Gençlerde kalp krizi neden artıyor ve nelere dikkat edilmeli?

- Gençlerde kalp krizi vakaları artıyor
- Kadınlarda durum daha ciddi
- COVID-19 etkisi
- Genç yetişkinler risklerinin farkında değil
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Gençlerde kalp krizi vakaları artıyor
Özellikle endişe verici olan trend, yaşlı yetişkinler arasındaki kalp krizi oranının düşmesine rağmen genç yetişkinler arasında artmasıdır. Birçok doktor, bu durumu bir halk sağlığı acil durumu olarak görüyor. Son olaylar da bu endişeleri açıkça vurguluyor. NBA yıldızı LeBron James'in oğlu olan 18 yaşındaki Bronny James'in geçirdiği kalp durması, gençler ve kalp sağlığı hakkında daha geniş soruları gündeme getirdi.
2000 ile 2016 yılları arasında ABD'deki iki hastanede gerçekleştirilen bir araştırma, kalp krizi nedeniyle başvuran genç yetişkinlerin yüzde 20'sinin 40 yaşında veya daha genç olduğunu ve bu oranın son 10 yılda yıllık yüzde 2 artış gösterdiğini buldu. 2019 yılında American Journal of Medicine dergisinde yayınlanan bir çalışma da 40 yaş ve altındaki kalp krizi geçiren kişilerin, yaşlı yetişkinler kadar yüksek oranda ikinci bir kalp krizi, felç veya ölüm riski taşıdığını göstermiştir.
Kadınlarda durum daha ciddi
Kalp hastalığı için risk faktörleri arasında yüksek tansiyon, diyabet, yüksek kolesterol ve obezite gibi durumla bulunuyor. Bu faktörler, arterleri ve kan damarlarını tıkayarak kalbe oksijen bakımından zengin kan akışını engelleyebilir ve zarar verebilir. Araştırmalar ayrıca, kalp krizi geçiren genç ve sağlıklı görünen insanların çoğunun altta yatan bir sağlık sorunu olduğunu ortaya koyuyor.
COVID-19 etkisi
COVID-19’un vücuttaki enflamatuar tepkileri artırarak kanı daha kalın ve yapışkan hale getirerek, arterlerin tıkanmasına ve kalp krizine yol açabileceği kan pıhtılarının oluşumunu artırabileceği belirtiliyor. Bununla birlikte, genç yetişkinlerin COVID'in kardiyovasküler komplikasyonlarına karşı neden daha savunmasız göründüğü hala net değil.
Tütün, kokain, marihuana ve alkol kullanımı gibi diğer faktörler de genç yetişkinlerde kalp krizi riskinin artmasıyla ilişkilendiriliyor.
Genç yetişkinler risklerinin farkında değil
Ancak genç yetişkinler bu risklerin farkında değil gibi görünüyor. Ohio Eyalet Üniversitesi Wexner Tıp Merkezi tarafından yapılan anket, genç yetişkinlerin kalp hastalığı riskinin farkında olmadıklarını gösteriyor. Ayrıca, önemli risk faktörlerine sahip genç yetişkinlerin çoğunluğu, kalp krizi riski altında olduklarına inanmamakta ve daha da ilginci doktorlarının kendilerine risk altında olduklarını söylemediğini belirtmekteler. Ancak tek suçlu gençler değil, sağlık sistemlerinin de gençlerdeki kalp hastalığı tespit etmek için tasarlanmadığı belirtiliyor.
Kalp krizi riskini azaltmak için erken önlem almak önemli. Amerikan Kalp Derneği AHA, sağlıklı beslenme, düzenli fiziksel aktivite, sigara içmeme ve yeterli uyku gibi temel önlemlerin yanında kilonuzu, kolesterolünüzü, kan şekerinizi ve kan basıncınızı takip etmenin önemli olduğunu vurguluyor.Kaynakça https://www.nationalgeographic.com/premium/article/heart-attacks-rising-young-adults-risk-factors https://www.amjmed.com/article/S0002-9343(19)30962-3/fulltext https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2791808 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jmv.28187 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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