PayPal, 2000 kişinin işten çıkarılacağını duyurdu

Schulman, işten çıkarılan kişilere azami saygı ve empati ile davranacaklarını, bu kişilere cömert paketler sunulacağını ve gerekirse istişarelerde bulunup bu süreçte destek verileceğini belirtti. Ayrıca PayPal’a katkıları için teşekkür etti.
CEO, işten çıkarmaya yönelik olarak “Maliyet yapımızı doğru boyutlandırmada önemli ilerleme kaydetmiş, kaynaklarımızı da temel stratejik önceliklerimize odaklamış olsak da, yapacak daha çok işimiz var." açıklamasında bulundu.
PayPal, son aylarda binlerce kişiyi işten çıkarmalarıyla konuşulan teknoloji şirketleri arasına katıldı. Hatırlayacağınız üzere Google, bu ayın başlarında 12000 çalışanını işten çıkarma planlarını açıklamıştı. Microsoft da 11000 kişinin işten çıkarılacağını duyurmuştu. PayPal’ın da işten çıkarma nedeni aynı; Zorlu makro ekonomik ortam.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?