PayPal ve MetaMask iş birliği yapıyor

Tam Boyutta Gör Kripto paralara ilgisi ile bilinen ödeme platformu PayPal bugüne kadar satın alma ve saklama dahil pek çok hizmeti kullanıcılarına sunmuştu. Bu haftadan itibaren PayPal ve MetaMask cüzdanları entegre oluyor.

PayPal ve MetaMask entegrasyonu

Yapılan açıklamaya göre PayPal kullanıcıları, MetaMask cüzdanları içerisinde ödeme sistemini seçerek doğrudan ETH satın alabilecekler. Böylece herhangi bir gönderme zahmetine katlanmadan satın aldıkları anda ETH varlığı cüzdanlarında belirecek. Normalde PayPal ile satın alınan kripto paralar anlaşmalı borsalara gönderilebiliyordu.

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MetaMask yeni entegrasyon ile daha fazla kullanıcıyı Web3 ekosistemine kazandırmayı amaçlıyor. PayPal ödeme seçeneği belirli ABD müşterilerine sunulmuş durumda. Önümüzdeki haftalarda tüm ABD kullanıcılarına MetaMask entegrasyonu sunulmuş olacak.

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MetaMask içerisinden PayPal ile satın alım mümkün oluyor