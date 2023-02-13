PC pazarındaki gerileme anakart üreticilerini vurdu

Anakartlara olan talep düşüyor
Aktarılanlara göre 2022 yılında ASUS, yıldan yıla yüzde 25’lik bir kayıpla 13,6 milyon anakart sevkiyatı gerçekleştirdi. Bu rakam, 2021 yılında kaydedilen 18 milyona kıyasla önemli bir düşüşe işaret ediyor. Bir diğer üretici MSI için de benzer bir durum söz konusu. 2021 yılında 9,5 milyon sevkiyata ulaşan şirket, 2022’de yüzde 42 oranında kayıpla pazarda 5,5 milyona geriledi.
2022'de en büyük kayıp yaşayan marka ise ASRock oldu. Bilmeyenler için pazarda bütçe odaklı modeller ile beğeni kazanan şirket, 2021’de 6 milyonluk bir sevkiyat rakamına ulaşmıştı. 2022’de ise bu rakam, yüzde 55 oranında azalarak 2,7 milyona geriledi.
Bilindiği üzere hem AMD hem de Intel, kısa süre önce yeni işlemcilerini piyasaya sürdü. Ancak kullanıcılar daha pahalı PCIe Gen 5 ve DDR5 destekli anakartlara geçmek konusunda kararsız gözüküyor. Bu nedenle üreticiler söz konusu talep düşüşünü aşmak için şaşırtıcı indirimler ile karşımıza çıkabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
Görüntü çekmesi ne işime yarıyor! Enkaz altında ki canlıyı tespit etmiyor,kamyon,tır çalanlarda yok ortada.Boş iş yanii
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah