Pebble akıllı saatlerine hayat öpücüğü

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Akıllı saat pazarının yükselmesini sağlayan ve tarihte derin izler bırakan Pebble girişimi bundan 3 yıl önce faaliyetlerini sonlandırmış, sonrasında da Fitbit tarafından satın alınmıştı. Bununla birlikte eski kurucuları pes etmiş değil.

Rebble Grants geliyor

2018 yılında eski Pebble kurucuları bir araya gelerek Rebble girişimini kurmuştu. Rebble girişimi tüm hizmetleri devralarak Pebble akıllı saatlerini yeniden ayağa kaldırmayı hedefliyordu. Bazı hizmetler ise ücretli olarak sunuluyordu.

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Rebble girişimi şimdi Rebble Grants adıyla bir program başlatmış durumda. Daha önce sadece Pebble saatlerinin ayakta kalması amaçlanırken şimdi yeni projeleri destekleyerek daha iyi hale gelmesi amaçlanıyor.

Rebble Grants programı Rebble servislerinin ücretli olanlarından gelen gelirle besleniyor. Girişim de ayrıca 25 bin dolar yatırım yapmış durumda. Elde edilen fon gelecek vadeden Pebble projelerine aktarılacak.

Program kapsamında yeni bir Pebble uygulaması, mevcut RebbleOS altyapısının değiştirilmesi, akıllı saatlere işlev kazandıracak yeni uygulamalar gibi amaçlar mevcut. Daha önce Pebble ile ilgilenmiş geliştiricilerin vakit kaybetmeden programa başvurması isteniyor.

https://www.slashgear.com/rebble-alliance-unveils-grants-to-breathe-new-life-into-old-pebble-watches-04636868/

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