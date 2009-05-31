PhotoFast microSATA ara birimini kullanan yeni SSD modelini duyurdu

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Mekanik disklerin yerini alacağı ve endüstride depolama standardı olarak kullanılacağı ön görülen NAND flash tabanlı SSD depolama sürücülerinin vaat ettiği gelecek potansiyeli pek çok donanım üreticisinin iştahını kabartmakta. Özellikle depolama teknolojileirnde iddialı pek çok firma şimdiden SSD pazarıan girerek yerini sağlamaya almaya çalışırken, bu firmalar arasında öne çıkan isimlerden birisi de Japonya merkezli PhotoFast. Son dönemde hemen her hafta birkaç yeni SSD çözümünü lanse eden firma bir yeni modelini daha duyurdu.

PhotoFast'in G-Monster V3 serisi altında hazırladığı, microSATA ara birimini kullanan yeni SSD modelinin 32GB, 64GB ve 128GB gibi üç farklı kapasite seçeneği bulunuyor. Yüksek performans için 64MB DDR2 tampon bellekle donatılan SSD'nin 230MB/sn'lik okuma ve 180MB/sn'lik yazma hızlarını desteklediği belirtiliyor.

Fiyatı açıklanmayan yeni SSD ve PhotoFast firmasının güncel diğer SSD modellerinin 2 Haziran'da başlayacak Computex fuarında katılımcıların beğenisine sunulması bekleniyor.