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    Telegram geri adım attı: Özel sohbetlere moderasyon geliyor

    Telegram, özel sohbetlerin moderasyon taleplerine karşı korunduğunu belirten ifadeyi sessizce Sıkça Sorulan Sorular (SSS) sayfasından kaldırdı ve yeni bir yazı ekledi.
    Telegram geri adım attı: Özel sohbetlere moderasyon geliyor Tam Boyutta Gör
    Telegram, özel sohbetlerin moderasyon taleplerine karşı korunduğunu belirten ifadeyi sessizce Sıkça Sorulan Sorular (SSS) sayfasından kaldırdı. Değişiklik, şirketin CEO'su Pavel Durov'un mesajlaşma uygulamasında suç faaliyetlerinin göz ardı edilmesine izin verdiği iddiasıyla tutuklanıp serbest bırakılmasından sonra geldi.

    Durov, içeriklerin daha fazla denetleneceğini söyledi

    Bugün erken saatlerde Durov, tutuklanmasından bu yana ilk defa kamuoyuna açıklamada bulunarak, platformdaki içeriklerin daha fazla modere edileceğini söyledi. Durov, "Telegram'ın kullanıcı sayısının hızlıca 950 milyona çıkması, suçluların platformumuzu kötüye kullanmasını kolaylaştıran büyüme sancılarına neden oldu. Bu yüzden bu konuda işleri önemli ölçüde iyileştirmeyi kişisel hedefim haline getirdim. Bu süreci şirket içinde çoktan başlattık ve çok yakında ilerlememizle ilgili daha fazla ayrıntıyı sizinle paylaşacağım." sözlerini kaydetti.

    Bu değişikliklerden bazıları halihazırda yürürlüğe girmiş gibi görünüyor.  Şirketin SSS sayfasında, "Telegram'da yasa dışı içerik var. Bunu nasıl kaldırabilirim?” sorusuna verilen cevap şuydu: “Tüm Telegram sohbetleri ve grup sohbetleri katılımcıları arasında özeldir. Bunlarla ilgili hiçbir talebi işleme almıyoruz.” Ancak bugün itibariyle bu yazı şu ifadelerle değiştirildi: “Tüm Telegram uygulamalarında, birkaç dokunuşla moderatörlerimiz için yasadışı içeriği işaretlemenize olanak tanıyan Raporla düğmeleri var” ve ardından mesajların nasıl raporlanacağına dair talimatlara yer verildi.

    Durov'un tutuklanması, Fransız yetkililerin, mesajlaşma platformunun çocuk cinsel istismarı materyali ve uyuşturucu kaçakçılığı için kullanıldığını ve şirketin müfettişlerle işbirliği yapmayı reddettiğini söyleyerek ön suçlamalarda bulunmasının ardından gerçekleşmişti.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 12 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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