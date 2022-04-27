Microsoft yine çift hanelerde büyüdü

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Mali açıdan başarılı bir 2021 yılını geride bırakan Microsoft, yeni yıla da hızlı başladı. Yılın ilk çeyreğinde en büyük artış bulut hizmetlerinde yaşanırken diğer bölümlerde de düşük miktarlarda yükselişler elde edildi.

Microsoft yeni yıla hızlı başladı

Yılın ilk çeyreğinde Microsoft toplamda 49.4 milyar dolar gelir elde etti. Yıl bazında yüzde 18 civarında bir artış yaşandı. Faaliyet kârı ise 16.7 milyar dolara yükselirken yüzde 8 civarında bir artış görüldü. En büyük sıçrama bulut bölümünde gerçekleşti.

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Azure altyapısının da katkısıyla bulut bölümü toplamda 23.4 milyar dolar gelir elde ederek rekor kırdı. Bölümlere ayrıldığında ise Sunucu ve Bulut bölümü 17 milyar dolar, Ofis ve Bulut Servisi bölümü ise 11.1 milyar dolar geliri paylaşıyor.

Windows bölümü 6 milyar dolar, Oyun bölümü 3.7 milyar dolar, Cihazlar bölümü 1.76 milyar dolar, LinkedIn 3.4 milyar dolar gelir elde ederek küçük artışlar yaşadı. Xbox satışları son 11 yılın en yüksek seviyesine çıkarken xCloud bulut kullanıcılarının sayısı 10 milyona yaklaştı. Office 365 aboneleri ise 58.4 milyon olarak gerçekleşti. Microsoft yılın ikinci çeyreğinde artışların tek haneli rakamlara inmesini bekliyor.



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Microsoft yeni yıla büyüme ile başladı