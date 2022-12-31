Nintendo Switch OLED’in yeni modeli ortaya çıktı: Tears of the Kingdom’a özel versiyon geliyor

Tam Boyutta Gör Splatoon, The Legend of Zelda ve Pokemon gibi oyun serileri için konsollarına özel tasarımlı versiyonlar üreten Nintendo, yakında yeni bir Switch OLED modelini duyuracak gibi gözüküyor. Sızıntılara göre 2023’ün beklenen oyunlarından The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Switch OLED’e özel bir versiyon getirtecek.

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Özel motifler ile süslenecek

Oyun dünyasının güvenilir kaynaklarından olan Tom Henderson, sosyal medya üzerinden potansiyel bir Nintendo Switch OLED modeli paylaştı. Henderson, cihazın gerçek olup olmadığı hakkında bilgi sahibi olmadığını açıkladı ancak Zelda markasının Nintedo’ya önemi düşünüldüğünde, görsel bir hayli gerçekçi oluyor.

Tam Boyutta Gör Görüntüden de anlaşıldığı gibi özel tasarımlı Switch OLED, hem Joy-Con hem de Dock aksesuarlarında özel motiflere sahip olacak. Sarı, beyaz ve yeşil renk paletli konsol eğer gerçekse önümüzdeki aylarda duyurulacaktır. Ancak konsol, diğer Switch modelleri gibi kutudan oyun ile çıkmayacak. Yılın en beklenen oyunlarından olan The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, 12 Mayıs’ta yayınlanacak.

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