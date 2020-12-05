Pfizer ve BioNTech'in COVID-19 aşısı için gönüllü denek olan Türk Doçent, aşının yan etkilerini anlattı

Amerikan ilaç firması Pfizer ve Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech'in ortak geliştirdikleri COVID-19 aşısının Türkiye'de yürütülen Faz 3 çalışmalarında gönüllü denek olan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, deneyimlerini anlattı.

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Savaşçı, "Türk bilim insanları Uğur hocamız ve Özlem hocamızın buldukları aşı için gönüllü oldum. Birçok formu imzalayarak, saatler süren imza aşaması ve bilgilendirme sonrası aşı uygulandı. Ben her yıl birçok aşı olurum, hayatım boyunca bütün aşıları yaptırdım" sözcüklerini kullandı.

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Aşının ardından ortaya çıkan yan etkilere ilişkin ise "Aşı yerinde ağrı, hafif bir sersemlik, kas ağrısı ve bulantı durumları ortaya çıktı ve aşı yapıldığını anlamış oldum. Çünkü tuzlu su da yapılmış olabiliyor, şans eseri bu. Bu belirtiler 1-2 gün sürdü.

Koronavirüs hastalığını geçiren hastaları ve bıraktığı hasarları düşündükçe kesinlikle bu aşıyı yaptırmak gerektiğini düşündüm. Bu yan etkiler hiçbir şeydi onların yanında. Herhangi bir hasar kalmadan, yeni bir teknolojik bir aşı olduğu için mRNA aşısı vücuda herhangi bir şekilde virüs zerk edilmiyor, virüsün genetik kodu çözülüp, bir şekilde kendi vücudunuza balık vermiyor da oltayla size balık avlatma sistemi gibi düşünün. Savunma hücrelerini çoğaltma sistemi ile yapılan bir aşı" şeklinde konuştu.

Tam Boyutta Gör (Doç.Dr.Ümit Savaşçı)

Savaşçı, 21 gün arayla 2 doz aşı yapıldığını belirterek, "Bunun sonucunda antikor seviyesi %95'lere, hatta bazı serilerde %100'e yakın antikor oluştuğu tespit edildi. Bu çok yüksek tabii. Bizim grip aşısında maksimum bağışıklık sistemi iyi olan birisi için %70 civarında bir bağışıklık oluşurken, burada %95 civarında bir bağışıklık çok üst seviyede kaldı. Tabii dünyayı kurtaracak olan hem bizim belirlediğimiz temizlik, mesafe, maske kuralı olduğu gibi özellikle aşı bulunması yaz aylarında bize bir umut ışığı doğurdu. Önümüzdeki 4-5 ay içerisinde bu uygulamalar sonucunda toplumumuzun %60-70'i bağışık hale geldiği sürece artık bizim koronavirüs belasından kurtulacağımızı umut ediyorum" ifadelerini kullandı

Uygulanan ikinci dozda daha az yan etkinin olduğunu kaydeden Doç. Dr. Savaşçı, "İkinci dozda daha hafif belirtiler oldu, yan etki olarak. Aşı yerinde ağrım oldu, diğer belirtilerim olmadı. 15 gün sonra antikor seviyesine bakılacak, aşının tutup tutmadığını anlamış olacağız. 2 yıl takipli olacağız. Her gün takip sistemine belirtilerimizi giriyoruz, bize bir elektronik cihaz verildi. Her gün ateşimizi ölçüyoruz. Herhangi bir belirti olursa direkt yetkililer ile temasa geçiyoruz.

Şu ana kadar kullandığımız ilaçlar aslında daha önceki viral hastalıklarda kullanılan ilaçlardı. Ama birkaç firma özellikle başarılı çalışmalara imza attılar. 1-2 ay içerisinde çok ciddi bu hastalığa direk etkili, bu virüsü tamamen yok edecek ilaçların çıkacağını umutla bekliyoruz, bu tür veriler alıyoruz. Tünelde ışık göründü ama 4-5 ayı çok iyi geçirmeliyiz" diye konuştu.

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