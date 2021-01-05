Panerai, Radiomir Venti modelini duyurdu

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Şıklık ve sadelik denince ilk akla gelen dünyaca ünlü İtalyan saat markası Panerai, tarihte çok az rastlanacak bir hamleyle hayranlarına özel olarak yeni ürettiği yeni Paneristi serisini duyurdu.

Firmanın hayranları tarafından oluşturulan ve resmi olarak kurumla herhangi bir bağlantısı bulunmayan Paneristi.com kullanıcıları için özel olarak üretilen ve tam olarak 1.020 adet limitli olarak tasarlanan PAM02020, koleksiyonerlerin beğenisine sunulacak.

Panerai

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Şahsen benim de oldukça beğendiğim modellere sahip olan Panerai, yeni modelinde tıpkı 1930’larda kullandığı tasarımı yansıtmış, modellerinde sivri akrep ve yelkovana yer vermiş.

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Patina almış kadran tercihi ise saate kullanılmışlık hissi katmakla birlikte 45 mm’lik kasa çapının ve Panerai’nin ikonikleşmiş kadrann sayılarının yeni modelde oldukça şık durduğunu ekleyelim.

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Son olarak hayran sitesinin isimlerinin kadrana ve arka kapağa kazındığını belirtelim.

Elle kurmalı, 3 gün güç rezervine sahip P.600 manuel kalibre içeren modeller 6.600 CHF ile satışa sunulacak.

https://www.watches-news.com/panerai/radiomir-venti/

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