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    İşitme cihazlarında önemli gelişme

    ABD ilaç dairesi bugüne kadar doktor rapor ve reçete zorunluluğu bulunduran işitme cihazı satışlarına değişiklik getiriyor. Artık belirli kişiler rapor almadan cihaz sahibi olabilecekler.
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    işitme cihazları
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    Özellikle duyma problemi çekenler için önemli bir yer tutan işitme cihazları, standart kulaklık ürünlerine nazaran daha karmaşık bir alım prosedürüne sahip. Doktor raporu ve reçete yanında mülakat hatta ses uzmanlarından rapor isteyen ülkeler bile mevcut. ABD ise bu konuda önemli bir adım atıyor.

    İşitme cihazlarında rapor dönemi sona eriyor

    2017 yılından bu yana gündemde olan ve ABD İlaç Kurumu - FDA tarafından takip edilen konu işitme cihazlarının standart bir şekilde satın alınabilmesine olanak tanıyacak. FDA bununla ilgili düzenlemede son aşamaya geldi.

    Düzenlemeye göre en fazla orta seviyede duyma problemi olanlar ve 18 yaş üzerinde olanlar işitme cihazlarına rapor veya reçete olmazksızın erişebilecekler. Ağır işitme kaybı olan veya 18 yaş altında olanlar ise mevcut düzenlemeye uymak zorunda.

    İşitme cihazlarında bu tür rapor veya reçete gerekliliği hem suiistimali önlemek hem de kulağa etkisi olan bu cihazların en uygun şekilde hastaya ulaşmasını sağlamaktı. Bununla birlikte işitme cihazlarının standart kulaklık gibi satın alınabilmesi rekabetin önünü açacak ve geniş bir pazar haline gelmesini sağlayacak. FDA kararının Ekim ayı ortalarında hayata geçmesi bekleniyor.

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