Parkinson'da hatalı katlanmış protein yayılımını azaltabilecek yapay enzim üretildi

Parkinson gibi nörodejeneratif hastalıklar, beyinde çeşitli hatalı katlanmış proteinlerle seyretmekle birlikte John Hopkins kurumu araştırmacıları söz edilen protein birikimlerinin yayılmasını önleyebilecek ve potansiyel tedavilerin gelişmesinde kullanılabilecek yapay enzim üretti.
Alfa-sinüklein adlı protein beyinde bol miktarda bulunmakla birlikte bahsi geçen protein yapıları yanlış olarak katlanabiliyor ve bu katlanmalar sonucu Lewy cisimcikleri olarak adlandırılan kümelenmeler oluşuyor. Eğer bu kümelenmeler birikmeye başlarsa bu durum nöronların ( beyin hücresi ) ölmesine sebep oluyor ve çeşitli motor problemleri takriben bilişsel ve davranışsal olarak da sorunlara yol açıyor.İlginizi Çekebilir Bağırsakta üretilen IgA antikorların multipl skleroz alevlenmelerinde etkili olduğu gösterildi
Lewy cisimcikleri
Araştırmacılar ‘’nanoenzimler’’ olarak adlandırdıkları ve içerisinde platin ve bakır alaşımları ihtiva eden enzimin katalaz ve süperoksit dismutaz adlı reaktif oksijen partiküllerini hedef enzimleri taklit edeceğini belirtmekle birlikte reaktif oksijen partiküllerinin, Parkinson’da yanlış katlanmış proteinlerin yayılımını kolaylaştırdığını ekleyelim.
Ayrıca Bkz. "Majör depresif bozukluğa komorbit borderline kişilik bozukluğunun tedavi yöntemleri incelendi"
Araştırmacılar geliştirdikleri nanoenzimleri farelerde alfa-sinüklein protein kümelerinin içerisine enjekte etti ve yapılan çalışmalar sonucunda enzimlerin reaktif oksijen partiküllerinin miktarını azalttığı ve bu durumu takriben Lewy cisimciklerinin nöronlar arasındaki yayılımının anlamlı ölçüde azaldığı tespit edildi; bu durumun da patolojik semptomların ( belirtilerin ) azalmasına sebep olduğu öne sürüldü.
Yeni araştırma Nano Today adlı dergide yayımlandı.
Kaynakça https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1748013220301973?via%3Dihub https://www.hopkinsmedicine.org/news/newsroom/news-releases/research-story-tip-artificial-enzyme-may-be-first-step-toward-treatment-for-parkinsons-disease Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
85+98+9
buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.