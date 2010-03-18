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Paypal'ın iPhone uygulaması olan Send Money'nin 2.0 sürümü çıktı

İnternet üzerinden güvenli olarak alışveriş ve para transferi sağlayan Paypal'ın iPhone uygulaması olan Send Money programının 2.0 sürümü çıktı
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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İnternet üzerinden güvenli bir şekilde alışveriş ve para transferi imkanı sunan Paypal sitesinin iPhone için hazırladığı uygulama olan Send Money programının 2.0 sürümü yayınlandı. Paypal Send Money uygulamasının ilk sürümü 2008 yılında yayınlanmıştı. iPhone için hazırlanan Paypal Send Money programının 2.0 sürümüne ilginç özellikler eklenmiş. Yeni sürümde ilk göze çarpan özelliğin "Bump" adı verilen sistemin olduğu söyleniyor. "Bump" sistemi sayesinde Paypal Send Money 2.0 sürümünü kullanan 2 iPhone kullanıcısı telefonlarını birbirine yaklaştırarak para transferi yapabilecekler. Yeni versiyona eklenen bir diğer özellik ise "Split Check". Bu özelliği kullanarak ödenmesi gereken miktarı 20 kişiye kadar bölüp anında hesaplanabileceği ve fazla ödeme yapmış olan kişiye ödediği fazla miktarın otomatik olarak transfer edilebileceği belirtildi. Send Money 2.0 sürümündeki göze batan son özellik ise "Collect Money" seçeneği. Paypal Send Money 2.0 sürümüne sahip olan kullanıcıların ortaklaşa tek bir hesaba para transferi yapabileceği belirtildi. Bu sistemi kullanarak ortaklaşa bir hediye almanın kolaylaşağı belirtiliyor.

Paypal Send Money 2.0'ın iTunes'tan indirilebileceği ayrıca bu uygulamanın BlackBerry ve Android için de kullanıldığı açıklandı.


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m3t 9 yıl
Teşekkürler.. Şimdi indirdim, eski sürüme giremiyordu hata veriyordu. Bu sürüme girdim. harika
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