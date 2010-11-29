Palit'in GeForce GTX 570 modeli teknik özellikleriyle birlikte ortaya çıktı

Nvidia'nın 7 Aralık'ta duyurmaya hazırlandığı GeForce GTX 570 modeline ilişkin teknik detaylar resmiyet kazandı. Önde gelen ekran kartı üreticilerinden Palit'in resmi GeForce GTX 570 dökümanında yer alan bilgiler, daha önce verdiğimiz GeForce GTX 570 haberlerini doğrulamış oldu. AMD'nin Radeon HD 6900 serisinden yaklaşık bir hafta önce 7 Aralık'ta lanse edilecek GeFore GTX 570, 500 serisinin ikinci yeni modeli olarak Nvidia gamındaki yerini alacak. İlk olarak GeForce GTX 580'de kullanılan GF110 GPU'sunun kırpılmış bir versiyonuna sahip olan GeForce GTX 570, 480x paralel işlem birimi, 320-bit bellek veri yolu desteği ve 1280MB GDDR5 bellek kapasitesiyle geliyor.

GeForce GTX 470'in yerini alacak yeni modelin, performans olarak GeForce GTX 480'e yakın bir çizgide yer alması bekleniyor. Grafik işlem birimi 732MHz'de, paralel işlemcileri 1464MHz ve bellekleri de 3600MHz'de görev yapan DirectX 11 destekli ekran kartı, 152GB/saniyelik bant genişliği sunacak ve ısıl tasarım gücü 225 Watt olacak. Görüntü aktarımı için iki adet DVI ile birlikte bir adet Mini HDMI konnektörüne sahip olan GeForce GTX 570, SLI, CUDA, PhysX ve 3DVision teknolojilerine de destek sunuyor.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi 7 Aralık'ta lanse edilecek GeForce GTX 570'in fiyatı ise henüz açıklanmadı.