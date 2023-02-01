PayPal, 2000 kişinin işten çıkarılacağını duyurdu

Tam Boyutta Gör PayPal, Salı günü gerçekleşen toplantıda yaklaşık 2000 çalışanı işten çıkarmayı planladıklarını söyledi. Şirketin CEO’sunun açıklamasına göre, bazı bölümlerde daha fazla çıkarma olacak. İşten çıkarmaların birkaç hafta içinde gerçekleşeceği söylendi.

Schulman, işten çıkarılan kişilere azami saygı ve empati ile davranacaklarını, bu kişilere cömert paketler sunulacağını ve gerekirse istişarelerde bulunup bu süreçte destek verileceğini belirtti. Ayrıca PayPal’a katkıları için teşekkür etti.

CEO, işten çıkarmaya yönelik olarak “Maliyet yapımızı doğru boyutlandırmada önemli ilerleme kaydetmiş, kaynaklarımızı da temel stratejik önceliklerimize odaklamış olsak da, yapacak daha çok işimiz var." açıklamasında bulundu.

Google, 12.000 kişiyi işten çıkaracağını duyurdu 1 hf. önce eklendi

PayPal, son aylarda binlerce kişiyi işten çıkarmalarıyla konuşulan teknoloji şirketleri arasına katıldı. Hatırlayacağınız üzere Google, bu ayın başlarında 12000 çalışanını işten çıkarma planlarını açıklamıştı. Microsoft da 11000 kişinin işten çıkarılacağını duyurmuştu. PayPal’ın da işten çıkarma nedeni aynı; Zorlu makro ekonomik ortam.

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PayPal, işten çıkarmalara başladı