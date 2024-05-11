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ABD hükümeti ulusal güvenliğe yönelik tehdit oluşturabileceği endişesiyle Çinli "bağlantılı araçların" (connected car) ülke genelinde satılmasını ve kullanılmasını yasaklamayı düşünüyor. ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo, bu araçların potansiyel risklerini ve ilerleyen zamanlarda atılabilecek adımları değerlendirmek için bir soruşturma yürütüldüğünü açıkladı.

Çin'de Tesla sahiplerine yönelik seyahat kısıtlamaları artıyor 3 ay önce eklendi

Şubat ayında başlatılan soruşturma kapsamında Çin menşeli araçların ulusal güvenlik tehdidi oluşturduğu tespit edilirse, ABD hükümeti "sıkı önlemler" alarak bunların satışını tamamen yasaklayabilir. Ayrıca ağ bağlantı işlevlerine kısıtlama getirilmesi gibi alternatif bir yol da masada. Raimondo, ABD'nin kârlı otomobil pazarına "göz diken" Çinli otomobil üreticilerine karşı ne yapılacağı konusunda bir karara varmanın zaman alacağını söyledi.

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"Bu karardan sadece ABD zararlı çıkar"

Alınabilecek önlemlerin neler olabileceği belli değil ancak Tesla yakın zamanda Çinli yetkilileri araçlarının güvenlik tehdidi oluşturmadıklarına ikna etmeyi başarmıştı. Hatırlatmak gerekirse Çin hükümeti de ulusal güvenlik riskleri nedeniyle Tesla'ların belirli caddelere, bölgelere ve güzergahlara girmesini sıklıkla kısıtlıyor. Alınan son izin sayesinde Tesla araçlar Çin'de daha önce yasak olan bölgelere giriş izni kazandı.

Çinli bir endüstri uzmanı Global Times'a yaptığı açıklamada Raimondo'yu otomotiv endüstrisini politize etmekle suçlayarak herhangi bir yasaklama ya da kısıtlamanın adil rekabeti bozacağını söyledi. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Lin Jian da bu hamlelerin tedarik zincirlerini zayıflatacağını ve yalnızca ABD'ye zarar vereceğini belirtti.

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ABD hükümeti Çinli bağlantılı araçların satışını yasaklayabilir