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PhotoFast microSATA ara birimini kullanan yeni SSD modelini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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PhotoFast microSATA ara birimini kullanan yeni SSD modelini duyurdu
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Mekanik disklerin yerini alacağı ve endüstride depolama standardı olarak kullanılacağı ön görülen NAND flash tabanlı SSD depolama sürücülerinin vaat ettiği gelecek potansiyeli pek çok donanım üreticisinin iştahını kabartmakta. Özellikle depolama teknolojileirnde iddialı pek çok firma şimdiden SSD pazarıan girerek yerini sağlamaya almaya çalışırken, bu firmalar arasında öne çıkan isimlerden birisi de Japonya merkezli PhotoFast. Son dönemde hemen her hafta birkaç yeni SSD çözümünü lanse eden firma bir yeni modelini daha duyurdu.

PhotoFast'in G-Monster V3 serisi altında hazırladığı, microSATA ara birimini kullanan yeni SSD modelinin 32GB, 64GB ve 128GB gibi üç farklı kapasite seçeneği bulunuyor. Yüksek performans için 64MB DDR2 tampon bellekle donatılan SSD'nin 230MB/sn'lik okuma ve 180MB/sn'lik yazma hızlarını desteklediği belirtiliyor.

Fiyatı açıklanmayan yeni SSD ve PhotoFast firmasının güncel diğer SSD modellerinin 2 Haziran'da başlayacak Computex fuarında katılımcıların beğenisine sunulması bekleniyor.


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sertacaygun 10 yıl
MicroSATA ne yahu ?
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deepestlove 10 yıl
100$ mertebesinde olacak ki
3-4 tanesiyle sata3 sınırlarında dolaşasın...
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TuVNeRa 10 yıl
Evet okuma oranının nesini beğenmedin?
Yoksa piyasada sn de 300MB okuyabilen daha ekonomik alternatifler mi var?
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lTriviuml 10 yıl
230mb/sn oldukça yeterli fakat fiyatları hiç uygun değil.
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goro1982 10 yıl
kapasite ve okuma oranları daha iyi olabilirdi
alınmaz
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Eşref_37 10 yıl
Okuma oranın nesi var bu diskler için çok güzel bence. Ama bunlar daha gelişme aşamasında daha iyi olcaktır ilerde ve şu anda fiyatlarıda oldukca yüksek gelecekten şu an kullandıgımız HDD lerin yerini bunlar alcak.
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