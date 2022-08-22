Zararlı kimyasalları tamamen yok edecek bir çözüm bulundu

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Bilimsel araştırmalar artık insan kanına dahi karşına mikro plastik tehlikesine dikkat çekerken başka bir sinsi düşman sessiz ama tehlikeli bir şekilde büyümeye devam ediyor. Aslında düşmanımıza biz sebep olduk desek yanlış olmaz. Evet, teflon tava gibi eşyalarda kullanılan kimyasallardan bahsediyoruz.

Dünyayı kimyasala boğduk

Perfluroalkil ya da polifluroalkil olarak tanımlanan PFAS kimyasalı teflon tava gibi yapışmaz eşyalarda veya diş ipliklerinde yoğun bir şekilde kullanılıyor. Araştırmalar bugün 12 000 farklı PFAS türünün günlük hayatımızda yer aldığını belirtiyor.

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Bu denli yoğun kullanım haliyle doğayı da etkiliyor. Her yıl atmosfere 50 bin ton kimyasal salgılanırken yağmur bulutları da bu kimyasalları yine bize iade ediyor. Bu nedenle yağmur suları artık içilemez bir hale gelmiş durumda. PFAS kimyasalı ne yazık ki yok edilemiyor ve sonsuza kadar dayanan kimyasal olarak nitelendiriliyor.

ABD ve Çinli araştırmacılar Science dergisinde yayınladıkları makale ile dikkat çekici bir çözüme imza attı. Sodyum hidroksit ve dimetil sülfoksit organik çözelti ile büyük PFAS alt sınıf kimyasallarını yok etmeyi başardı. Karışımın 79-121 derece arasında ısıtıldığında çok etkili olduğu ifade ediliyor. Karışım bir kaç gün içerisinde etkisini gösteriyor. Henüz bu çözümün ne zaman son aşamaya geleceği belirtilmemiş ancak bilim dünyasında büyük bir umutla karşılandı.

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