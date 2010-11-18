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Palit, GeForce GTX 460 SE (Smarter Edition) modelini satışa sundu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
8,4b
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia'nın resmi tanıtmını yakın zamanda yaptığı yeni modeli GeForce GTX 460 SE için üreticiler kendi çözümlerini sunmaya başladı. İşte o üreticilerden biri olan Palit de GeForce GTX 460 SE modelini kullanıma sundu. Palit tarafından Smarter Edition olarak tanımlanan yeni model, referans tasarımdan farklı olarak özel soğutucu ile geliyor.

256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan yeni model, yaz aylarından bu yana satılmakta olan GeForce GTX 460 modellerine kıyasla 336 yerine 288 paralel işlem birimiyle geliyor. Grafik işlem birimi 650MHz'de, paralel işlemcileri ise 1300MHz'de çalışan kartın bellek frekansı ise 3400MHz olarak belirlenmiş.

Üzerinde iki adet 6pin güç girişi bulunan ekran kartı, SLI, CUDA, PhysX ve 3DVision teknolojilerine de destek sunuyor.

Palit'in GeForce GTX 460 SE (Smarter Edition) modeli, Japonya pazarında 180 dolar seviyesindeki etiket fiyatıyla satışa sunulmuş durumda.


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Inalough 9 yıl
OverClocKing
hiç güleceğim yoktu :)
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Father Torque 9 yıl
Palit'in bu tür isimlendirmelerle müşterilerini ahmak yerine koymasından dolayı "SE" eki "Smarter Edition"dan çok "Stupid Edition" gibi duruyor.
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OverClocK1ng 9 yıl
Oha kılıfa bak. SE yi sanki daha iyiymiş gibi Smarter Edition diye isimlendirmişler. Yok artık. Gören de GTX460 dan daha iyi zannedecek. Allah bilmeyenleri korusun.
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M@U 9 yıl
İşin kolayını bulmuş Palit. Gerçi Green Edition'lar daha komikti. Kartın üzerine ufak bir voltaj düzenleme yongası koymuşlar, bu sayede kart boştayken voltajını ve saat hızlarını düşürüyordu ancak GTS250 Green'de kullanılan gpu 65nm ilk nesil g92 idi.
Düşük güç tüketimine sahip 55nm'lik g92b bile değildi ama adı GREEN EDITION!

Şimdi de Nvidia'nın Second Edition dediği karta Smarter diyor. Biz de yedik.




@CrySystem

Green, Eco gibi isimler Nvidia tarafından verilmiyor. Üreticilerin kendilerine özgü serileri. Nvidia, "Second Edition" adı altında kartlar sunuyor ki bu durum piyasanın alışkın olmadığı bir durum değil.
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CrySystem 9 yıl

M@U

İşin kolayını bulmuş Palit. Gerçi Green Edition'lar daha komikti. Kartın üzerine ufak bir voltaj düzenleme yongası koymuşlar, bu sayede kart boştayken voltajını ve saat hızlarını düşürüyordu ancak GTS250 Green'de kullanılan gpu 65nm ilk nesil g92 idi.
Düşük güç tüketimine sahip 55nm'lik g92b bile değildi ama adı GREEN EDITION!

Şimdi de Nvidia'nın Second Edition dediği karta Smarter diyor. Biz de yedik.




@CrySystem

Green, Eco gibi isimler Nvidia tarafından verilmiyor. Üreticilerin kendilerine özgü serileri. Nvidia, "Second Edition" adı altında kartlar sunuyor ki bu durum piyasanın alışkın olmadığı bir durum değil.


Bu konuda bulunan yorumum Nvidia çıkarıyor şeklinde mi?

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stevan 9 yıl
gtx 460 larda se patlaması
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CrySystem 9 yıl
Green - Eco - SE ... Nvidia üfürüyor
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