığıyla oyuncak araba gönderiliyor.
Türkiye’nin önde gelen 2.el otomobil ilan platformu arabam.com, bu proje ile Trink sat! hizmetini eğlenceye çevirerek insanların “oyuncak arabalarının” temsili fiyat sorgusunu yapabilecekleri bir sayfa tasarladı. Hazırlanan sayfa, 23 Nisan itibari ile aktif olarak, 1 ay boyunca oyuncak arabaların Trink sat! sorgusunu bağışa dönüştürecek.
arabam.com ve Toplum Gönüllüleri Vakfı ortaklığı ile gerçekleştirilen proje ile arabam.com’un Trink sat! hizmeti için hazırlanan temsili sayfada projeye destek olmak isteyenler aşağıdaki adımları uygulayacak:
- Katılımcılar, tıpkı aracını Trink sat! ile satmak isteyenlerin yanıtlaması gerekenlere benzer olarak hazırlanan temsili soruları yanıtlayacak.
- Katılımcılardan oyuncak arabalarının markası, ne zaman aldığı bilgisi, nasıl çalıştığı ve oyuncağın materyali ile ilgili bilgileri istenecek.
- Sisteme oyuncak arabaların bir adet fotoğrafının yüklenmesi gerekecek.
- Türüne göre oyuncak arabaların bağış tutarı belli olacak.Yapılan her sorgu 5 TL, 10 TL 15 TL tutar aralığında Toplum Gönüllüsü gençlerin eğitim temalı projeleri için bağışa dönüşürken, arabam.com ihtiyaç sahibi okullara da TOG aracılığıyla oyuncak araba gönderecek. Ayrıca sorgu yapanlar dilerlerse kendi oyuncak arabalarını MNG Kargo ile ücretsiz olarak arabam.com’a kargolayarak gönderilen oyuncak bağışına da destek olabilecek.
Yapılan her sorgu sonrası projeye destek olanların karşısına TOG ve arabam.com teşekkür sertifikası çıkacak. Destekçilerden sertifikalarını sosyal medya platformlarından paylaşmaları istenerek, projenin daha çok kişiye ulaşması hedefleniyor. Ayrıca Arabam Senin projesine arabam.com web sayfası ve mobil uygulaması üzerinden erişilebiliyor. Bu yıl ilk defa gerçekleştirilen projenin, her yıl 23 Nisan’da tekrar planlanması ve eğitime daha çok destek olunması hedefleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI:LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.
Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.