Panerai, Radiomir Venti modelini duyurdu

Şıklık ve sadelik denince ilk akla gelen dünyaca ünlü İtalyan saat markası Panerai, tarihte çok az rastlanacak bir hamleyle hayranlarına özel olarak yeni ürettiği yeni Paneristi serisini duyurdu.
Firmanın hayranları tarafından oluşturulan ve resmi olarak kurumla herhangi bir bağlantısı bulunmayan Paneristi.com kullanıcıları için özel olarak üretilen ve tam olarak 1.020 adet limitli olarak tasarlanan PAM02020, koleksiyonerlerin beğenisine sunulacak.
Panerai
Şahsen benim de oldukça beğendiğim modellere sahip olan Panerai, yeni modelinde tıpkı 1930’larda kullandığı tasarımı yansıtmış, modellerinde sivri akrep ve yelkovana yer vermiş.İlginizi Çekebilir Jaquet Droz SW Steel Ceramic modelini duyurdu
Patina almış kadran tercihi ise saate kullanılmışlık hissi katmakla birlikte 45 mm’lik kasa çapının ve Panerai’nin ikonikleşmiş kadrann sayılarının yeni modelde oldukça şık durduğunu ekleyelim.
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Son olarak hayran sitesinin isimlerinin kadrana ve arka kapağa kazındığını belirtelim.
Elle kurmalı, 3 gün güç rezervine sahip P.600 manuel kalibre içeren modeller 6.600 CHF ile satışa sunulacak.
https://www.watches-news.com/panerai/radiomir-venti/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Doğada şarj sorununu çözen cihaz
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buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.
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