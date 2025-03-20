Akıllı saat pazarında kartlar yeniden dağıtılıyor: Pebble saatler geri dönüyor

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Tam Boyutta Gör Akıllı saatlerin ilk dönemine yön veren ve geniş uygulama desteğiyle bugün bile halen öncü sayılan Pebble markası geri dönüyor. Kuruculardan Eric Migicovsky geçmişi yâd eden iki model ile macerasına yeniden başlıyor. Özellikle PebbleOS işletim sisteminin Google tarafından açık kaynak hale getirilmesi, Migicovsky için önemli bir avantaj sağlamış.

PebbleOS Core 2 Duo ve PebbleOS Core Time 2

Core Devices adındaki yeni girişimi üzerinden akıllı saatleri satacak olan Migicovsky, ilk dönemdeki kitle fonlama desteğine ihtiyaç duymamış. Zira saatler satışa hazır bir şekilde üretime girmiş durumda.

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PebbleOS Core 2 Duo modeli biraz daha orijinal Pebble akıllı saatinin devamı niteliğinde. 1.26 inçlik siyah-beyaz elektronik kâğıt ekran barındıran akıllı saat modern zamanlara uyum sağlamış. Mikrofon ve hoparlör ile Bluetooth görüşmelere imkân tanıyor. Barometre ve pusula olan saat adım ve uyku takibi yapabiliyor. Fiyatı 149$ ve Temmuz ayında sevkiyata başlayacak.

PebbleOS Core Time 2 ise Pebble 2 saatinin devamı niteliğinde. 1.49 inçlik dokunmatik ekranda 64 renk sunuluyor ve böylece biraz daha renkli bir tecrübe oluşuyor. Diğer özellikleri yukarıdaki model ile aynı. Fiyatı 225$ olarak belirlenmiş ve Aralık ayına kadar beklemek gerekiyor.

Akıllı saatlerde nabız veya kandaki oksijen sensörü yer almıyor. Bu sayede 30 güne kadar kullanılabiliyor. Arka kısımda sadece şarj portu var. 10 binden fazla uygulama ve saat yüzü ile geniş bir kullanım alanı elde edilebiliyor.

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PebbleOS Core 2 Duo ve PebbleOS Core Time 2 duyuruldu