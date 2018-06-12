PES 2019’da Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu yer alacak [Video]

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Konami, E3 2018 için PES 2019 fragmanı yayınladı. Fragmanda Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumunun oyuna eklendiğini görüyoruz. İki farklı açıdan gördüğümüz Şükrü Saraçoğlu Stadyumu, etkileyici duruyor.

Yıllardır FIFA ve PES serilerine Türkiye’den bir stadyumun eklenmesini bekledik ve sonunda Fenerbahçe’nin stadyumu oyuna lisanslı olarak eklendi. 50 bin 509 seyirci kapasiteli stadyum, 2009 yılında UEFA Kupası Finali’ne ev sahipliği yapmıştı.

Konami, normalde skorbordun bulunduğu bir köşeye Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafını ekleyerek Türk oyun severler için güzel bir sürpriz daha hazırlamış. Şükrü Saraçoğlu Stadyumu, reklamları da dahil olmak üzere en ince ayrıntısına kadar düşünülerek modellenmiş. Ortaya başarılı bir çalışma çıkmış.

PES 2019, 30 Ağustos tarihinde PS4, Xbox One ve PC için yayınlanacak. Şuanda ön siparişe sunulan oyun, Steam’de 220 TL’ye satılıyor. PES'in Şampiyonlar Ligi lisansı sona erdi ve bu seneden itibaren Şampiyonlar Ligi sadece FIFA serisinde bulunacak. Bu sene FIFA 19'un eli bir hayli güçlenmişken Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nun PES'e eklenmesi, oyunun hayranlarını heyecanlandıran haber oldu.

Aşağıdaki videonun 13. saniyesinden itibaren Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nu görebilirsiniz: