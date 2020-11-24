Pandemide hasta sayısındaki ürkütücü artış devam ediyor

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Kış aylarının gelmesi ile birlikte zaten yükselişte olan hasta sayısı iyice artmaya başladı. Önüne geçilemeyen artışların sonucunda da geçtiğimiz hafta yeni kısıtlamalar açıklandı. Bir süredir fazlasıyla yüksek seviyelerde olan hasta sayısı bugün de aynı seviyelerde.

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Açıklanan hasta sayısı, vaka sayısının zirvesini de geride bıraktı

Ayrıca Bkz. "Yerli koronavirüs aşısında ilk sonuçlar: Hiçbir yan etki görülmedi"

23 Kasım 2020'de, yani dün paylaşılan Covid-19 tablosunda hem hasta sayısını hem de vefat sayısını şu ana kadar açıklanan en yüksek seviyede görmüştük. Dün açıklanan hasta sayısı 6.713, vefat sayısı ise 153'tü. Bugün açıklanan tabloya baktığımızda da sayıların dünü bile geride bıraktığını görüyoruz. Bugünün hasta sayısı 7.381, vefat sayısı ise 161.

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Özellikle yoğun bakım doluluk oranındaki artış fazlasıyla korkutucu olmaya başladı. Birkaç gün önce başlayan kısıtlamalar umuyoruz ki olumlu yönde bir etki gösterir ve sayılar düşmeye başlar. Bu gidişat artık tek çarenin aşı olduğunu gösteriyor ve en azından o konuda bazı olumlu gelişmeler gelmeye devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada devletin temin ettiği aşıların ücretsiz olarak dağıtılacağını açıklamıştı. Ayrıca Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, yerli koronavirüs aşısının yapıldığı 44 kişide herhangi bir yan etki görülmediğini açıklamıştı.

https://covid19.saglik.gov.tr/

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