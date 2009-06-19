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PhotoFast performans odaklı çift kanal SDHC bellek kartlarını tanıttı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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PhotoFast performans odaklı çift kanal SDHC bellek kartlarını tanıttı
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Arka arkaya duyurduğu katı hal sürücüleri (SSD) ile depolama dünyasının öne çıkan isimlerinden birisi olmayı başaran Japonya merkezli PhotoFast firması, taşınabilir cihazlar için hazırladığı performans odaklı yeni SDHC bellk kartlarını tanıttı. Firmanın çift kanal SDHC bellek kartları 4GB, 8GB, 16GB ve 32G'lık kapasite seçenekleriyle geliyorlar. Class performans derecelendirmesine sahip olan ve 24MB/sn okuma ile 19MB/sn yazma hızlarını destekleyen SDHC bellek kartları 1 yıllık garanti ile kullanıma sunulacaklar.

PhotoFast firması tarafından ilk etapta Japonya pazarında satışa çıkartılması beklenen çift kanal SDHC bellek kartlarının fiyatları ise modeline göre 46$ ila 153$ arasında olacak.


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Momo-Oz 10 yıl
2 tane kart çipini raid yapmısta olabilirler? ..
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xtreme55 10 yıl
Sonunda Class 6'dan daha hızlı bir kart çıktı.. Sanırım çift kanal dediği veri yolu 2 kat genişletilmiş, dolayısıyla bu hızlara çıkabilmiş, cf kartlara çok güzel bir alternatif.
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bluemad 10 yıl
Firmanın çift kanal SDHC bellek kartları
bu cift kanal ne oluyor, biri bizi aydinlatsin???
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