Meta'ya gizlilik ihlali davası: WhatsApp konuşmaları gizli değil iddiası!

Tam Boyutta Gör Bloomberg'in aktardığına göre dava, 23 Ocak Cuma günü, San Francisco'daki bir ABD bölge mahkemesinde uluslararası bir davacı grubu tarafından açıldı. Grup Avustralya, Brezilya, Hindistan, Meksika ve Güney Afrika'dan davacıları içeriyor. Davada, Meta ve WhatsApp'ın “WhatsApp kullanıcılarının sözde 'özel' iletişimlerinin neredeyse tamamını sakladığı, analiz ettiği ve bunlara erişebildiği" iddia ediliyor. Ayrıca, Meta'nın çalışanların erişebildiği iddia edilen WhatsApp kullanıcılarının sohbet kayıtlarının içeriğini sakladığı da öne sürülüyor.

Uçtan uca şifreleme, WhatsApp'ın temel bir parçası ve Meta, şifreleme seviyesi nedeniyle uygulama üzerinden yapılan mesajların, fotoğrafların, videoların ve telefon görüşmelerinin yalnızca gönderen ve alıcı tarafından erişilebildiğini, kendilerinin bile erişemediğini defalarca iddia etti. WhatsApp ve Facebook Messenger, Signal protokolünü kullanıyor.

Meta, iddiaları yalanladı

WhatsApp'ta şifreli sohbet, varsayılan olarak tüm kullanıcılar için açık ve sohbet ekranında “Yalnızca bu sohbetteki kişiler mesajları okuyabilir, dinleyebilir veya paylaşabilir" ifadesine yer veriliyor. Meta, yanıtında davayı "asılsız" olarak nitelendirdi ve şirketin davacı avukatlarına karşı yaptırım uygulayacağını söyledi.

Meta sözcüsü, WhatsApp mesajlarının şifrelenmediğine dair herhangi bir iddianın kesinlikle yalan ve absürt olduğunu söylüyor. WhatsApp mesajlarının on yıldır Signal protokolü kullanılarak uçtan uca şifrelendiğini, davanın asılsız bir kurgu olduğunu ekliyor.

