Philips'den iki yeni cep telefonu; K700 ve X501

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Bekleme ve konuşma süresi açısından teknoloji meraklılarına başarılı çözümler sunan Philips'in iki yeni modelinin fotoğrafları Mobile-review sitesinde yayınlandı.

İlk fotoğraftaki cep telefonu K700, alışılmışın dışında tasarımı ve 3.2 megapiksel çözünürlük sunan kamerasıyla dikkat çekiyor. Dokunmatik ekranlı telefonun, 1 aya varan bekleme süresi vaadedeceği belirtiliyor. İkinci telefon X501 ise daha önce piyasaya sürülen X500'ün yeni varisi olarak nitelendiriliyor ve bünyesinde 2 megapiksellik kamera barındırıyor. Her iki telefonun da teknik detayları, fiyatı ve piyasaya sürülme tarihi belirsizliğini koruyor.

http://www.unwiredview.com/2009/08/03/philips-k700-and-x501-coming-soon/