Netflix, Peaky Blinders: The Immortal Man filminden yeni bir fragman yayınladı

Tam Boyutta Gör Ülkemizde oldukça geniş bir hayran kitlesi bulunan Peaky Blinders, dizinin hikâyesini devam ettirecek bir filmle ekranlara geri dönüyor. Peaky Blinders: The Immortal Man adını taşıyan film, 20 Mart'ta Netflix'te izleyici ile buluşacak. Heyecanla beklenen Peaky Blinders filmi için tanıtım çalışmalarına hız veren Netflix, bugün filmden yeni bir fragman daha yayınladı.

Peaky Blinders: The Immortal Man, Hikâyeyi II. Dünya Savaşı Yıllarına Taşıyor

Cillian Murphy'nin Thomas Shelby rolünde geri döndüğü Peaky Blinders filminde Rebecca Ferguson (Mission: Impossible), Barry Keoghan (The Banshees of Inisherin), Tim Roth (Pulp Fiction), Stephen Graham (Boardwalk Empire) gibi isimler de rol alıyor.

Peaky Blinders: The Immortal Man (Peaky Blinders: Ölümsüz Adam), II. Dünya Savaşı sırasında geçiyor. Savaş devam ederken, bir süredir uzak durduğu Birmingham'a geri dönen Thomas Shelby, hem ailesinin hem de ülkesinin risk altında olduğu bu kaotik dönemde geçmişi ve mirasıyla yüzleşmek zorunda kalıyor.

