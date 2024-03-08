TikTok, ABD genelinde yasaklanabilir

Tam Boyutta Gör ABD Temsilciler Meclisi paneli, TikTok’un Çinli sahibi ByteDance tarafından satılmasını mecburi hale getirecek ya da uygulamanın ABD’de yasaklanmasını sağlayabilecek bir yasa tasarısını onayladı. Beyaz Saray tarafından desteklenen önlem, ulusal güvenlik endişelerine atıfta bulunuyor. TikTok, önerilen mevzuatın ifade özgürlüğüne ve uygulamaya güvenen küçük işletmelere zarar vereceğini söylüyor. Tasarı, önümüzdeki hafta genel oylamaya sunulacak.

TikTok için çanlar çalıyor

TikTok, ABD'deki kullanıcılara bir anlık bildirim göndererek Kongre'nin TikTok'u tamamen yasaklamayı planladığını ve bunun 170 milyon Amerikalının ifade özgürlüğünü tehdit edeceğini söyledi. TikTok, olası bir yasağın milyonlarca işletmeye zarar vereceğini söylerken içerik oluşturucuları da zora sokacağını ifade ediyor. TikTok anlık bildiriminde ayrıca kullanıcıların Kongre’yi aramaları ve yasağa karşı çıkmaları için bir yol da sunuyor.

Kongre yetkilileri TikTok’un çağrısı sonrasında çok sayıda çağrı aldıklarını aktarıyor. Bununla birlikte tasarının yasa haline gelmesi için Senato'nun da onaylaması gerekiyor. Ancak mevcut durumda tasarını yasalaşmaması için bir engel bulunmuyor. Tasarı, özellikle TikTok'u sahibi olan Çinli ByteDance’e atıfta bulunuyor.

X (Twitter) için “Makaleler” özelliği kullanıma sunuldu 3 sa. önce eklendi

Tasarıya göre ByteDance’in iki seçeneği var: Ya TikTok’u elinden çıkarak ya da elinde tutarak uygulamanın ABD uygulama mağazalarından (PlayStore, AppStore vb.) ve web hizmetlerinden men edilmesine razı olacak. İkinci seçenekte TikTok, ABD genelinde yasaklanacak. ByteDance’in aksiyonda bulunması için ise 6 aylık bir süresi bulunuyor.

ABD, TikTok'u neden yasaklamak istiyor?

Tam Boyutta Gör ABD’deki her iki parti milletvekilleri de TikTok'un milyonlarca Amerikalı kullanıcı hakkında topladığı verileri Çin hükümetine teslim etmeye zorlanabileceği ve bunun da casusluk amacıyla kullanılabileceği yönündeki endişelerini defalarca dile getirdiler Ayrıca uygulamanın propaganda ve yanlış bilgi yaymak için kullanılabileceği konusunda da uyarıda bulundular.

TikTok, Çin hükümetiyle bilgi paylaştığını reddetmiş olsa da, CEO'su geçen yıl Kongre'ye TikTok'un geçmişte ABD'li kullanıcılar hakkında konum verileri topladığını kabul etti ve bazı geçmiş verilerin hala ByteDance mühendisleri tarafından erişilebilen sunucularda saklandığını söyledi.

TikTok yasaklanacak mı?

Bunu söylemek için henüz erken. Tasarının hala hem Meclis hem de Senato'dan geçmesi ve başkan tarafından imzalanması gerekiyor. Eğer yasalaşırsa, ByteDance'ın herhangi bir yasağın yürürlüğe girmesinden önce satış yapmak için altı ayı olacak.

Yasayı destekleyen milletvekilleri, ByteDance'in elden çıkarılması halinde ABD'de faaliyet göstermeye devam edebileceği için bunu TikTok'a yönelik bir yasak olarak görmediklerini söylüyorlar. Bununla birlikte ABD’nin TikTok’u yasaklama girişimi daha önceleri de yalandı. Bazı şehir ve eyalet hükümetleri TikTok'un devlet cihazlarına yüklenmesini zaten halihazırda yasaklamış durumda.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.