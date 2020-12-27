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    Pandemi sürecinde görev alan sağlık çalışanlarına uygulanan yazma oturumları anksiyeteyi azaltabilir

    University Hospital of North kurumundaki sağlık çalışanları her 3 haftada 1 maskelerini, steteskoplarını, eldivenlerini bırakacağı; düşüncelerini, anılarını ve hislerini yazacağı etkinliklere katıldı.
    4 sa.
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    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    Pandemi sürecinde görev alan sağlık çalışanlarına uygulanan yazma oturumları anksiyeteyi azaltabilir
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    Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi sebebiyle birçok sağlık çalışanı psikolojik ve fizyolojik olarak olumsuz etkilenmiş ve bu durum bireylerin genel sağlığını da olumsuz yönde etkilemiş durumda bulunuyor.

    Şimdi ise İngiltere’de bulunan the University Hospital of North kurumunda görevli sağlık çalışanları her 3 haftada 1 maskelerini, steteskoplarını ve eldivenlerini bırakacağı; düşüncelerini, anılarını ve hislerini yazacağı etkinliklere dahil edildi.

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    2 saatlik periyotlarla çevrimiçi olarak gerçekleştirilen oturumlarda katılımcıların kendilerini ifade etmeleri ve yazmaları sağlandı.

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    Pandemi sürecinde görev alan sağlık çalışanlarına uygulanan yazma oturumları anksiyeteyi azaltabilir

    Yapılan çalışma neticesinde yazma oturumlarının katılımcıların stresini ve genel endişelerini azalttığı tespit edilmekle birlikte oturumlar sürekli hale getirilebilir ve devamlılık sağlanırsa sağlık çalışanlarının üzerindeki anksiyete yükü biraz da olsa azaltılabilir.

    Ayrıca Bkz. "Yapılan çalışmalara göre pandemi sürecinde görev alan hemşireler uykusuzluk ve tükenmişlik belirtileri gösteriyor"

    Son olarak yapılan son çalışmalara göre sağlık Covid-19 pandemisi sebebiyle sağlık çalışanlarının %64’ünde tükenmişlik, %44’ünde kişisel yaşamda anksiyete ve 3’te 1’inde yalnızlık hislerinin görüldüğünü ekleyelim.

    Yeni araştırma Psychiatry Advisor adlı dergide yayımlandı.



    Kaynakça https://www.psychiatryadvisor.com/home/practice-management/expressive-writing-and-mindful-mediation-are-among-techniques-that-help-physicians-cope-with-pandemic-related-stress/ https://www.medicalbag.com/home/features/expressive-writing-and-mindful-mediation-are-among-techniques-that-help-physicians-cope-with-pandemic-related-stress/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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