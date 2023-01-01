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    Anlık Bildirim

    Payday 3’ün fragmanı yayınlandı: 2023 yılında geliyor

    2023 yılına girmemizle oyun dünyası için önemli bir noktaya adım atmış olduk. Merakla beklenen oyun Payday 3’ün bu yıl içerisinde çıkacağı yeni bir fragman ile beraber duyuruldu.
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    Payday 3'ün fragmanı yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz 10 yılın en sevilen oyunlarından olan Payday 2, uzun bir süre sonra devam oyununa sahip olacak. Starbreeze Studios, yeni yıla girmemiz ile beraber Payday 3’ün ilk fragmanını yayınlandı ve oyun hakkında merakla beklenen bir soruyu cevapladı.

    Yıl bitmeden konsol ve PC için çıkış yapacak

    2023 yılına girmemiz ile beraber Payday geliştiricisi Starbreeze Studios, sosyal medya üzerinden Payday 3’ün ilk fragmanını yayınladı. Sinematik olan fragman oyun hakkında pek detay sunmasa da oyuncuları heyecanlandırmayı başardı.

    Fragmanda da görüldüğü üzere Payday 3, 2023 yılında PC ve konsollar için çıkış yapacak. Oyunun hangi konsollara çıkacağı açıklanmadı ancak önümüzdeki aylarda proje hakkında daha detaylı bilgiler paylaşılacaktır. Payday 3’ün Steam sayfasına buradan erişebilirsiniz.

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    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    ugah6aiw 5 gün önce

    hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv

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    vjdrsjejv 1 hafta önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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