Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    PewDiePie, 2020 yılında YouTube’a ara vereceğini duyurdu

    YouTube platformu üzerinde 102 milyon aboneye sahip PewDiePie, kendini yorgun hissettiğini ifade ettiği bir paylaşımda platforma 2020 yılında ara vereceğini belirtti.
    5 sa.
    1,4b
    9
    7
    sosyal medya
    Gökhan G.
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    PewDiePie, 2020 yılında YouTube’a ara vereceğini duyurdu
    Tam Boyutta Gör

    102 milyon abonesi bulunan YouTube fenomeni PewDiePie (Felix Kjellberg), platform için içerik üretme işine bir süre ara vereceğini duyurdu.

    Youtube’un nefret içerikli ifade ve paylaşımlar konusunda uygulamaya koyduğu yeni politikası hakkında görüşlerini bildirdiği bir videoda aldığı karar hakkında da konuşan YouTuber, 2020 yılı başlarında platforma ara verecek.Kararıyla ilgili detaylı bir açıklamayı ileri bir tarihte yapacağını ifade eden Kjellberg, kendini yorgun hissettiğini belirtmiş.

    Ayrıca Bkz. "Google Türkiye doğruladı: Google servisleri uzlaşılana kadar yeni Android cihazlarda çalışmayacak!"

    Son dönemlerdeki eylemleri sebebiyle eleştiri oklarını üzerine çeken YouTuber, ırkçı olduğu ifade edilen söylemleri ve “PewDiePie kanalına üye olun” sloganının kontrolden çıkıp silahlı saldırganlar tarafından da referans gösterilmesi üzerine sık sık gündeme gelmişti. Üyelerinden gelen içerik baskıları da kendisini yıpratmış olacak ki Kjellberg böyle bir karar almış.

    PewDiePie’ın paylaşımı çevrimiçi içerik üreticilerinin karşılaştığı “tükenmişlik” sorununa da dikkat çekiyor. Abone kaybetmemek adına aralıksız üretilen içerikler, YouTuberların kendilerine vakit ayırmalarının önüne geçebiliyor. Bakalım Kjellberg, kendini PewDiePie haline getiren mecradan ne kadar uzak kalabilecek?



    https://www.engadget.com/2019/12/15/pewdiepie-is-taking-a-break-from-youtube-in-2020/ Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Relax Relax 5 sa. en beğenilen
    Böyle gereksiz soytarılar platformların kalitesi çok düşürüyor bence direk bıraksın.
    Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Mutlak.Sıfır 4 sa.
    Ben de önceden ön yargıyla yaklaşmıştım ama son 1 senedir izliyorum gayet keyif aldığım bir kanal oldu. Tavsiye ederim.
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    ramis78 7 dk.
    yaratıcı ve özgün içerik kalmadığı için böyle bir karar aldı bence.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Moşer 2 sa. yeni yorumcu
    pewdiepie kanalına bi ısınamadım

    amnesia videoları eskiden oyun korku oyunu oynadığı videolar oldukça iyiyken birden ne olduysa abone patlamaları yaşadı ki o kadar izlenmeye aboneye değecek videolarınıda olduğunu düşünmüyorum

    o günden bu yana kalitesi bozuldu keşke 1 milyon abonede kalsaydı kanalı


    en son şu videodan sonra takip etmemeye başlamıştım

    6 sene öncesi



    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Mutlak.Sıfır 4 sa.
    Ben de önceden ön yargıyla yaklaşmıştım ama son 1 senedir izliyorum gayet keyif aldığım bir kanal oldu. Tavsiye ederim.
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Mr. Jingles 5 sa.
    PewDiePie kim? Daha adını bile ilk kez duyuyorum.
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Relax Relax 5 sa. en beğenilen
    Böyle gereksiz soytarılar platformların kalitesi çok düşürüyor bence direk bıraksın.
    Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    sniper23 5 sa.
    Eleman yıllardır her gün video yayınlıyordu. Dinlemeyi hak etmiş olabilir bence.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    The Balance 4 sa. sniper23
    Adam black ops çıktığından beridir içerik üretiyor(2010 olmalı.). Amnesia ile ününe sahip oldu aslında. Çocukken çok izlerdim fakat büyüdükçe artık bana hitap etmemeye başladı. Kötü bir içerik üretici değil ama bazen çok cıvıtıyor ve deli gibi çığlık atıyorlar. Aynısını diğer youtuberlarda yapıyor maalesef.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 12 dk. iPhone XR yerine iPhone 11 seçmek için 5 neden 42 dk. Xiaomi Mi 10'un çıkış tarihi belli oldu 1 sa. Galaxy S11 serisinde LG bataryaları kullanılacak 1 sa. Oppo Reno 3 akıllı telefonun, optik görüntü sabitleyicisi böyle çalışacak 2 sa. Google Haritalar artık aracınıza uyumlu şarj istasyonlarını gösteriyor 2 sa. Amazfit, CES 2020'de akıllı spor ayakkabısını tanıtacak 3 sa. Samsung düğmeye bastı: 144 megapiksel kamera sensörü geliyor 3 sa. Huawei FreeBuds 3 için yeni bir güncelleme yayınlandı 4 sa. Google, Türkiye'den çekilecek mi? İşte yeni açıklama: 4 sa. ZTE yeni akıllı telefonu Axon 10s Pro'nun görsellerini paylaştı 5 sa. Galaxy S10 Lite ve Galaxy Note10 Lite sertifika almaya devam ediyor 5 sa. GÖRÜNTÜLENEN PewDiePie, 2020 yılında YouTube’a ara vereceğini duyurdu Sonraki Oppo'dan, bağlantı noktası, düğmesi ve çentiği olmayan akıllı telefon prototipi 6 sa. Time dergisi son 10 yılın en iyi aygıtlarını yayınladı 7 sa. New Orleans şehir yönetimi siber saldırıya uğradı, acil durum ilan edildi 8 sa. Facebook çalışanlarının banka bilgileri çalındı 8 sa. Galaxy S11 Plus'ın ilk görüntüsü sızdı 16 sa. Ocean Cleanup, okyanustan atık plastik toplama görevinin ilk safhasını tamamladı 16 sa. Yeni Jumanji filminden gişede müthiş performans 17 sa. Dünyanın en güçlü nükleer buzkıran gemisi Arktika, zorlu bir testi daha geride bıraktı 18 sa. Fidelity Digital Assets 2020'de Ethereum desteği getirmeyi düşünüyor 18 sa. Monster'da Bu Hafta - eFootball PES 2020 19 sa. Milyarder Mark Cuban, Bitcoin'in para birimi olamayacağını söyledi 19 sa. 3 boyutlu yazıcı ile ev üretildi 20 sa. vivo X30 Pro'nun zoom yeteneklerini ortaya koyan birkaç fotoğraf yayınlandı 20 sa. Rusya; uzay taşlarını patlatmayı düşünüyor 21 sa. Araştırmacılar, çevrim içi veri transferini hızlandırmanın yeni bir yolunu buldular 21 sa. Oppo Reno 3 Pro'nun resmi basın görselleri yayınlandı 22 sa. Google Türkiye doğruladı: Google servisleri uzlaşılana kadar yeni Android cihazlarda çalışmayacak! 23 sa. Yeni nesil kamikaze İHA'lar için imza atıldı: Kargu-2 1 gün Amazon'un kargo şirketi, yakında FedEx ve UPS gibi devleri sollayacak 1 gün OnePlus, CES 2020'de ilk akıllı saat modelini tanıtabilir Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Haftaya A101 marketlerde Honor 8S var
    DonanımHaber
    Google Türkiye doğruladı: Google servisleri uzlaşılana kadar y...
    DonanımHaber
    Astral Chain İnceleme Puanları ve Çıkış Fragmanı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Blair Witch'i 5-6 Saat Aralığında Bitirebilirseniz
    Bölüm Sonu Canavarı
    Nohut Vatandaşa: 6.5 TL, dışarıya: 2.3 TL!!
    DH Forum
    Entelektüel insan ne tür müzik dinler ? Paylaşıyoruz
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim