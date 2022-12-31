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    Anlık Bildirim

    Nintendo Switch OLED’in yeni modeli ortaya çıktı: Tears of the Kingdom’a özel versiyon geliyor

    Konsolları için sevilen oyunlara özel kozmetik versiyonlar üreten Nintendo’dan yeni bir sızıntı geldi. Görünüşe göre firma, The Legend of Zelda’nın yeni oyununa özel Switch OLED üretiyor.
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    Yeni Switch OLED ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Splatoon, The Legend of Zelda ve Pokemon gibi oyun serileri için konsollarına özel tasarımlı versiyonlar üreten Nintendo, yakında yeni bir Switch OLED modelini duyuracak gibi gözüküyor. Sızıntılara göre 2023’ün beklenen oyunlarından The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Switch OLED’e özel bir versiyon getirtecek.

    Özel motifler ile süslenecek

    Oyun dünyasının güvenilir kaynaklarından olan Tom Henderson, sosyal medya üzerinden potansiyel bir Nintendo Switch OLED modeli paylaştı. Henderson, cihazın gerçek olup olmadığı hakkında bilgi sahibi olmadığını açıkladı ancak Zelda markasının Nintedo’ya önemi düşünüldüğünde, görsel bir hayli gerçekçi oluyor.

    Yeni Switch OLED ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Görüntüden de anlaşıldığı gibi özel tasarımlı Switch OLED, hem Joy-Con hem de Dock aksesuarlarında özel motiflere sahip olacak. Sarı, beyaz ve yeşil renk paletli konsol eğer gerçekse önümüzdeki aylarda duyurulacaktır. Ancak konsol, diğer Switch modelleri gibi kutudan oyun ile çıkmayacak. Yılın en beklenen oyunlarından olan The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, 12 Mayıs’ta yayınlanacak.
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    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    ugah6aiw 4 gün önce

    hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv

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    vjdrsjejv 1 hafta önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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