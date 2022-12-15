PayPal ve MetaMask iş birliği yapıyor

PayPal ve MetaMask entegrasyonu
Yapılan açıklamaya göre PayPal kullanıcıları, MetaMask cüzdanları içerisinde ödeme sistemini seçerek doğrudan ETH satın alabilecekler. Böylece herhangi bir gönderme zahmetine katlanmadan satın aldıkları anda ETH varlığı cüzdanlarında belirecek. Normalde PayPal ile satın alınan kripto paralar anlaşmalı borsalara gönderilebiliyordu.
MetaMask yeni entegrasyon ile daha fazla kullanıcıyı Web3 ekosistemine kazandırmayı amaçlıyor. PayPal ödeme seçeneği belirli ABD müşterilerine sunulmuş durumda. Önümüzdeki haftalarda tüm ABD kullanıcılarına MetaMask entegrasyonu sunulmuş olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...