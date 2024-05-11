ABD hükümeti Çinli bağlantılı araçların satışını yasaklayabilir

ABD hükümeti ulusal güvenliğe yönelik tehdit oluşturabileceği endişesiyle Çinli "bağlantılı araçların" (connected car) ülke genelinde satılmasını ve kullanılmasını yasaklamayı düşünüyor. ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo, bu araçların potansiyel risklerini ve ilerleyen zamanlarda atılabilecek adımları değerlendirmek için bir soruşturma yürütüldüğünü açıkladı.
Şubat ayında başlatılan soruşturma kapsamında Çin menşeli araçların ulusal güvenlik tehdidi oluşturduğu tespit edilirse, ABD hükümeti "sıkı önlemler" alarak bunların satışını tamamen yasaklayabilir. Ayrıca ağ bağlantı işlevlerine kısıtlama getirilmesi gibi alternatif bir yol da masada. Raimondo, ABD'nin kârlı otomobil pazarına "göz diken" Çinli otomobil üreticilerine karşı ne yapılacağı konusunda bir karara varmanın zaman alacağını söyledi.
"Bu karardan sadece ABD zararlı çıkar"
Alınabilecek önlemlerin neler olabileceği belli değil ancak Tesla yakın zamanda Çinli yetkilileri araçlarının güvenlik tehdidi oluşturmadıklarına ikna etmeyi başarmıştı. Hatırlatmak gerekirse Çin hükümeti de ulusal güvenlik riskleri nedeniyle Tesla'ların belirli caddelere, bölgelere ve güzergahlara girmesini sıklıkla kısıtlıyor. Alınan son izin sayesinde Tesla araçlar Çin'de daha önce yasak olan bölgelere giriş izni kazandı.
Çinli bir endüstri uzmanı Global Times'a yaptığı açıklamada Raimondo'yu otomotiv endüstrisini politize etmekle suçlayarak herhangi bir yasaklama ya da kısıtlamanın adil rekabeti bozacağını söyledi. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Lin Jian da bu hamlelerin tedarik zincirlerini zayıflatacağını ve yalnızca ABD'ye zarar vereceğini belirtti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.