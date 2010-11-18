Palit, GeForce GTX 460 SE (Smarter Edition) modelini satışa sundu

Nvidia'nın resmi tanıtmını yakın zamanda yaptığı yeni modeli GeForce GTX 460 SE için üreticiler kendi çözümlerini sunmaya başladı. İşte o üreticilerden biri olan Palit de GeForce GTX 460 SE modelini kullanıma sundu. Palit tarafından Smarter Edition olarak tanımlanan yeni model, referans tasarımdan farklı olarak özel soğutucu ile geliyor.

256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan yeni model, yaz aylarından bu yana satılmakta olan GeForce GTX 460 modellerine kıyasla 336 yerine 288 paralel işlem birimiyle geliyor. Grafik işlem birimi 650MHz'de, paralel işlemcileri ise 1300MHz'de çalışan kartın bellek frekansı ise 3400MHz olarak belirlenmiş.

Üzerinde iki adet 6pin güç girişi bulunan ekran kartı, SLI, CUDA, PhysX ve 3DVision teknolojilerine de destek sunuyor.

Palit'in GeForce GTX 460 SE (Smarter Edition) modeli, Japonya pazarında 180 dolar seviyesindeki etiket fiyatıyla satışa sunulmuş durumda.