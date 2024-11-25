Xiaomi, 7000 mAh batarya ve Snapdragon 8s Elite işlemcili telefon geliştiriyor

Güvenilir sızıntı kaynağı Digital Chat Station'dan yakın zamanda yaptığı bir paylaşıma göre, Snapdragon 8s Elite (henüz kesin isimlendirmesi bilinmiyor), Snapdragon 8s Gen 3'ün halefi olacak. Snapdragon 8 Elite'in altına konumlandırılacak olan çipset, daha uygun fiyatlı olacak ve önemli performans ve verimlilik artışı sunacak.
Redmi markasıyla satışa sunulablir
7000 mAh'lik dev batarya ile donatılacak olan telefon, 90 W hızlı şarj desteği sunacak. Cihazın tam model numarası ve markası henüz bilinmiyor, ancak spekülasyonlar Xiaomi'nin Redmi serisine işaret ediyor. Bu yılın başlarında HyperOS yazılımında "SM8735" model numarası görüldüğü için, potansiyel olarak Redmi Turbo 4 Pro veya Redmi K90 ismiyle piyasaya sürülebilir.
Bu arada, Redmi 27 Kasım'da Çin'de 6500 mAh'ye kadar pil ve 120W hızlı şarj desteğiyle K80 serisini piyasaya sürecek. Seride iki model yer alıyor: K80 ve K80 Pro. Her iki telefon da 1800 nit tepe parlaklık seviyesine sahip birinci sınıf 2K AMOLED ekrana sahip olacak.
K80 Pro, Snapdragon 8 Elite işlemcisi ve optik yakınlaştırmalı 50 MP çözünürlüğünde üçlü kamera kurulumuyla gelecek. K80 ise, Snapdragon 8 Gen 3 ve 50 MP ana kameraya sahip olacak. Öne çıkan özellikler arasında, IP68/IP69 sertifikası, Dragon Crystal Glass ekran koruması ve ultrasonik parmak izi okuyucu yer alıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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sonsua kadar sürecek o video
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.