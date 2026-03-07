Peaky Blinders'ın devam dizisinden beklenen haber geldi

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Son yılların en sevilen dizilerinden olan Peaky Blinders ekranlara veda etmiş olsa da Shelby ailesi ekranlarda kalmaya devam ediyor. Hikâyeyi dizinin bıraktığı yerden devam ettirecek olan Peaky Blinders filmi, bu ay Netflix'te izleyici ile buluşacak. Ancak hikâyeyi devam ettiren tek yapım bu olmayacak. Çünkü bu filmin ardından bir de devam dizisi gelecek.

Peaky Blinders'ın Devam Dizisi Resmi Onayı Aldı

Kısa süre önce Netflix ve BBC tarafından resmi olarak duyurulan devam dizisinin çekimlerine bu hafta başlandı. Sete çıkılmasıyla birlikte diziye dair detaylar da netleşti.

Peaky Blinders'ın devam dizisi, Thomas Shelby'nin maceralarına odaklanmak yerine hikâyeyi yıllarca ileriye saracak. 1953'te, Birmingham şehrinin II. Dünya Savaşı sonrası toparlanmaya çalıştığı dönemde geçen dizi, Shelby ailesinin bir sonraki jenerasyonuna odaklanacak. Bu yüzden hikâyenin merkezinde yepyeni karakterlerin ve oyuncular olacak..

Projenin başında yine Steven Knight olacak. Orijinal dizinin yıldızı olan Cillian Murphy ise yapımcılar arasında yer alacak.

Altışar bölümlük iki sezon için şimdiden onay alan devam dizisi için resmi bir yayın tarihi açıklanmadı. Ancak çekimlerine başlamış olması, bu diziyi 2026 sonu-2027 başı gibi izleyebileceğimizi gösteriyor.

