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Panasonic Lumix ile cep telefonlarındaki MegaPiksel savaşına giriyor!

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Cep Telefonları
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Dijital görüntüleme cihazlarında kendine ait olan teknolojileriyle rakipleri arasında iyi bir konumda olan Panasonic, kompakt dijital fotoğraf makinalarında kullandığı Lumix markasını cep telefonlarında da kullanmaya hazırlanıyor.

Lumix model ismiyle anılacak ilk Panasonic telefon önümüzdeki hafta Japonya'da düzenlenecek olan Createc etkinliğinde sergilenecek. 3.3" boyutunda dokunmatik ekrana ve 13.2 Megapiksel çözünürlükte dijital kameraya sahip olacak telefonun 900.000 piksel yoğunluğa sahip LCD ekranıyla fark yaratması bekleniyor. Dijital yakınlaştırma yetenekleriyle de donatılmış telefon, Panasonic'in geliştirdiği resim işleme çipi VenusEngine'ın mobil sürümünü taşıyacak.

Wi-Fi ve DLNA üzerinden resim paylaşımı gibi fotoğraf odaklı uygulamalara da yer verilecek telefon, 11.6 cm uzunluğa, 5.2cm genişliğe ve 1.8cm kalınlığa sahip olacak. Hangi işletim sistemini taşıyacağı ve fiyatı hakkında bir bilgi bulunmayan Lumix Cep telefonu için gözler 5 ekimdeki lansmana çevrilmiş durunda.


http://panasonic.jp/mobile/lumixphone/ Yorum Yaz
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parcapincik 9 yıl
Fotoğraf makinasına sonradan telefon özelliği eklemişler gibi duruyor.
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vidoko 9 yıl
panasonic lecia lens kullanıyordu ..eğer telefonlardada kaliteli lenslerden kullanırsa bambaşka olur:)
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murselsevim 9 yıl
Profesyonel makineleri bir kenara bırakırsak fotoğraf makinesi devri yavaştan kapanıyor gibi.
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philanthropic 9 yıl
kızışma hafif kalır resmen mpx savaşı başladı. Hayırlısı bakalım..ç
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Grader 9 yıl
İsterse 72 Mp olsun ben 5Mp'den yukarısını kullanmam zaten. Bi resim için o kadar yer kpalamaya gerek yok. Posterde basmyacağıma göre. Önemli olan cam gibi net çeksin. Yoksa 12 Mp 128 Mp laf. Beni hiç etkilemiyor.
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husNUKE 9 yıl
ekranın pixel/inch oranı çok yüksek, iphone retina'nın neredeyse 1,5 katı
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ferdinnand 9 yıl

husNUKE

ekranın pixel/inch oranı çok yüksek, iphone retina'nın neredeyse 1,5 katı


kaba hesapla 300dpi civarı oluyor galiba? retinanın kaçtır?
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speedman 9 yıl
panasonic iyidir ama telefon nasıl olur bilemem
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LaFleur- 9 yıl
1.8 cm kalınlık





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sangreal_1905 9 yıl
1.8 cm cok kalın
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Fashionality 9 yıl
eğer iyi bi işlemciye sahip olursa ve işlteim sistemi olarak android kullanırsa belki n8 e rakip olabilir
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Atom Heart Mother 9 yıl
Güzel birşeye benziyor.

Panasonic diye birçok kişinin kafasında soru işaretleri olur.

Ama fotoğraf kalitesini şimdiden merak ediyorum.

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