Telegram geri adım attı: Özel sohbetlere moderasyon geliyor

Durov, içeriklerin daha fazla denetleneceğini söyledi
Bugün erken saatlerde Durov, tutuklanmasından bu yana ilk defa kamuoyuna açıklamada bulunarak, platformdaki içeriklerin daha fazla modere edileceğini söyledi. Durov, "Telegram'ın kullanıcı sayısının hızlıca 950 milyona çıkması, suçluların platformumuzu kötüye kullanmasını kolaylaştıran büyüme sancılarına neden oldu. Bu yüzden bu konuda işleri önemli ölçüde iyileştirmeyi kişisel hedefim haline getirdim. Bu süreci şirket içinde çoktan başlattık ve çok yakında ilerlememizle ilgili daha fazla ayrıntıyı sizinle paylaşacağım." sözlerini kaydetti.
Bu değişikliklerden bazıları halihazırda yürürlüğe girmiş gibi görünüyor. Şirketin SSS sayfasında, "Telegram'da yasa dışı içerik var. Bunu nasıl kaldırabilirim?” sorusuna verilen cevap şuydu: “Tüm Telegram sohbetleri ve grup sohbetleri katılımcıları arasında özeldir. Bunlarla ilgili hiçbir talebi işleme almıyoruz.” Ancak bugün itibariyle bu yazı şu ifadelerle değiştirildi: “Tüm Telegram uygulamalarında, birkaç dokunuşla moderatörlerimiz için yasadışı içeriği işaretlemenize olanak tanıyan Raporla düğmeleri var” ve ardından mesajların nasıl raporlanacağına dair talimatlara yer verildi.
Durov'un tutuklanması, Fransız yetkililerin, mesajlaşma platformunun çocuk cinsel istismarı materyali ve uyuşturucu kaçakçılığı için kullanıldığını ve şirketin müfettişlerle işbirliği yapmayı reddettiğini söyleyerek ön suçlamalarda bulunmasının ardından gerçekleşmişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.