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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Panerai, Radiomir Venti modelini duyurdu

    Şıklık ve sadelik denince ilk akla gelen dünyaca ünlü İtalyan saat markası Panerai, tarihte çok az rastlanacak bir hamleyle hayranlarına özel olarak yeni ürettiği yeni Paneristi serisini duyurdu.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    Panerai, Radiomir Venti modelini duyurdu
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    Şıklık ve sadelik denince ilk akla gelen dünyaca ünlü İtalyan saat markası Panerai, tarihte çok az rastlanacak bir hamleyle hayranlarına özel olarak yeni ürettiği yeni Paneristi serisini duyurdu.

    Firmanın hayranları tarafından oluşturulan ve resmi olarak kurumla herhangi bir bağlantısı bulunmayan Paneristi.com kullanıcıları için özel olarak üretilen ve tam olarak 1.020 adet limitli olarak tasarlanan PAM02020, koleksiyonerlerin beğenisine sunulacak.

    Panerai

    Panerai, Radiomir Venti modelini duyurdu
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    Şahsen benim de oldukça beğendiğim modellere sahip olan Panerai, yeni modelinde tıpkı 1930’larda kullandığı tasarımı yansıtmış, modellerinde sivri akrep ve yelkovana yer vermiş.

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    Patina almış kadran tercihi ise saate kullanılmışlık hissi katmakla birlikte 45 mm’lik kasa çapının ve Panerai’nin ikonikleşmiş kadrann sayılarının yeni modelde oldukça şık durduğunu ekleyelim.

    Ayrıca Bkz. "Hublot Meca-10 Clock masa saati modelini duyurdu"

    Son olarak hayran sitesinin isimlerinin kadrana ve arka kapağa kazındığını belirtelim.

    Elle kurmalı, 3 gün güç rezervine sahip P.600 manuel kalibre içeren modeller 6.600 CHF ile satışa sunulacak.



    https://www.watches-news.com/panerai/radiomir-venti/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    BekirHan (Bekir Han) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Kurmalı Vostok var, işini görür mü?
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    FMCA 4 gün (düzenlendi) yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Aşırı pahalı ama bir o kadar da kolda şık duruyor. Arkadaşlar ibanımı atayım içinden geçen üç beş bir şey atabilir.
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    Ahmet DOĞAN (Ahmet DOĞAN) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Bayılıyorum panerai lere adamlar harbiden güzel saatler yapıyorlar
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    Ahmet DOĞAN (Ahmet DOĞAN) 4 gün ( Mesaj Silindi ) Ahmet DOĞAN
    6.600 İsviçre Frangı eşittir
    55.508,80 Türk Lirası
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    Romeo84 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Nişantaşında St. Regis otelin altında satıyorlar, gidip müzelik fiyatına bakabilirsiniz.
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