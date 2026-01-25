Meta'ya gizlilik ihlali davası: WhatsApp konuşmaları gizli değil iddiası!

Uçtan uca şifreleme, WhatsApp'ın temel bir parçası ve Meta, şifreleme seviyesi nedeniyle uygulama üzerinden yapılan mesajların, fotoğrafların, videoların ve telefon görüşmelerinin yalnızca gönderen ve alıcı tarafından erişilebildiğini, kendilerinin bile erişemediğini defalarca iddia etti. WhatsApp ve Facebook Messenger, Signal protokolünü kullanıyor.
Meta, iddiaları yalanladı
WhatsApp'ta şifreli sohbet, varsayılan olarak tüm kullanıcılar için açık ve sohbet ekranında “Yalnızca bu sohbetteki kişiler mesajları okuyabilir, dinleyebilir veya paylaşabilir" ifadesine yer veriliyor. Meta, yanıtında davayı "asılsız" olarak nitelendirdi ve şirketin davacı avukatlarına karşı yaptırım uygulayacağını söyledi.
Meta sözcüsü, WhatsApp mesajlarının şifrelenmediğine dair herhangi bir iddianın kesinlikle yalan ve absürt olduğunu söylüyor. WhatsApp mesajlarının on yıldır Signal protokolü kullanılarak uçtan uca şifrelendiğini, davanın asılsız bir kurgu olduğunu ekliyor.Kaynakça https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-01-25/lawsuit-claims-meta-can-see-whatsapp-chats-in-breach-of-privacy https://indianexpress.com/article/technology/tech-news-technology/meta-new-lawsuit-whatsapp-privacy-security-claims-10493699/ Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
EV car bakım masrafları gözönüne alındığında hala EV araçlar açık ara daha ekonomik