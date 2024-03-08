TikTok, ABD genelinde yasaklanabilir

TikTok için çanlar çalıyor
TikTok, ABD'deki kullanıcılara bir anlık bildirim göndererek Kongre'nin TikTok'u tamamen yasaklamayı planladığını ve bunun 170 milyon Amerikalının ifade özgürlüğünü tehdit edeceğini söyledi. TikTok, olası bir yasağın milyonlarca işletmeye zarar vereceğini söylerken içerik oluşturucuları da zora sokacağını ifade ediyor. TikTok anlık bildiriminde ayrıca kullanıcıların Kongre’yi aramaları ve yasağa karşı çıkmaları için bir yol da sunuyor.
Kongre yetkilileri TikTok’un çağrısı sonrasında çok sayıda çağrı aldıklarını aktarıyor. Bununla birlikte tasarının yasa haline gelmesi için Senato'nun da onaylaması gerekiyor. Ancak mevcut durumda tasarını yasalaşmaması için bir engel bulunmuyor. Tasarı, özellikle TikTok'u sahibi olan Çinli ByteDance’e atıfta bulunuyor.
Tasarıya göre ByteDance’in iki seçeneği var: Ya TikTok’u elinden çıkarak ya da elinde tutarak uygulamanın ABD uygulama mağazalarından (PlayStore, AppStore vb.) ve web hizmetlerinden men edilmesine razı olacak. İkinci seçenekte TikTok, ABD genelinde yasaklanacak. ByteDance’in aksiyonda bulunması için ise 6 aylık bir süresi bulunuyor.
ABD, TikTok'u neden yasaklamak istiyor?
TikTok, Çin hükümetiyle bilgi paylaştığını reddetmiş olsa da, CEO'su geçen yıl Kongre'ye TikTok'un geçmişte ABD'li kullanıcılar hakkında konum verileri topladığını kabul etti ve bazı geçmiş verilerin hala ByteDance mühendisleri tarafından erişilebilen sunucularda saklandığını söyledi.
TikTok yasaklanacak mı?
Bunu söylemek için henüz erken. Tasarının hala hem Meclis hem de Senato'dan geçmesi ve başkan tarafından imzalanması gerekiyor. Eğer yasalaşırsa, ByteDance'ın herhangi bir yasağın yürürlüğe girmesinden önce satış yapmak için altı ayı olacak.
Yasayı destekleyen milletvekilleri, ByteDance'in elden çıkarılması halinde ABD'de faaliyet göstermeye devam edebileceği için bunu TikTok'a yönelik bir yasak olarak görmediklerini söylüyorlar. Bununla birlikte ABD’nin TikTok’u yasaklama girişimi daha önceleri de yalandı. Bazı şehir ve eyalet hükümetleri TikTok'un devlet cihazlarına yüklenmesini zaten halihazırda yasaklamış durumda.Kaynakça https://www.theverge.com/2024/3/7/24093308/tiktok-congress-ban-push-notification https://www.bbc.com/news/world-us-canada-68505405 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.