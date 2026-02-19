Giriş
    Netflix, Peaky Blinders: The Immortal Man filminden yeni bir fragman yayınladı

    Son yılların en sevilen dizilerinden Peaky Blinders, bir devam filmiyle ekranlara dönüyor. Netflix'te yayınlanacak Peaky Blinders: The Immortal Man filminden yeni bir fragman paylaşıldı.

    Peaky Blinders: The Immortal Man filminden yeni fragman geldi Tam Boyutta Gör
    Ülkemizde oldukça geniş bir hayran kitlesi bulunan Peaky Blinders, dizinin hikâyesini devam ettirecek bir filmle ekranlara geri dönüyor. Peaky Blinders: The Immortal Man adını taşıyan film, 20 Mart'ta Netflix'te izleyici ile buluşacak. Heyecanla beklenen Peaky Blinders filmi için tanıtım çalışmalarına hız veren Netflix, bugün filmden yeni bir fragman daha yayınladı.

    Peaky Blinders: The Immortal Man, Hikâyeyi II. Dünya Savaşı Yıllarına Taşıyor

    Cillian Murphy'nin Thomas Shelby rolünde geri döndüğü Peaky Blinders filminde Rebecca Ferguson (Mission: Impossible), Barry Keoghan (The Banshees of Inisherin), Tim Roth (Pulp Fiction), Stephen Graham (Boardwalk Empire) gibi isimler de rol alıyor.

    Peaky Blinders: The Immortal Man (Peaky Blinders: Ölümsüz Adam), II. Dünya Savaşı sırasında geçiyor. Savaş devam ederken, bir süredir uzak durduğu Birmingham'a geri dönen Thomas Shelby, hem ailesinin hem de ülkesinin risk altında olduğu bu kaotik dönemde geçmişi ve mirasıyla yüzleşmek zorunda kalıyor.

    donanimhabercom Instagram

    Hollywood'u ayağa kaldıran yapay zeka videosu

    Profil resmi
    maligezgin 1 gün önce

    vay be gayet iyi

