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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Palm Pré 2'nin tanıtım videosu yayınlandı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
10,2b
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Uzun süreli bir durgunluk sürecinin ardından HP tarafından resmi olarak tanıtılan Palm Pré 2'nin tanıtım videosu yayınlandı.

1 GHz frekansında çalışan işlemciden, 512 MB RAM'den güç alan; webOS 2.0 mobil platformunu kullanan yeni telefon, dört band GSM şebekesi ile HSDPA desteği, 3.1 inç boyutunda 320x480 (HVGA) piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekran, ivme sensörü, kızaklı QWERTY klavye, 3.5 mm kulaklık girişi, 16 GB dahili flash bellek (microSD girişi yok), Wi-Fi 802.11 b/g, Bluetooth 2.1 + A2DP, GPS, 5 megapiksel kamera, video kaydı, led flaş gibi teknik özellikleriyle ön plana çıkıyor.

Şimdi sizleri kısa ve öz hazırlanan tanıtım videosuyla baş başa bırakıyoruz.


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s.kaskati 9 yıl
Gelemedi gitti ülkemize... HP'den bekliyoruz bir an önce.
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baysan240 9 yıl
heheheyt benim dosta güven düşmana korku salan kalkanım gelmiş
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