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PES 2019’da Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu yer alacak [Video]

Konami, PES 2019 için E3 2018'e özel fragman yayınladı. Fragmanda oyuna Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumunun eklendiğini görüyoruz. Şükrü Saraçoğlu, güzel bir şekilde modellenmiş.
11 ay
4,6b
1
5
Oyunlar
Yusuf Akbaş
Yazar
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PES 2019’da Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu yer alacak [Video]
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Konami, E3 2018 için PES 2019 fragmanı yayınladı. Fragmanda Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumunun oyuna eklendiğini görüyoruz. İki farklı açıdan gördüğümüz Şükrü Saraçoğlu Stadyumu, etkileyici duruyor.

Yıllardır FIFA ve PES serilerine Türkiye’den bir stadyumun eklenmesini bekledik ve sonunda Fenerbahçe’nin stadyumu oyuna lisanslı olarak eklendi. 50 bin 509 seyirci kapasiteli stadyum, 2009 yılında UEFA Kupası Finali’ne ev sahipliği yapmıştı.


Konami, normalde skorbordun bulunduğu bir köşeye Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafını ekleyerek Türk oyun severler için güzel bir sürpriz daha hazırlamış. Şükrü Saraçoğlu Stadyumu, reklamları da dahil olmak üzere en ince ayrıntısına kadar düşünülerek modellenmiş. Ortaya başarılı bir çalışma çıkmış.

PES 2019, 30 Ağustos tarihinde PS4, Xbox One ve PC için yayınlanacak. Şuanda ön siparişe sunulan oyun, Steam’de 220 TL’ye satılıyor. PES'in Şampiyonlar Ligi lisansı sona erdi ve bu seneden itibaren Şampiyonlar Ligi sadece FIFA serisinde bulunacak. Bu sene FIFA 19'un eli bir hayli güçlenmişken Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nun PES'e eklenmesi, oyunun hayranlarını heyecanlandıran haber oldu.

Aşağıdaki videonun 13. saniyesinden itibaren Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nu görebilirsiniz: 

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Galatas4ray 11 ay
YAğmur ve çamur eksik olmaz maçlarda o stadta.
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İzole Bant 11 ay
Hızlı zenci kanat ve forvet alalım da bi yardıralım şu oyunda hazır stadımız da eklenmişken
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lord-06- 11 ay
Şike var şike
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hacı.basat 11 ay
Söz konusu dijital oyunlar olunca futbolda değil ama basketbol oyunlarında Türk takımları dolu olması gerekirdi, bu işleri kim pazarlıyorsa basketbolda sınıfta kalmış, futbolda geçer not almış.
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hasanandnexus 11 ay
Helal olsun da geç kalmadı mı?
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