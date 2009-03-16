Philips Xenium X700 de internette yüzünü gösterdi

Tam Boyutta Gör Tam Boyutta Gör

(IT168.com adresinden alıntıdır)

Philips'in geçtiğimiz günlerde X520 modelini tanıtmasının hemen ardından Xenium ailesinin yeni üyesi X700 de yüzünü gösterdi.

Firmanın 103 x 54 x 15 mm boyutlarında dizayn ettiği kapaklı telefonda 2.0 inç (~5 cm) ve 2.4 inç (~6 cm) olmak üzere iki tane ekran bulunuyor ve ekranlar 240x320 piksel çözünürlüğe sahip. Ayrıca telefonda, anın yakalanması için 3.2 megapiksel çözünürlüğünde kamera, RDS desteği sunan FM radyo, Bluetooth gibi özellikler mevcut. Telefonun 47 MB'lık dahili belleğini ise microSDHD kartlarla yükseltebiliyoruz.

Son olarak 720 saate varan bekleme süresi ve 450 dakikaya varan konuşma süresi vaadeden X700'ün Çin, Romanya, Rusya ve Türkiye gibi ülkelerde yakında piyasaya sürülmesi planlanıyor. Fiyatın ise 220$ seviyesinde olması bekleniyor.