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    Anlık Bildirim

    TikTok, ABD genelinde yasaklanabilir

    ABD'de bir kongre paneli, TikTok'un Çin merkezli ana şirketini uygulamayı altı ay içinde satmaya zorlayacak ya da uygulamanın ABD’de yasakla karşı karşıya bırakacak bir tasarıyı onayladı.
    TikTok, ABD genelinde yasaklanabilir Tam Boyutta Gör
    ABD Temsilciler Meclisi paneli, TikTok’un Çinli sahibi ByteDance tarafından satılmasını mecburi hale getirecek ya da uygulamanın ABD’de yasaklanmasını sağlayabilecek bir yasa tasarısını onayladı. Beyaz Saray tarafından desteklenen önlem, ulusal güvenlik endişelerine atıfta bulunuyor. TikTok, önerilen mevzuatın ifade özgürlüğüne ve uygulamaya güvenen küçük işletmelere zarar vereceğini söylüyor. Tasarı, önümüzdeki hafta genel oylamaya sunulacak.

    TikTok için çanlar çalıyor

    TikTok, ABD'deki kullanıcılara bir anlık bildirim göndererek Kongre'nin TikTok'u tamamen yasaklamayı planladığını ve bunun 170 milyon Amerikalının ifade özgürlüğünü tehdit edeceğini söyledi. TikTok, olası bir yasağın milyonlarca işletmeye zarar vereceğini söylerken içerik oluşturucuları da zora sokacağını ifade ediyor. TikTok anlık bildiriminde ayrıca kullanıcıların Kongre’yi aramaları ve yasağa karşı çıkmaları için bir yol da sunuyor.

    Kongre yetkilileri TikTok’un çağrısı sonrasında çok sayıda çağrı aldıklarını aktarıyor. Bununla birlikte tasarının yasa haline gelmesi için Senato'nun da onaylaması gerekiyor. Ancak mevcut durumda tasarını yasalaşmaması için bir engel bulunmuyor. Tasarı, özellikle TikTok'u sahibi olan Çinli ByteDance’e atıfta bulunuyor.

    Tasarıya göre ByteDance’in iki seçeneği var: Ya TikTok’u elinden çıkarak ya da elinde tutarak uygulamanın ABD uygulama mağazalarından (PlayStore, AppStore vb.) ve web hizmetlerinden men edilmesine razı olacak. İkinci seçenekte TikTok, ABD genelinde yasaklanacak. ByteDance’in aksiyonda bulunması için ise 6 aylık bir süresi bulunuyor.

    ABD, TikTok'u neden yasaklamak istiyor?

    TikTok, ABD genelinde yasaklanabilir Tam Boyutta Gör
    ABD’deki her iki parti milletvekilleri de TikTok'un milyonlarca Amerikalı kullanıcı hakkında topladığı verileri Çin hükümetine teslim etmeye zorlanabileceği ve bunun da casusluk amacıyla kullanılabileceği yönündeki endişelerini defalarca dile getirdiler Ayrıca uygulamanın propaganda ve yanlış bilgi yaymak için kullanılabileceği konusunda da uyarıda bulundular.

    TikTok, Çin hükümetiyle bilgi paylaştığını reddetmiş olsa da, CEO'su geçen yıl Kongre'ye TikTok'un geçmişte ABD'li kullanıcılar hakkında konum verileri topladığını kabul etti ve bazı geçmiş verilerin hala ByteDance mühendisleri tarafından erişilebilen sunucularda saklandığını söyledi.

    TikTok yasaklanacak mı?

    Bunu söylemek için henüz erken. Tasarının hala hem Meclis hem de Senato'dan geçmesi ve başkan tarafından imzalanması gerekiyor. Eğer yasalaşırsa, ByteDance'ın herhangi bir yasağın yürürlüğe girmesinden önce satış yapmak için altı ayı olacak.

    Yasayı destekleyen milletvekilleri, ByteDance'in elden çıkarılması halinde ABD'de faaliyet göstermeye devam edebileceği için bunu TikTok'a yönelik bir yasak olarak görmediklerini söylüyorlar. Bununla birlikte ABD’nin TikTok’u yasaklama girişimi daha önceleri de yalandı. Bazı şehir ve eyalet hükümetleri TikTok'un devlet cihazlarına yüklenmesini zaten halihazırda yasaklamış durumda.

    Kaynakça https://www.theverge.com/2024/3/7/24093308/tiktok-congress-ban-push-notification https://www.bbc.com/news/world-us-canada-68505405
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 5 gün önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 3 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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