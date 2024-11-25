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    Anlık Bildirim

    Xiaomi, 7000 mAh batarya ve Snapdragon 8s Elite işlemcili telefon geliştiriyor

    Xiaomi, devasa 7000mAh bataryaya sahip orta sınıf bir akıllı telefon piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bu yaklaşan telefonun Qualcomm'un Snapdragon 8s Elite işlemcisinden güç alması bekleniyor.
    Xiaomi, 7000 mAh bataryalı orta sınıf telefon geliştiriyor Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, devasa 7000mAh bataryaya sahip orta sınıf bir akıllı telefon piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bu yaklaşan telefonun Qualcomm'un Snapdragon 8s Elite (SM8735) işlemcisinden güç alması bekleniyor.

    Güvenilir sızıntı kaynağı Digital Chat Station'dan yakın zamanda yaptığı bir paylaşıma göre, Snapdragon 8s Elite (henüz kesin isimlendirmesi bilinmiyor), Snapdragon 8s Gen 3'ün halefi olacak. Snapdragon 8 Elite'in altına konumlandırılacak olan çipset, daha uygun fiyatlı olacak ve önemli performans ve verimlilik artışı sunacak.

    Redmi markasıyla satışa sunulablir

    7000 mAh'lik dev batarya ile donatılacak olan telefon, 90 W hızlı şarj desteği sunacak. Cihazın tam model numarası ve markası henüz bilinmiyor, ancak spekülasyonlar Xiaomi'nin Redmi serisine işaret ediyor. Bu yılın başlarında HyperOS yazılımında "SM8735" model numarası görüldüğü için, potansiyel olarak Redmi Turbo 4 Pro veya Redmi K90 ismiyle piyasaya sürülebilir. 

    Bu arada, Redmi 27 Kasım'da Çin'de 6500 mAh'ye kadar pil ve 120W hızlı şarj desteğiyle K80 serisini piyasaya sürecek. Seride iki model yer alıyor: K80 ve K80 Pro. Her iki telefon da 1800 nit tepe parlaklık seviyesine sahip birinci sınıf 2K AMOLED ekrana sahip olacak.

    K80 Pro, Snapdragon 8 Elite işlemcisi ve optik yakınlaştırmalı 50 MP çözünürlüğünde üçlü kamera kurulumuyla gelecek. K80 ise, Snapdragon 8 Gen 3 ve 50 MP ana kameraya sahip olacak. Öne çıkan özellikler arasında, IP68/IP69 sertifikası, Dragon Crystal Glass ekran koruması ve ultrasonik parmak izi okuyucu yer alıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    R
    ru1ns 5 gün önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 6 gün önce

    harbiden sıktı bu video

    Profil resmi
    coraspirin 1 hafta önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 3 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 1 ay önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 2 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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