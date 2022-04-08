Raspberry Pi Compute Module 4S ortaya çıktı

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Küresel çip krizi nedeniyle üretimde sıkıntılar yaşayan ve bazı modellerin fiyatı iki veya üç katına kadar yükselen Raspberry Pi Vakfı, tedarikçi ortaklarına farklı çözümler bulmaya çalışıyor. Bunlardan birisi Raspberry Pi Compute Module 4S geliştirici kartı.

Raspberry Pi Compute Module 4S nedir?

Vakıf tarafından resmi bir duyuru yapılmadı ancak endüstriyel kontrol cihazları üreten Revolution Pi ilk bilgileri verdi. Raspberry Pi CM 4S geliştirici kartı CM 3+ ile aynı formda ancak CM4 kartındaki Cortex-A72 çekirdeğini kullanıyor. Raspberry Pi CM 3+ tedarik edilemediği için vakıf böyle bir alternatif geliştirmiş.

Raspberry Pi 4 bulunamıyor 1 ay önce eklendi

Çift 100 pinli SO-DIMM kullanan kartta 4 adet Cortex-A72 çekirdeği, 1GB RAM, 32GB’a kadar eMMC bellek, HDMI 2.0a, 350Mb Ethernet şeklinde özellikler mevcut. Bu model daha önce GitHub üzerinde de ortaya çıkmıştı. Şu anda OEM tarzında olduğu için son kullanıcıya sunulacak mı belli değil. Çip krizi nedeniyle vakıf bir süreliğine sadece tedarikçilere özel alternatifler geliştirecek gibi görünüyor.



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Raspberry Pi CM 4S özellikleri neler?