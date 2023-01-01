Payday 3’ün fragmanı yayınlandı: 2023 yılında geliyor

Yıl bitmeden konsol ve PC için çıkış yapacak
2023 yılına girmemiz ile beraber Payday geliştiricisi Starbreeze Studios, sosyal medya üzerinden Payday 3’ün ilk fragmanını yayınladı. Sinematik olan fragman oyun hakkında pek detay sunmasa da oyuncuları heyecanlandırmayı başardı.
Fragmanda da görüldüğü üzere Payday 3, 2023 yılında PC ve konsollar için çıkış yapacak. Oyunun hangi konsollara çıkacağı açıklanmadı ancak önümüzdeki aylarda proje hakkında daha detaylı bilgiler paylaşılacaktır. Payday 3’ün Steam sayfasına buradan erişebilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv
Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d