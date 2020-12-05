Pfizer ve BioNTech'in COVID-19 aşısı için gönüllü denek olan Türk Doçent, aşının yan etkilerini anlattı

Amerikan ilaç firması Pfizer ve Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech'in ortak geliştirdikleri COVID-19 aşısının Türkiye'de yürütülen Faz 3 çalışmalarında gönüllü denek olan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, deneyimlerini anlattı.
Ayrıca Bkz. "Koronavirüs için geliştirilen tüm aşıların avantajları ve dezavantajları neler?"
Savaşçı, "Türk bilim insanları Uğur hocamız ve Özlem hocamızın buldukları aşı için gönüllü oldum. Birçok formu imzalayarak, saatler süren imza aşaması ve bilgilendirme sonrası aşı uygulandı. Ben her yıl birçok aşı olurum, hayatım boyunca bütün aşıları yaptırdım" sözcüklerini kullandı.İlginizi Çekebilir Bakan Koca, Covid-19 aşısının Türkiye'ye geleceği tarih ve miktarını açıkladı
Aşının ardından ortaya çıkan yan etkilere ilişkin ise "Aşı yerinde ağrı, hafif bir sersemlik, kas ağrısı ve bulantı durumları ortaya çıktı ve aşı yapıldığını anlamış oldum. Çünkü tuzlu su da yapılmış olabiliyor, şans eseri bu. Bu belirtiler 1-2 gün sürdü.
Koronavirüs hastalığını geçiren hastaları ve bıraktığı hasarları düşündükçe kesinlikle bu aşıyı yaptırmak gerektiğini düşündüm. Bu yan etkiler hiçbir şeydi onların yanında. Herhangi bir hasar kalmadan, yeni bir teknolojik bir aşı olduğu için mRNA aşısı vücuda herhangi bir şekilde virüs zerk edilmiyor, virüsün genetik kodu çözülüp, bir şekilde kendi vücudunuza balık vermiyor da oltayla size balık avlatma sistemi gibi düşünün. Savunma hücrelerini çoğaltma sistemi ile yapılan bir aşı" şeklinde konuştu.
(Doç.Dr.Ümit Savaşçı)
Savaşçı, 21 gün arayla 2 doz aşı yapıldığını belirterek, "Bunun sonucunda antikor seviyesi %95'lere, hatta bazı serilerde %100'e yakın antikor oluştuğu tespit edildi. Bu çok yüksek tabii. Bizim grip aşısında maksimum bağışıklık sistemi iyi olan birisi için %70 civarında bir bağışıklık oluşurken, burada %95 civarında bir bağışıklık çok üst seviyede kaldı. Tabii dünyayı kurtaracak olan hem bizim belirlediğimiz temizlik, mesafe, maske kuralı olduğu gibi özellikle aşı bulunması yaz aylarında bize bir umut ışığı doğurdu. Önümüzdeki 4-5 ay içerisinde bu uygulamalar sonucunda toplumumuzun %60-70'i bağışık hale geldiği sürece artık bizim koronavirüs belasından kurtulacağımızı umut ediyorum" ifadelerini kullandı
Uygulanan ikinci dozda daha az yan etkinin olduğunu kaydeden Doç. Dr. Savaşçı, "İkinci dozda daha hafif belirtiler oldu, yan etki olarak. Aşı yerinde ağrım oldu, diğer belirtilerim olmadı. 15 gün sonra antikor seviyesine bakılacak, aşının tutup tutmadığını anlamış olacağız. 2 yıl takipli olacağız. Her gün takip sistemine belirtilerimizi giriyoruz, bize bir elektronik cihaz verildi. Her gün ateşimizi ölçüyoruz. Herhangi bir belirti olursa direkt yetkililer ile temasa geçiyoruz.
Şu ana kadar kullandığımız ilaçlar aslında daha önceki viral hastalıklarda kullanılan ilaçlardı. Ama birkaç firma özellikle başarılı çalışmalara imza attılar. 1-2 ay içerisinde çok ciddi bu hastalığa direk etkili, bu virüsü tamamen yok edecek ilaçların çıkacağını umutla bekliyoruz, bu tür veriler alıyoruz. Tünelde ışık göründü ama 4-5 ayı çok iyi geçirmeliyiz" diye konuştu.
https://www.dha.com.tr/saglikyasam/alman-asisinda-gonullu-docentyan-etkiler-koronavirusun-yaninda-hicbir-sey/haber-1801606 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
[color=#333333]aşağısında
GDO güvenliğinin titiz bir şekilde değerlendirilmesi, özel çıkarlardan bağımsız finansman eksikliği nedeniyle engellenmiştir. Kamu yararına yönelik araştırmalar, mülkiyet hakları meseleleri ve geliştiricilerle sözleşme imzalamaya isteksiz araştırmacıların araştırma materyallerine erişiminin engellenmesi nedeniyle daha da kısıtlanmıştır; bu da, mülkiyet çıkarlarına yayın üzerinde kabul edilemez bir kontrol kazandırır.
300'den fazla bağımsız araştırmacı tarafından geliştirilen ve imzalanan ve aşağıda çoğaltılan ve yayınlanan ortak beyan, GDO'ların güvensiz veya güvenli olduğunu iddia etmemektedir. Daha ziyade, beyan, bugüne kadar yayınlanan bilimsel kanıtların kıtlığı ve çelişkili doğasının, GDO'ların kesin güvenlik veya güvenlik eksikliği iddialarını engellediği sonucuna varmaktadır. GDO'ların güvenliği konusunda fikir birliği iddiaları, hakemli literatürün objektif bir analizi ile desteklenmemektedir.
Kısaca GDO üzerinde araştırmalar engelleniyor ki insanların kafası karışık kalsın.
Az yiyin günde 2lt süt yeter. Obez olmazsınız işte fenamı
İddanıza göre insanlara zararı olan bir şey konuşuyoruz ve bilimsel kaynak istediğimde "Hayvan yemi" üstüne yapılmış araştırmalar görüyorum. Sanırım marketten et,süt v.s almaya almaya tüketiminiz biraz hayvan yemlerine kaymış.
Son olarak aşı karşıtı şarlatan S.Y. kitabı da önerildiğine göre bana müsade. Bundan sonra bu konuda yazmayacağım. Lütfen bundan sonra bilimselliğinizi kendinize saklar mısınız?
hakemli dergide yayınlanmış makale insanlardan bahsediyor, okumanız yok galiba.
insana yedirilen gdo'lardan zararlı olduğuna dair bilimsel kanıt var mı dediniz? ABD başta olmak üzere Amerika kıtasının çoğu ülkesinde yasal olup, avrupada yasak olanları örnek verdik.
Bir tane bilimsel makale dediniz, hakemli dergi dahil olmak üzere bir sürü link verdik.
şimdi bu çalışmalar hayvanlar üstünde yapılmış diyor ve küçük aklınızla dalga geçmeye çalışıyorsunuz da makaleyi okumamışsınız;
[color=#333333]"This was also the case for hepatic human cell lines in a comparable manner, inducing nuclei and membrane changes, apoptosis and necrosis"
[color=#333333]"Even transgenerational effects occur after epigenetic imprinting by a pesticide [[color=#a345c9]28[color=#333333]]. These effects cannot be detected by classical 90-day feeding trials and will be visible after many decades by epidemiology in humans if any, as illustrated in the case of diethylstilbestrol, which induced female genital cancers among other problems in the second generation"
GDO'nun insan sağlığına zararıyla ilgili bir çok yayın var, okuyun diyeceğim ama okumayacaksınız tabii ki. gdo'lu gıdayla beslenip kilosu 2 liradan satılan tavuğumsu şeyi yiyin, normalde 7-10 litre süt vermesi gereken hayvanın 30 litre vermesi için gdo'lu gıda verilip sürekli ostrojen basılan ineklerin sütünü için. afiyet olsun
https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/s12302-014-0034-1?utm_campaign=DonanimHaber&utm_medium=referral&utm_source=DonanimHaber
Sabit fikirli olman önemli değil, istediğin kadar hormonlu gdolu süt ve ürünleri de tüketebilirsin ki bimden alıyorsan tüketiyorsun zaten :)
He biz yulaf yiyoruz organik. Eskiden eşeklere verirlermiş :) Hayvanlar işi biliyor. bir hayvanın bile yemediğini ben niye yiyeyim?
Ben asi yaptirmayacagim ancak yaptirmak zorunda olursam, geleneksel metodla uretilen Cin asisini yaptiririm, su ana kadar insanlarda kullanimina izin verilmemis mRNA metoduyla yapilan bir asiyi degil. Bunun ulkeyle alakasi yok arkadaslar. Cin'e guvenmiyorum, Japonlar super diye sacmalayin isterseniz.
1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü
GENEL İSTATİSTİKLER
3885 kez okundu.
10 kişi, toplam 11 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
pfizer, biontech ve