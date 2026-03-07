Giriş
    Peaky Blinders'ın devam dizisinden beklenen haber geldi

    Netflix ve BBC ortaklığında hazırlanan yeni Peaky Blinders dizisi ekranlara gelmeye bir adım daha yaklaştı. Dizi, Shelby ailesinin bir sonraki jenerasyonuna odaklanacak. 

    Peaky Blinders'ın devam dizisinden beklenen haber geldi Tam Boyutta Gör
    Son yılların en sevilen dizilerinden olan Peaky Blinders ekranlara veda etmiş olsa da Shelby ailesi ekranlarda kalmaya devam ediyor. Hikâyeyi dizinin bıraktığı yerden devam ettirecek olan Peaky Blinders filmi, bu ay Netflix'te izleyici ile buluşacak. Ancak hikâyeyi devam ettiren tek yapım bu olmayacak. Çünkü bu filmin ardından bir de devam dizisi gelecek.

    Peaky Blinders'ın Devam Dizisi Resmi Onayı Aldı

    Kısa süre önce Netflix ve BBC tarafından resmi olarak duyurulan devam dizisinin çekimlerine bu hafta başlandı. Sete çıkılmasıyla birlikte diziye dair detaylar da netleşti.

    Peaky Blinders'ın devam dizisi, Thomas Shelby'nin maceralarına odaklanmak yerine hikâyeyi yıllarca ileriye saracak. 1953'te, Birmingham şehrinin II. Dünya Savaşı sonrası toparlanmaya çalıştığı dönemde geçen dizi, Shelby ailesinin bir sonraki jenerasyonuna odaklanacak. Bu yüzden hikâyenin merkezinde yepyeni karakterlerin ve oyuncular olacak..

    Projenin başında yine Steven Knight olacak. Orijinal dizinin yıldızı olan Cillian Murphy ise yapımcılar arasında yer alacak.

    Altışar bölümlük iki sezon için şimdiden onay alan devam dizisi için resmi bir yayın tarihi açıklanmadı. Ancak çekimlerine başlamış olması, bu diziyi 2026 sonu-2027 başı gibi izleyebileceğimizi gösteriyor.

    donanimhabercom Instagram

    Robot din adamı Japonya'da göreve başladı

    Profil resmi
    gonuldagi 1 saat önce

    Niye herşeyi yapay zekaya soruyorsun o zaman.

    Profil resmi
    Thomas Anderson 2 gün önce

    dinimizi robotlardan öğrenecek değiliz

    E
    erdogduknn 2 gün önce

    tüm sistemini hırsızlık üzerine kurmuş bir ülkeden bahsediyoruz, şaşırmadım

