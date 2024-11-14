Samsung Galaxy A36'nın özellikleri ve görüntüsü sızdırıldı

Samsung, Galaxy S25 serisinin ardından 2025’in ilk çeyreğinde yeni orta segment modelleri Galaxy A36 ve Galaxy A56’yı piyasaya sunmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıl, Galaxy A35 ve Galaxy A55 modellerinin Galaxy S24 serisinden hemen sonra tanıtılmasıyla benzer bir takvim izlenmişti. Bu kapsamda, GalaxyClub tarafından sağlanan yeni bilgiler, Galaxy A36’nın kamera özelliklerine dair ilk ipuçlarını veriyor ve cihazın kullanıcıları ilgilendirecek bazı geliştirmeler taşıyacağını ortaya koyuyor.

Galaxy A36’nın arka kısmında 50 megapiksel ana kamera bulunacak ve bu özellik, Galaxy A35 ile aynı seviyede kalacak. Ancak, cihazın ön kamerasında dikkat çekici bir değişiklik var. Samsung, önceki modelde kullanılan 13 megapiksellik ön kamerayı, bu defa 12 megapiksel çözünürlükte yeni bir sensörle değiştirmiş. Çözünürlükteki bu düşüş ilk etapta bir dezavantaj gibi görünse de duyumlara göre bu sensör, eski modele kıyasla daha iyi bir performans sunuyor. Ayrıca, Galaxy A36 ve Galaxy A56 arasında farklılaşma yaratmak amacıyla bu iki modelin ön kamera sensörlerinin tamamen farklı olacağı belirtiliyor. Böylece A56, serinin daha üstün cihazı olarak konumlandırılacak.

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Makro ve geniş açılı kameralarla ilgili detaylar henüz netleşmemiş olsa da, bu lenslerin önceki yılki modellerdeki gibi 5 megapiksel makro ve 8 megapiksel geniş açı özelliklerini koruyacağı tahmin ediliyor. Samsung’un, her yıl yalnızca belirli kamera bileşenlerinde iyileştirme yaparak istikrarlı bir geliştirme politikası izlediği biliniyor.

Tasarım açısından, Galaxy A36’nın sızdırılan görselleri, cihazın önceki modelden daha farklı bir arka tasarıma sahip olabileceğini işaret ediyor. Yeni modelin kamera çıkıntılarının birleşik bir ada yapısına sahip olacağı ve bu tasarımın daha uyumlu bir görünüm sağlayacağı düşünülüyor. Donanım tarafında ise, cihazın Geekbench sonuçlarında görülen verilere göre Qualcomm’un Snapdragon 6 Gen 3 veya 7s Gen 2 işlemcilerinden güç alması bekleniyor. Test edilen modeller, 6 GB RAM ile birlikte Android 15 işletim sistemiyle çalışıyor. Bu durum, cihazın performansının artırılacağı ve en güncel yazılım özellikleriyle destekleneceğini gösteriyor.

Galaxy A36’nın fiyatlandırması konusunda henüz kesin bilgiler bulunmamakla birlikte, cihazın 350-400€ (yaklaşık 375-430$) arasında bir fiyat etiketiyle satışa sunulması öngörülüyor. Bu fiyatlandırma, cihazın orta segment pazarında rekabetçi bir konumda olmasını sağlayacak şekilde belirlenmiş gibi görünüyor.

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