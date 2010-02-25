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Philips GoGear Mp3 çalar serisinin yeni ürünlerini tanıttı

Philips GoGear Mp3 çalar serisinin yeni ürünlerini tanıttı: GoGear Connect ve Muse.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Haber Editörü
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Genellikle giriş ve orta düzey ürünler sunarak Mp3 çalar ve PMP(kişisel medya oynatıcı) pazarlarından pay alma çabası içinde gördüğümüz Hollanda merkezli elektronik ve ev aletleri üreticisi Philips, yeni medya oynatıcıları ile üst sınıflarda da adından söz ettirmek istediğini gösterdi. GoGear Connect ve Muse model isimlerine sahip bu medya oynatıcılara gelin biraz daha yakından bakalım.

 

Philips GoGear Mp3 çalar serisinin yeni ürünlerini tanıttı
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Philips GoGear Connect'in tanıtımından bir kare

Yeni medya oynatıcılarından biri olan Connect, Android 2.1 işletim sistemini, ayrıca Philips'in medya oynatıcılar için geliştirdiği bir arayüzü kullanacak. Buradaki videodan arayüz hakkında bilgi edinebilirsiniz(arayüz tanıtımı büyük bir ekranda yapılıyor). Connect özellikleriyle de göz dolduruyor. Wi-Fi, GPS, kamera(çözünürlüğü henüz bilinmiyor), ivme ölçer ile pusula sensörleri, Bluetooth, hoparlör ve mikrofon ile VoIP(IP üzerinden ses iletişimi sağlar) servislerine destek verecek. DivX/XviD videoları oynatabilecek olan PMP'de, microSD kartlar ile hafıza genişletilebiliyor. Kendi hafızası ise 16, 32 ve 64 GB seçeneklerine sahip olacak. Ürün, dokunmatik kullanım ve ekranın altında bulundurduğu dokunmatik tuşlara alternatif olarak bir de parmak sürtme ile kullanım sağlayan trackball olarak da bilinen bir tuş bulunduracak.

 

Philips GoGear Mp3 çalar serisinin yeni ürünlerini tanıttı
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Philips GoGear Muse'un yenilenmiş modeli

Tanıtılan diğer medya oynatıcı ise GoGear Muse'un yenilenmiş modeli. Yeni Muse, 3,2 inç HVGA(Half size VGA 480x320) çözünürlüğünde dokunmatik ekrana sahip. FM radyosu da bulunan ürünün medya oynatıcısı Mp3, Audible, Flac, Ape gibi kayıpsızlar da dahil birçok müzik formatını ayrıca BBC'nin TV ve radyo hizmeti sunduğu iPlayer servisini destekliyor. Muse'un en dikkat çeken özelliklerinden biri de HDMI çıkışı ile 720p çözünürlüğünde video oynatabilmesi. Bu sayede HDMI kablosu aracılığıyla yüksek çözünürlüklü videolar Muse kullanılarak HD TV'lerden izlenebilecek. Philips'in açıklamalarına göre sinyali saniyede 10 bin kere işlemden geçirip zenginleştiren FullSound teknolojisi ile yüksek ses kalitesi sunacak. Bilgisayarlarda Mozilla Firefox'un motoru kullanılarak yazılmış medya oynatıcı olan SongBird uyumluluğu sayesinde kolay bir şekilde senkronize olabilen yeni Muse 8, 16 ve 32 GB'lık hafıza seçeneği ve 32 GB'a kadar microSD kart desteği sunuyor.

 

Philips GoGear Mp3 çalar serisinin yeni ürünlerini tanıttı
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Yeni GoGear Muse ve kulaklığı

GoGear Connect'in fiyatı hakkında bir bilgi yok ancak 2010'un 3. çeyreğinde piyasada olacağı tahmin ediliyor. GoGear Muse'un ise yine tahmini olarak 170 Dolar civarı bir fiyat ile Nisan ayında piyasada olması bekleniyor. Philips'in bu yeni üst düzey modelleri ile güzel birer seçenek olacaklarını söyleyebiliriz.

 


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freedom36 9 yıl
Vay be, geç de olsa biraz kıpırdandılar nihayet. Hollandalıları çalışkan bilirdik...


İkisi de özellikleriyle oldukça iddialı modeller. Muse'daki fiyat ayarlaması çok iyi, Connect'te de uçmazlarsa çok iyi iş çıkarırlar.
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bLind 9 yıl
Ben philips mp3 çalarlarını begenmiyorum sesleri çok az çıkıyor...
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