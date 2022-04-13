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    PC satışları düşüşe geçti

    Pandeminin hafiflemesi ile birlikte bilgisayar ürünlerine olan ilgi azalmaya başladı. Yılın ilk çeyreğinde bilgisayar satışlarının dikkat çekici bir düşüş yaşadığı görülüyor.
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    PC
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    Pandemi ile birlikte düşüş trendini kıran PC pazarında keskin yükselişler görmeye başlamıştık. Pandeminin hafiflemesi ile birlikte de yavaş yavaş Pazar eski görümüne dönüyor. Yeni yıla düşüş ile başladık. 

    PC pazarı düşüşte

    Yapılan Pazar analizlerine göre PC pazarı yılın ilk çeyreğinde 80.5 milyon adet satış gerçekleştirdi ve yüzde 5 oranında düşüş kaydetti. Bunda en büyük pay ise büyük oranlarda düşen HP ve Lenovo oldu. 

    Lider Lenovo toplam 18.3 milyon satışa ulaşarak yüzde 9.2 gerileme yaşadı. HP ise 15.8 milyon satış ile yüzde 17.8 civarında geriledi. Dell, Apple ve Asus bu dönemde satışlarını arttıran markalar oldu. 

    Apple’ın Apple M1 yonga seti sonrasında Mac satışlarının kendisini koruduğu görünüyor. Asus ise oyuncu ürünlerinin ve sıkı tedarik zinciri politikalarının da etkisiyle büyümesini sürdürüyor. Yıl içerisinde pazarda gevşeme devam edebilir. 
     

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