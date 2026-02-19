Giriş
    Bu yıl çıkacak yeni Mumya filminden beklenen fragman geldi

    Nisan ayında sinemaseverlerle buluşacak olan yeni Mumya (The Mummy) filminden ilk framan yayınlandı. Korku tarafına ağırlık verecek olan yapım, önceki filmlerden çok farklı olacak.

    Bu yıl çıkacak yeni Mumya filminden beklenen fragman geldi Tam Boyutta Gör
    Özellikle korku tutkunları için bu yıl sinemalara gelecek en dikkat çekici filmlerden biri de yeni Mumya (The Mummy) filmi olacak. "Lee Cronin's The Mummy" adıyla izleyicilere sunulacak olan film, hem orijinal seriden hem de 2017 yılında çıkan Tom Cruise'lu versiyondan bağımsız olacak. James Wan ve Jason Blum'ın yapımcılığında hayata geçirilen film, bu iki isimden de bekleneceği üzere korku türüne ağırlık verecek.

    Bu yeni versiyonun yönetmen koltuğunda Lee Cronin (Evil Dead Rise) oturuyor ki filmin adı da zaten buna referansta bulunuyor. Jack Reynor'ın (Midsommar, Sing Street) başrolünü üstlendiği filmde Laia Costa (Victoria), Verónica Falcón (Queen of the South) ve May Calamawy (Moon Knight) da rol alıyor.

    Orijinal Mumya Serisi İçin de Bir Devam Filmi Hazırlanıyor

    Filmin doğrudan The Mummy olarak değil de "Lee Cronin's The Mummy" olarak pazarlanmasının başlıca sebebi, aslında şu anda ikinci bir Mumya filmi daha hazırlanıyor olması. Bu projeden tamamen bağımsız olarak ortaya çıkan o film, ana serinin devamı niteliğinde olacak. Hatta orijinal serinin başrol oyuncuları olan Brendan Fraser ve Rachel Weisz da geri dönecek. Henüz çekimlerine başlanmayan bu devam filmi, 2028'de çıkacak.

    Lee Cronin's The Mummy'ye geri dönecek olursak, korku tarafına ağırlık veren filmin konusu şöyle: "Sekiz yıl önce çölde kaybolan kızı esrarengiz şekilde geri dönen bir baba, kızının kadim bir Mısır mumyasının ruhunu taşıdığını fark eder. Bu şeytani ruh diğer çocuklarına da etki etmeye başlayınca, baba ölümcül bir ritüel gerçekleştirmek zorunda kalır... Her ne kadar bu onu bir canavara dönüştürecek olsa da."

    Lee Cronin's The Mummy, 17 Nisan'da gösterime girecek.

