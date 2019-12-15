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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Google Türkiye doğruladı: Google servisleri uzlaşılana kadar yeni Android cihazlarda çalışmayacak!

    Rekabet Kurumu'nun kestiği cezanın ardından, Türkiye'deki Android cihazlarda Google servislerinin çalışmayacağı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Google'dan gelen resmi açıklama iddiaları doğruladı
    11 sa. (Son Güncelleme: 11 sa.)
    8,8b
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    128
    Cep Telefonları
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Google Türkiye doğruladı: Google servisleri uzlaşılana kadar yeni Android cihazlarda çalışmayacak!

    Rekabet Kurumu'nun Android işletim sistemi içerisinde yüklü gelen uygulamalar sebebiyle arama devi Google'a kesmiş olduğu ceza sonrası, Türkiye'de piyasaya sürülecek yeni Android cihazlarda Google servislerinin çalışmayacağı iddiası infiyal etkisi yarattı. İşte Google'dan gelen resmi açıklama:

    Ayrıca Bkz. "Google ve Rekabet Kurumu ön yüklü uygulamalar konusunda anlaşamadı"

    "Ağustos ayında Rekabet Kurumu'nun kararı doğrultusunda Android iş ortaklarımızla yaptığımız anlaşmalarda değişiklikler yapmıştık. Kasım ayında, Rekabet Kurumu bu değişikliklerin uygun olmadığı ve bu anlaşmalarla operasyonlarımızı sürdüremeyeceğimiz yönünde karar verdi. Türkiye’deki kanunlarla uyumlu bir şekilde çalışabilmemiz için iş ortaklarımızı Türkiye’de yeni çıkacak Android telefon modelleri ile ilgili anlaşma yapamayacağımız konusunda bilgilendirdik.

    Tüketiciler mevcut cihaz modellerini satın almaya devam edebildikleri gibi, halihazırda mevcut cihazları ve uygulamaları da normal şekilde çalışmaya devam edecektir. Google’ın diğer ürün ve servisleri durumdan etkilenmeyecektir. Rekabet Kurumu ile bu konunun olabilecek en hızlı şekilde çözümü için çalışmayı sürdürmekteyiz."



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    MHEC 11 sa. en beğenilen
    Başlık: Google servisleri uzlaşılana kadar Türkiye'de çalışmayacak!



    İçerik: Tüketicilerin halihazırda mevcut cihazları ve uygulamaları da normal şekilde çalışmaya devam edecektir. Google’ın diğer ürün ve servisleri durumdan etkilenmeyecektir.



    Lütfen..



    Başlığı düzeltmişler. Yanıltıcı başlık atmamanız için illa tepki mi koymamız gerekiyor?
    Başlık: Google servisleri uzlaşılana kadar Türkiye'de çalışmayacak! İçerik: Tüketicilerin halihazırda mevcut cihazları ve uygulamaları da normal...
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    1 Yanıt Yanıtla +172
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    EyeCoral 11 sa.
    Google Avrupada bu cezayı kuzu kuzu ödedi, şimdi aslan kesiliyor, Türkiyeden kaldırdığı para 3 milyar TL, yani 3 katrilyonmuş. Vallahi billahi kendi ayağına sıkar, ama bizdeki millet düşmanları öldük bittik moduna çoktan girmiş bile...
    Google Avrupada bu cezayı kuzu kuzu ödedi, şimdi aslan kesiliyor, Türkiyeden kaldırdığı para 3 milyar TL, yani 3 katrilyonmuş. Vallahi billahi kendi ayağına sı...
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    2 Yanıt Yanıtla +120
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    nick bırakmamışsınız lan 11 sa. yeni yorumcu
    google bu işten zararlı çıkar. 50 milyon müşteriyi apple ve huawei'ye kaptırmak aptallık ötesi bir hareket olur.

    bilirsiniz türkiye'de hukuk yavaş işler. google hatasından dönse bile wikipedia gibi 4-5 sene oyalar devlet bunları.
    google bu işten zararlı çıkar. 50 milyon müşteriyi apple ve huawei'ye kaptırmak aptallık ötesi bir hareket olur. bilirsiniz türkiye'de hukuk yavaş işl...
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    3 Yanıt Yanıtla +73
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    1 Avatar
    alito 1 sa.
    Uzlaşırlar merak etmeyin. Biraz para koklattımı bunlara tamamdır. Denizde kum, Google'da para bitmez. Bizimkilere biraz yeşil gösterdimi ağızlarından salya akıta akıta her dediklerini yaparlar.
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    Fulton 1 sa.
    Ben tam anlayamadım bununla tam olarak neleri kullanamayacağız Android telefonda? Mesela YouTube'u kullanamayacaksak APK ile yükleyince nasıl olacak? Tespit edilemiyor mu o da temelde Google şeyi.
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    murdocklawless 4 sa.
    Git playstore apk sını yükle sonra Gmail vs yi yükle ve hayatına devam et. Toplam süre on dakika.
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    Adoring 4 sa.
    Şirketler devletlerden büyük hale gelmiş,gelecek korkutucu.
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    Dextır. 4 sa. Adoring
    Amerika nın kendisi bi tweetle türkiyenin ekonomisini yerle bir ederken oranın şirketi hayli hayli kafa tutar
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    Gye_Baek 5 sa.
    Koca çim bile kafa tutamadı yani huawei. Paşa paşa ne derlerse yapacaklar
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    mehmetg 5 sa.
    Çok şükür bugün de iyi çomar yapmış burası.
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    celeroni 5 sa.
    olmadı bir root atarsın, yada custom rom yüklersin. ya da Apple modellerine geçersin. daha da olmadı. Symbian vs dönüş yaparsın. Baktın o da sarmadı. Ameriga'ya "ekonomik zorbalık yapılıyor" diye iltica istersin.. Çözüm çok. Bizim milletimiz zoru görmedikçe kafası çalışmıyor.
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    turkishairboy 6 sa.
    Google seve seve geri adim atip yola gelecek. Tr’den kazandigi parayi kaybetmek istemez. Kesilen ceza google icin cerez parasi. Tr cok buyuk pazar google icin.



    Bakin seve seve demiyorum seve seve diyorum.
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    Portraitclub 6 sa.
    Neyse bir şey olmaz. Yani’miz var
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    Akcam46 6 sa.
    Dik durmaliyiz,atalarimiz bu topraklari kazandiginda yiyecekleri ekmekleri bile yeri geldiginde yoktu.
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    google, google türkiye ve
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