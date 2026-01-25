Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Meta'ya gizlilik ihlali davası: WhatsApp konuşmaları gizli değil iddiası!

    WhatsApp'ın ana şirketi Meta, popüler mesajlaşma uygulamasının kullanıcılarına sunulan gizlilik ve güvenlik konusunda yanlış iddialarda bulunduğu gerekçesiyle dava edildi. İddialar neler?

    meta whatsapp gizlilik ihlali davası Tam Boyutta Gör
    Bloomberg'in aktardığına göre dava, 23 Ocak Cuma günü, San Francisco'daki bir ABD bölge mahkemesinde uluslararası bir davacı grubu tarafından açıldı. Grup Avustralya, Brezilya, Hindistan, Meksika ve Güney Afrika'dan davacıları içeriyor. Davada, Meta ve WhatsApp'ın “WhatsApp kullanıcılarının sözde 'özel' iletişimlerinin neredeyse tamamını sakladığı, analiz ettiği ve bunlara erişebildiği" iddia ediliyor. Ayrıca, Meta'nın çalışanların erişebildiği iddia edilen WhatsApp kullanıcılarının sohbet kayıtlarının içeriğini sakladığı da öne sürülüyor.

    Uçtan uca şifreleme, WhatsApp'ın temel bir parçası ve Meta, şifreleme seviyesi nedeniyle uygulama üzerinden yapılan mesajların, fotoğrafların, videoların ve telefon görüşmelerinin yalnızca gönderen ve alıcı tarafından erişilebildiğini, kendilerinin bile erişemediğini defalarca iddia etti. WhatsApp ve Facebook Messenger, Signal protokolünü kullanıyor.

    Meta, iddiaları yalanladı

    WhatsApp'ta şifreli sohbet, varsayılan olarak tüm kullanıcılar için açık ve sohbet ekranında “Yalnızca bu sohbetteki kişiler mesajları okuyabilir, dinleyebilir veya paylaşabilir" ifadesine yer veriliyor. Meta, yanıtında davayı "asılsız" olarak nitelendirdi ve şirketin davacı avukatlarına karşı yaptırım uygulayacağını söyledi.

    Meta sözcüsü, WhatsApp mesajlarının şifrelenmediğine dair herhangi bir iddianın kesinlikle yalan ve absürt olduğunu söylüyor. WhatsApp mesajlarının on yıldır Signal protokolü kullanılarak uçtan uca şifrelendiğini, davanın asılsız bir kurgu olduğunu ekliyor.

    Kaynakça https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-01-25/lawsuit-claims-meta-can-see-whatsapp-chats-in-breach-of-privacy https://indianexpress.com/article/technology/tech-news-technology/meta-new-lawsuit-whatsapp-privacy-security-claims-10493699/
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çin'den otomotiv dünyasını sarsan sedan

    B
    bgc4134 5 saat önce

    EV car bakım masrafları gözönüne alındığında hala EV araçlar açık ara daha ekonomik

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    klozette pisliğin geri gelmesi sınırsız iletişim pass nedir taliant alınır mı nokian 4 mevsim lastik nier automata türkçe yama

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    OPPO Reno13 F
    OPPO Reno13 F
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Aspire Lite AL15-71P-51AR
    Acer Aspire Lite AL15-71P-51AR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum