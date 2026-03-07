Peaky Blinders'ın devam dizisinden beklenen haber geldi

Peaky Blinders'ın Devam Dizisi Resmi Onayı Aldı
Kısa süre önce Netflix ve BBC tarafından resmi olarak duyurulan devam dizisinin çekimlerine bu hafta başlandı. Sete çıkılmasıyla birlikte diziye dair detaylar da netleşti.
Peaky Blinders'ın devam dizisi, Thomas Shelby'nin maceralarına odaklanmak yerine hikâyeyi yıllarca ileriye saracak. 1953'te, Birmingham şehrinin II. Dünya Savaşı sonrası toparlanmaya çalıştığı dönemde geçen dizi, Shelby ailesinin bir sonraki jenerasyonuna odaklanacak. Bu yüzden hikâyenin merkezinde yepyeni karakterlerin ve oyuncular olacak..
Projenin başında yine Steven Knight olacak. Orijinal dizinin yıldızı olan Cillian Murphy ise yapımcılar arasında yer alacak.
Altışar bölümlük iki sezon için şimdiden onay alan devam dizisi için resmi bir yayın tarihi açıklanmadı. Ancak çekimlerine başlamış olması, bu diziyi 2026 sonu-2027 başı gibi izleyebileceğimizi gösteriyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Niye herşeyi yapay zekaya soruyorsun o zaman.
dinimizi robotlardan öğrenecek değiliz
tüm sistemini hırsızlık üzerine kurmuş bir ülkeden bahsediyoruz, şaşırmadım