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    Anlık Bildirim

    PayPal, 2000 kişinin işten çıkarılacağını duyurdu

    PayPal, iş gücünün %7’sini işten çıkarmayı planladığını duyurdu. PayPal CEO’su Dan Schulman, işten çıkarma sürecinde bazı bölümlerin diğerlerinden daha fazla etkileneceğini söyledi.
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    paypal işten çıkarmalar Tam Boyutta Gör
    PayPal, Salı günü gerçekleşen toplantıda yaklaşık 2000 çalışanı işten çıkarmayı planladıklarını söyledi. Şirketin CEO’sunun açıklamasına göre, bazı bölümlerde daha fazla çıkarma olacak. İşten çıkarmaların birkaç hafta içinde gerçekleşeceği söylendi.

    Schulman, işten çıkarılan kişilere azami saygı ve empati ile davranacaklarını, bu kişilere cömert paketler sunulacağını ve gerekirse istişarelerde bulunup bu süreçte destek verileceğini belirtti. Ayrıca PayPal’a katkıları için teşekkür etti.

    CEO, işten çıkarmaya yönelik olarak “Maliyet yapımızı doğru boyutlandırmada önemli ilerleme kaydetmiş, kaynaklarımızı da temel stratejik önceliklerimize odaklamış olsak da, yapacak daha çok işimiz var." açıklamasında bulundu.

    PayPal, son aylarda binlerce kişiyi işten çıkarmalarıyla konuşulan teknoloji şirketleri arasına katıldı. Hatırlayacağınız üzere Google, bu ayın başlarında 12000 çalışanını işten çıkarma planlarını açıklamıştı. Microsoft da 11000 kişinin işten çıkarılacağını duyurmuştu. PayPal’ın da işten çıkarma nedeni aynı; Zorlu makro ekonomik ortam.

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    alex59 5 gün önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 6 gün önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 1 hafta önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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