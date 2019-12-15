Google Türkiye doğruladı: Google servisleri uzlaşılana kadar yeni Android cihazlarda çalışmayacak!

Rekabet Kurumu'nun Android işletim sistemi içerisinde yüklü gelen uygulamalar sebebiyle arama devi Google'a kesmiş olduğu ceza sonrası, Türkiye'de piyasaya sürülecek yeni Android cihazlarda Google servislerinin çalışmayacağı iddiası infiyal etkisi yarattı. İşte Google'dan gelen resmi açıklama:

Ayrıca Bkz. "Google ve Rekabet Kurumu ön yüklü uygulamalar konusunda anlaşamadı"

"Ağustos ayında Rekabet Kurumu'nun kararı doğrultusunda Android iş ortaklarımızla yaptığımız anlaşmalarda değişiklikler yapmıştık. Kasım ayında, Rekabet Kurumu bu değişikliklerin uygun olmadığı ve bu anlaşmalarla operasyonlarımızı sürdüremeyeceğimiz yönünde karar verdi. Türkiye’deki kanunlarla uyumlu bir şekilde çalışabilmemiz için iş ortaklarımızı Türkiye’de yeni çıkacak Android telefon modelleri ile ilgili anlaşma yapamayacağımız konusunda bilgilendirdik.

Tüketiciler mevcut cihaz modellerini satın almaya devam edebildikleri gibi, halihazırda mevcut cihazları ve uygulamaları da normal şekilde çalışmaya devam edecektir. Google’ın diğer ürün ve servisleri durumdan etkilenmeyecektir. Rekabet Kurumu ile bu konunun olabilecek en hızlı şekilde çözümü için çalışmayı sürdürmekteyiz."