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    Şu anda 49 kişi burada

    Pandemide hasta sayısındaki ürkütücü artış devam ediyor

    Dün açıklanan tabloda hem vefat sayısını hem de hasta sayısını en üst seviyede görmemizin üzerine bugünün Covid-19 tablosu merakla bekleniyordu. Sağlık Bakanı da merakla beklenen tabloyu paylaştı.
    1 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    4

    Pandemide hasta sayısındaki ürkütücü artış devam ediyor
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    Kış aylarının gelmesi ile birlikte zaten yükselişte olan hasta sayısı iyice artmaya başladı. Önüne geçilemeyen artışların sonucunda da geçtiğimiz hafta yeni kısıtlamalar açıklandı. Bir süredir fazlasıyla yüksek seviyelerde olan hasta sayısı bugün de aynı seviyelerde.

    İlginizi Çekebilir Avatar Açıklanan hasta sayısı, vaka sayısının zirvesini de geride bıraktı

    Ayrıca Bkz. "Yerli koronavirüs aşısında ilk sonuçlar: Hiçbir yan etki görülmedi"

    23 Kasım 2020'de, yani dün paylaşılan Covid-19 tablosunda hem hasta sayısını hem de vefat sayısını şu ana kadar açıklanan en yüksek seviyede görmüştük. Dün açıklanan hasta sayısı 6.713, vefat sayısı ise 153'tü. Bugün açıklanan tabloya baktığımızda da sayıların dünü bile geride bıraktığını görüyoruz. Bugünün hasta sayısı 7.381, vefat sayısı ise 161.

    Pandemide hasta sayısındaki ürkütücü artış devam ediyor
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    Özellikle yoğun bakım doluluk oranındaki artış fazlasıyla korkutucu olmaya başladı. Birkaç gün önce başlayan kısıtlamalar umuyoruz ki olumlu yönde bir etki gösterir ve sayılar düşmeye başlar. Bu gidişat artık tek çarenin aşı olduğunu gösteriyor ve en azından o konuda bazı olumlu gelişmeler gelmeye devam ediyor.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada devletin temin ettiği aşıların ücretsiz olarak dağıtılacağını açıklamıştı. Ayrıca Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, yerli koronavirüs aşısının yapıldığı 44 kişide herhangi bir yan etki görülmediğini açıklamıştı.



    https://covid19.saglik.gov.tr/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ozcandagdevirdi

    sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna

    4 gün önce
    kayamtky

    paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.

    4 gün önce
    aspirin_00

    "Uçan Tabut" diyelim...

    5 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    kingsix (Murat Arman) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bu rakamlara inanan varsa da ne biliyim.
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    bio technolog (Çocukadam Abasıyanık) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    İstanbul günlük 500 vefat Türkiye ortaması günde 2500 vefat gibi denk geliyor



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    1 Yanıt Yanıtla +10
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    kingsix (Murat Arman) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yine bugün koronadan 161 insanımızı kaybettik.

    Bunun 211'i İstanbul'dan, kalanı diğer illerden.
    Yanıtla +9
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    deoks 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Virüsten korunmada 3 şey önemli.

    Toplu taşıma kullanma
    Evde tek başına yaşa
    İşyerinde birileriyle aynı yerde uzun süre kalma.

    Bunların üçünü de yapamıyorsan virüs kapacaksın kaçışı yok.
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    m-99 1 sa. ( Mesaj Silindi ) deoks
    İnsanlar 4-5 kişi beraber yaşıyor ekonomik zorluktan tek başına kim yaşayabilir ki ? Ayrıca iş yerinde birileriyle aynı yerde uzun süre kalma diyorsun bu bir şeyi değiştirmez ortamda taşıyıcı biri varsa birkaç gün içinde birçok kişiye bulaşacaktır. Aynı ortamda 6-7 saat beraber nefes alıp veriyorsunuz.
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    WienerWald (AD ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Etrafımda çoğu kişi pozitif çember gerçekten daralıyor ve bu kişilerin büyük kısmında hiç bir belirti yok sadece iş yerinde test yapılmasıyla pozitif oldukları ortaya çıkıyor. Varın gerisini siz düşünün.
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    alexander vasilievich (alper cantekin) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    İstatistiklerin bakanın açıkladığından kat kat fazla olduğunu bilmeyen yok zaten. İnsanları nasıl terörle yaşamaya alıştırdılarsa şimdi aynısını virüste yapıyolar. Virüsü meşrulaştırdılar. Sağlık bakanı her akşam süper ligde haftanın sonuçlarını açıklar gibi günlük korona istatistiği açıklıyor sonra iyi akşamlar deyip evine gidiyor. Hiç bir somut adım yok. Alınan son kararlar ise komedi. Bu kadar saçmalığın bir arada olduğu başka bir ülke yoktur heralde.
    1 Yanıt Yanıtla +8
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    Realism (Niyazi Kılıç) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) alexander vasilievich
    Ne yapacaktı elinden geleni yapıyor dışarıda inek gibi gezenlere yaz
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    bio technolog (Çocukadam Abasıyanık) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    İstanbul günlük 500 vefat Türkiye ortaması günde 2500 vefat gibi denk geliyor



    Söylenenlere inanmayın
    1 Yanıt Yanıtla +10
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    Realism (Niyazi Kılıç) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) bio technolog
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    kingsix (Murat Arman) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yine bugün koronadan 161 insanımızı kaybettik.

    Bunun 211'i İstanbul'dan, kalanı diğer illerden.
    Yanıtla +9
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    osmanli64 (Osmanlı 64) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ben bir sağlık çalıanı olarak bu sayılara takılmamakla birlikte, son zamanlardaki bu sözüm ona artışın (!) sırf aşıyı popülerleştirip, meşru göstermek olduğunu düşünüyorum
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    ugurowski (Uğur Öztürk ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hedef 10.000 sonra sıfırları atarız
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    kingsix (Murat Arman) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bu rakamlara inanan varsa da ne biliyim.
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    Frknsa (Night King) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Gerçek rakamlar nedir acaba ?
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    sniper23 (Enes Şahinler) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) Frknsa
    Gerçek rakamların ne olduğunun biir önemi yok bence. Herkes hasta gibi davranmak lazım.
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