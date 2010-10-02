Panasonic Lumix ile cep telefonlarındaki MegaPiksel savaşına giriyor!

Dijital görüntüleme cihazlarında kendine ait olan teknolojileriyle rakipleri arasında iyi bir konumda olan Panasonic, kompakt dijital fotoğraf makinalarında kullandığı Lumix markasını cep telefonlarında da kullanmaya hazırlanıyor.

Lumix model ismiyle anılacak ilk Panasonic telefon önümüzdeki hafta Japonya'da düzenlenecek olan Createc etkinliğinde sergilenecek. 3.3" boyutunda dokunmatik ekrana ve 13.2 Megapiksel çözünürlükte dijital kameraya sahip olacak telefonun 900.000 piksel yoğunluğa sahip LCD ekranıyla fark yaratması bekleniyor. Dijital yakınlaştırma yetenekleriyle de donatılmış telefon, Panasonic'in geliştirdiği resim işleme çipi VenusEngine'ın mobil sürümünü taşıyacak.

Wi-Fi ve DLNA üzerinden resim paylaşımı gibi fotoğraf odaklı uygulamalara da yer verilecek telefon, 11.6 cm uzunluğa, 5.2cm genişliğe ve 1.8cm kalınlığa sahip olacak. Hangi işletim sistemini taşıyacağı ve fiyatı hakkında bir bilgi bulunmayan Lumix Cep telefonu için gözler 5 ekimdeki lansmana çevrilmiş durunda.

http://panasonic.jp/mobile/lumixphone/