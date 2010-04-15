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Pantech Sirius: Android 2.1, 1GHz işlemci, DivX ve HDMI'ı bir arada sunan telefon

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Telefon üreticisi Pantech, üst sınıfı akıllı telefon pazarı için Android 2.1 işletim sistemli yeni modeli Sirius'u duyurdu. Firma tarafından hazırlanan Android 2.1 tabanlı ilk telefon olan Sirius, 800 x 480 piksel çözünürlüğünü destekleyen 3.7-inç büyüklüğünde AMOLED, dokunmatik ekrana sahip.

Qualcomm'un akıllı telefonlar arasında bir hayli popüler olan 1GHz hızındaki Snapdragon platformundan güç alan Pantech Sirius, temel Flash desteği ile zengin içerikli internet siteleri ve video uygulamaları için de destek sunuyor ayrıca T-DMB TV alıcısıyla mobil TV deneyimi de sunuyor.

5 megapiksel çözünürlüğünde kamera, WiFi ve Bluetooth gibi özelliklere sahip olan Sirius, 500MB entegre bellek kapasitesine ve 8GB kapasiteli microSDHC bellek kartına sahip. Bu kapasite bana yetmez diyenler için telefonun 32GB'a kadar microSDHC kart desteği sunduğunu da belirtelim.

DivX video desteğine sahip olan ve üzerinde bir adet HDMI çıkışı bulunan akıllı telefon aynı zamanda bir medya oynatıcısı olarak ta değerlendirebilecek özelliklere sahip. Ay sonuna doğru 807 dolar seviyesinden satışa sunulacak Sirius'a ek olara Pantech, yıl sona ermeden Android tabanlı 10 yeni telefonunu pazara sunmuş olmayı hedefliyor.


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EfeAYDIN 9 yıl
özellikleri fena değil gibi duruyor ama oraya yazmakla olmuyo bu özellikler hız ve kullanılabilirlikleri yada kamera ve ses kalitesi ne durumda acaba? pek iyi olduklarını sanmıyorum ayrıca fiyat gerçekten o olursa dünyada kaç kişi alır merak ediyorum 1 kişi alır mı acaba? ayrıca 10 telefonu ne ara üretcek de ne ara satcak ona da aklım ermiş değil napmaya çalışıyo bunlar
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DH Misafiri 9 yıl
@omeryolboga
fiyatı yönünden katılmamak ve katıla katıla gülmemek elde değil :)
diğer yandan özellikler bakımından ipadi katlayıp katlayıp duman eder...ipad bunun 10da 1 özelliğine (64 GB’lık model 699 dolar+3G destekli 130$)829$...sadece yuh ve duble yuh
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die_caprio 9 yıl
samsungvari bir telefon olmuş
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feneryol 9 yıl
pantech ve 807 dolar...
yanyana ne kdr komik bir ikili olmuşlar..
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