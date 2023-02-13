PC pazarındaki gerileme anakart üreticilerini vurdu

Tam Boyutta Gör Pandemi sonrasında tüketici elektroniğinde yaşanan talep düşüşleri, bilgisayar pazarını etkilemeye devam ediyor. Bu bağlamda birçok marka farklı indirimlere yönelirken, bugün MSI, ASUS, ASRock'ın dahil olduğu 2022 yılı anakart sevkiyat rakamları açıklandı.

Anakartlara olan talep düşüyor

Aktarılanlara göre 2022 yılında ASUS, yıldan yıla yüzde 25’lik bir kayıpla 13,6 milyon anakart sevkiyatı gerçekleştirdi. Bu rakam, 2021 yılında kaydedilen 18 milyona kıyasla önemli bir düşüşe işaret ediyor. Bir diğer üretici MSI için de benzer bir durum söz konusu. 2021 yılında 9,5 milyon sevkiyata ulaşan şirket, 2022’de yüzde 42 oranında kayıpla pazarda 5,5 milyona geriledi.

2022'de en büyük kayıp yaşayan marka ise ASRock oldu. Bilmeyenler için pazarda bütçe odaklı modeller ile beğeni kazanan şirket, 2021’de 6 milyonluk bir sevkiyat rakamına ulaşmıştı. 2022’de ise bu rakam, yüzde 55 oranında azalarak 2,7 milyona geriledi.

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Bilindiği üzere hem AMD hem de Intel, kısa süre önce yeni işlemcilerini piyasaya sürdü. Ancak kullanıcılar daha pahalı PCIe Gen 5 ve DDR5 destekli anakartlara geçmek konusunda kararsız gözüküyor. Bu nedenle üreticiler söz konusu talep düşüşünü aşmak için şaşırtıcı indirimler ile karşımıza çıkabilir.

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