PewDiePie, 2020 yılında YouTube’a ara vereceğini duyurdu

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102 milyon abonesi bulunan YouTube fenomeni PewDiePie (Felix Kjellberg), platform için içerik üretme işine bir süre ara vereceğini duyurdu.

Youtube’un nefret içerikli ifade ve paylaşımlar konusunda uygulamaya koyduğu yeni politikası hakkında görüşlerini bildirdiği bir videoda aldığı karar hakkında da konuşan YouTuber, 2020 yılı başlarında platforma ara verecek.Kararıyla ilgili detaylı bir açıklamayı ileri bir tarihte yapacağını ifade eden Kjellberg, kendini yorgun hissettiğini belirtmiş.

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Son dönemlerdeki eylemleri sebebiyle eleştiri oklarını üzerine çeken YouTuber, ırkçı olduğu ifade edilen söylemleri ve “PewDiePie kanalına üye olun” sloganının kontrolden çıkıp silahlı saldırganlar tarafından da referans gösterilmesi üzerine sık sık gündeme gelmişti. Üyelerinden gelen içerik baskıları da kendisini yıpratmış olacak ki Kjellberg böyle bir karar almış.

PewDiePie’ın paylaşımı çevrimiçi içerik üreticilerinin karşılaştığı “tükenmişlik” sorununa da dikkat çekiyor. Abone kaybetmemek adına aralıksız üretilen içerikler, YouTuberların kendilerine vakit ayırmalarının önüne geçebiliyor. Bakalım Kjellberg, kendini PewDiePie haline getiren mecradan ne kadar uzak kalabilecek?

https://www.engadget.com/2019/12/15/pewdiepie-is-taking-a-break-from-youtube-in-2020/