Tam Boyutta Gör Telegram, özel sohbetlerin moderasyon taleplerine karşı korunduğunu belirten ifadeyi sessizce Sıkça Sorulan Sorular (SSS) sayfasından kaldırdı. Değişiklik, şirketin CEO'su Pavel Durov'un mesajlaşma uygulamasında suç faaliyetlerinin göz ardı edilmesine izin verdiği iddiasıyla tutuklanıp serbest bırakılmasından sonra geldi.

Durov, içeriklerin daha fazla denetleneceğini söyledi

Bugün erken saatlerde Durov, tutuklanmasından bu yana ilk defa kamuoyuna açıklamada bulunarak, platformdaki içeriklerin daha fazla modere edileceğini söyledi. Durov, "Telegram'ın kullanıcı sayısının hızlıca 950 milyona çıkması, suçluların platformumuzu kötüye kullanmasını kolaylaştıran büyüme sancılarına neden oldu. Bu yüzden bu konuda işleri önemli ölçüde iyileştirmeyi kişisel hedefim haline getirdim. Bu süreci şirket içinde çoktan başlattık ve çok yakında ilerlememizle ilgili daha fazla ayrıntıyı sizinle paylaşacağım." sözlerini kaydetti.

Telegram platformuna şok 1 hf. önce eklendi

Bu değişikliklerden bazıları halihazırda yürürlüğe girmiş gibi görünüyor. Şirketin SSS sayfasında, "Telegram'da yasa dışı içerik var. Bunu nasıl kaldırabilirim?” sorusuna verilen cevap şuydu: “Tüm Telegram sohbetleri ve grup sohbetleri katılımcıları arasında özeldir. Bunlarla ilgili hiçbir talebi işleme almıyoruz.” Ancak bugün itibariyle bu yazı şu ifadelerle değiştirildi: “Tüm Telegram uygulamalarında, birkaç dokunuşla moderatörlerimiz için yasadışı içeriği işaretlemenize olanak tanıyan Raporla düğmeleri var” ve ardından mesajların nasıl raporlanacağına dair talimatlara yer verildi.

Durov'un tutuklanması, Fransız yetkililerin, mesajlaşma platformunun çocuk cinsel istismarı materyali ve uyuşturucu kaçakçılığı için kullanıldığını ve şirketin müfettişlerle işbirliği yapmayı reddettiğini söyleyerek ön suçlamalarda bulunmasının ardından gerçekleşmişti.

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Telegram geri adım attı: Özel sohbetlere moderasyon geliyor