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Philips'den iki yeni cep telefonu; K700 ve X501

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
33,2b
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Diğer
knight
Haber Editörü
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Philips'den iki yeni cep telefonu; K700 ve X501
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Philips'den iki yeni cep telefonu; K700 ve X501
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Bekleme ve konuşma süresi açısından teknoloji meraklılarına başarılı çözümler sunan Philips'in iki yeni modelinin fotoğrafları Mobile-review sitesinde yayınlandı.

İlk fotoğraftaki cep telefonu K700, alışılmışın dışında tasarımı ve 3.2 megapiksel çözünürlük sunan kamerasıyla dikkat çekiyor. Dokunmatik ekranlı telefonun, 1 aya varan bekleme süresi vaadedeceği belirtiliyor. İkinci telefon X501 ise daha önce piyasaya sürülen X500'ün yeni varisi olarak nitelendiriliyor ve bünyesinde 2 megapiksellik kamera barındırıyor. Her iki telefonun da teknik detayları, fiyatı ve piyasaya sürülme tarihi belirsizliğini koruyor.

 


http://www.unwiredview.com/2009/08/03/philips-k700-and-x501-coming-soon/ Yorum Yaz
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mert107 10 yıl
nokia alin güle güle kullanin ..
philips aldim pisman degilim ama bir daha hayatim boyunca kapisinin önünden gecmeyecegim...
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eP_362 10 yıl
----K700 Yeni Görüntüler----

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Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



Daha fazlası için: mobile-review.com/...
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dante38 10 yıl
dokunmatik telefonlar hemen bozuluyor dedi telefoncu doğrumudur?
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..Knight.. 10 yıl
dante38

dokunmatik telefonlar hemen bozuluyor dedi telefoncu doğrumudur?


Genelleme yapıldığı için telefoncunun görüşüne katılmıyorum.
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t.baris 10 yıl
3 liralık cep radyoalrına benzemiş :D ama philips yapcak bu işide dur bakalım
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mymobile 10 yıl
Türkiye ve Romanyayı üst olarak gören Philips 2009 modellerine Türkiyedeki 3g nedeniyle daha satışa sürmeden yeniden makyajlayıp farklı model olarak satışa sürecektir.
Yeni gelecek modelleri birkaç daha beklemeyin
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Like a Sir 10 yıl
tasarım 0 usta çok itici telefonlar
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caspento 10 yıl

kaleci07

tasarım 0 usta çok itici telefonlar

Aynen ilki idare etsede pek hş değil
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bolu 10 yıl
philips telefonları hep denemek istemişimdir ama cesaret edemiyorum.Nokia dan şaşmıyorum.Benim için önemli olan pil performansı bu telefonlarda da fazlasıyla var.Denemek lazım Philips sonucta
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