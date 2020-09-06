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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Pebble akıllı saatlerine hayat öpücüğü

    Eski Pebble çalışanlarının kurduğu Rebble girişimi sadece bağlantı sunucularını ayakta tutmakla kalmayacak, ekosistemi baştan aşağı yenilemek için projelere para aktaracak.
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    Cep Tel Aksesuarları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Pebble akıllı saatlerine hayat öpücüğü
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    Akıllı saat pazarının yükselmesini sağlayan ve tarihte derin izler bırakan Pebble girişimi bundan 3 yıl önce faaliyetlerini sonlandırmış, sonrasında da Fitbit tarafından satın alınmıştı. Bununla birlikte eski kurucuları pes etmiş değil.

    Rebble Grants geliyor

    2018 yılında eski Pebble kurucuları bir araya gelerek Rebble girişimini kurmuştu. Rebble girişimi tüm hizmetleri devralarak Pebble akıllı saatlerini yeniden ayağa kaldırmayı hedefliyordu. Bazı hizmetler ise ücretli olarak sunuluyordu.

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    Rebble girişimi şimdi Rebble Grants adıyla bir program başlatmış durumda. Daha önce sadece Pebble saatlerinin ayakta kalması amaçlanırken şimdi yeni projeleri destekleyerek daha iyi hale gelmesi amaçlanıyor.

    Rebble Grants programı Rebble servislerinin ücretli olanlarından gelen gelirle besleniyor. Girişim de ayrıca 25 bin dolar yatırım yapmış durumda. Elde edilen fon gelecek vadeden Pebble projelerine aktarılacak.

    Program kapsamında yeni bir Pebble uygulaması, mevcut RebbleOS altyapısının değiştirilmesi, akıllı saatlere işlev kazandıracak yeni uygulamalar gibi amaçlar mevcut. Daha önce Pebble ile ilgilenmiş geliştiricilerin vakit kaybetmeden programa başvurması isteniyor.



    https://www.slashgear.com/rebble-alliance-unveils-grants-to-breathe-new-life-into-old-pebble-watches-04636868/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    orientem (Orientus Prime) 5 gün en beğenilen
    Yeni saat çıkarsalar da alsak. Hiçbir akıllı saat Pebble'ın esnekliğini ve kullanım süresini yakalayamadı. Amazfit Bip yaklaştı ama onun da yazılımı kapalıydı.
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    SAITAMA 5 gün
    Bir süre pebble classic kullandım, şimdi pebble time modeli var. Arada kullanıyorum. Rebble sayesinde çalışmaya devam ediyor. Projenin devam etmesi sevindirici.
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    orientem (Orientus Prime) 5 gün en beğenilen
    Yeni saat çıkarsalar da alsak. Hiçbir akıllı saat Pebble'ın esnekliğini ve kullanım süresini yakalayamadı. Amazfit Bip yaklaştı ama onun da yazılımı kapalıydı.
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    Grkwnxs (Grkwn Nxs) 4 gün orientem
    Kullanım süresi derken şarjını kastediyorsanız amazfit bip ile karşılaştırılamaz bile, bip çok daha iyi. Yazılım konusunda ise dediğiniz gibi pebble çok iyidi
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