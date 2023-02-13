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    PC pazarındaki gerileme anakart üreticilerini vurdu

    PC pazarı uzun bir aradan sonra ilk kez bu denli düşük seviyelere gerilemiş durumda. Bugün MSI, ASUS, ASRock gibi üreticilerin dahil olduğu 2022 yılı anakart sevkiyat rakamları açıklandı.
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    PC pazarındaki gerileme anakart üreticilerini vurdu Tam Boyutta Gör
    Pandemi sonrasında tüketici elektroniğinde yaşanan talep düşüşleri, bilgisayar pazarını etkilemeye devam ediyor. Bu bağlamda birçok marka farklı indirimlere yönelirken, bugün MSI, ASUS, ASRock'ın dahil olduğu 2022 yılı anakart sevkiyat rakamları açıklandı.

    Anakartlara olan talep düşüyor

    Aktarılanlara göre 2022 yılında ASUS, yıldan yıla yüzde 25’lik bir kayıpla 13,6 milyon anakart sevkiyatı gerçekleştirdi. Bu rakam, 2021 yılında kaydedilen 18 milyona kıyasla önemli bir düşüşe işaret ediyor. Bir diğer üretici MSI için de benzer bir durum söz konusu. 2021 yılında 9,5 milyon sevkiyata ulaşan şirket, 2022’de yüzde 42 oranında kayıpla pazarda 5,5 milyona geriledi.

    2022'de en büyük kayıp yaşayan marka ise ASRock oldu. Bilmeyenler için pazarda bütçe odaklı modeller ile beğeni kazanan şirket, 2021’de 6 milyonluk bir sevkiyat rakamına ulaşmıştı. 2022’de ise bu rakam, yüzde 55 oranında azalarak 2,7 milyona geriledi.

    Bilindiği üzere hem AMD hem de Intel, kısa süre önce yeni işlemcilerini piyasaya sürdü. Ancak kullanıcılar daha pahalı PCIe Gen 5 ve DDR5 destekli anakartlara geçmek konusunda kararsız gözüküyor. Bu nedenle üreticiler söz konusu talep düşüşünü aşmak için şaşırtıcı indirimler ile karşımıza çıkabilir. 

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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    E
    emiristanbul 15 saat önce

    herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil

    B
    barisg 2 gün önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 2 gün önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    Normandia_06 2 gün önce

    Görüntü çekmesi ne işime yarıyor! Enkaz altında ki canlıyı tespit etmiyor,kamyon,tır çalanlarda yok ortada.Boş iş yanii

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    alfa-x 3 gün önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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