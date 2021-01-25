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    WandaVision'ın 2. sezonu muhtemelen gelmeyecek

    Marvel'ın Disney+ için hazırladığı ilk dizilerden biri olan WandaVision'ın ikinci sezonu hakkında baş yazar Jac Schaeffer, bazı açıklamalarda bulundu.
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    WandaVision'ın 2. sezonu muhtemelen gelmeyecek
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    Disney'in bizzat kendi hazırladığı ve Disney+'ta yayınlanacak olan ilk Marvel dizisi WandaVision, ilk iki bölümüyle geçtiğimiz hafta yayın hayatına başladı. İlk 3 bölümü ile güzel yorumlar alan dizinin ikinci sezonu maalesef gelmeyebilir.

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    Geçtiğimiz günlerde dizinin baş yazarı Jac Schaeffer, The Hollywood Reporter'a bir röportaj verdi ve orada ikinci sezon hakkında bazı sorular soruldu. Jac Schaeffer, ikinci sezon için şu anda konuşamayacağını ancak dizinin final bölümünün tamamlanmış hissettireceğini söyledi.

    Vision'ın Avengers Infinity War'daki durumunu da düşünecek olursak aslında dizinin devamının gelmeyeceğini tahmin edebiliriz. Ancak en azından dizinin finalinin bitmiş hissettirmesi de güzel bir durum.

    Ayrıca yapılan açıklamaya göre WandaVision'ın sıradaki bölümü, yani dördüncü bölümü diziyi farklı bir yere taşıyacakmış ve bazı soru işaretlerini giderecekmiş.



    https://screenrant.com/wandavision-season-2-possibility-jac-schaeffer/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Moueson 12 dk. ( Mesaj Silindi )
    Hikaye tamamlandiysa gelmemesi normal .
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    U ultra sonic 2 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    zaten bu dizi dr. strange'in 2. filmine bağlanacak gelmemesi normal
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    CaptainErturan (Tobey Maguire) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) ultra sonic
    Kesinlikle gayet normal. Fakat sonu farklı olursa belki paralel evren şekli ile bağımsız bir şekilde devam eder diye düşünüyorum.
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