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Philips Xenium X700 de internette yüzünü gösterdi

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
24,7b
1
18
Diğer
knight
Haber Editörü
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Philips Xenium X700 de internette yüzünü gösterdi
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Philips Xenium X700 de internette yüzünü gösterdi
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(IT168.com adresinden alıntıdır)

Philips'in geçtiğimiz günlerde X520 modelini tanıtmasının hemen ardından Xenium ailesinin yeni üyesi X700 de yüzünü gösterdi.

Firmanın 103 x 54 x 15 mm boyutlarında dizayn ettiği kapaklı telefonda 2.0 inç (~5 cm) ve 2.4 inç (~6 cm) olmak üzere iki tane ekran bulunuyor ve ekranlar 240x320 piksel çözünürlüğe sahip. Ayrıca telefonda, anın yakalanması için 3.2 megapiksel çözünürlüğünde kamera, RDS desteği sunan FM radyo, Bluetooth gibi özellikler mevcut. Telefonun 47 MB'lık dahili belleğini ise microSDHD kartlarla yükseltebiliyoruz.

Son olarak 720 saate varan bekleme süresi ve 450 dakikaya varan konuşma süresi vaadeden X700'ün Çin, Romanya, Rusya ve Türkiye gibi ülkelerde yakında piyasaya sürülmesi planlanıyor. Fiyatın ise 220$ seviyesinde olması bekleniyor.


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alito 10 yıl
evet pahalı olmuş samsungun istiridye kapaklı dokunmatik ekranlısı var nerdeyse bunun fiyatında ve daha çok özelliği var gider onu alırım daha iyi.
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guvenck 10 yıl

Samsung'u alir, 2 günde bir sarj edersiniz alito.

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KIZILDELI 10 yıl

Dostum samsung un hangi modeli ? kapaklı ve dokunmatik ekranlı ?
Bilgilendirisen seviniriz.
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Vuze 10 yıl
220 usd pahallı bence
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red_wolf 10 yıl
fıyat bızah pahalı.
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termometre18 10 yıl
iç kulaklıkla birlik te geliyor :)
güzel olmuş.
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