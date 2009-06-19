PhotoFast performans odaklı çift kanal SDHC bellek kartlarını tanıttı

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Arka arkaya duyurduğu katı hal sürücüleri (SSD) ile depolama dünyasının öne çıkan isimlerinden birisi olmayı başaran Japonya merkezli PhotoFast firması, taşınabilir cihazlar için hazırladığı performans odaklı yeni SDHC bellk kartlarını tanıttı. Firmanın çift kanal SDHC bellek kartları 4GB, 8GB, 16GB ve 32G'lık kapasite seçenekleriyle geliyorlar. Class performans derecelendirmesine sahip olan ve 24MB/sn okuma ile 19MB/sn yazma hızlarını destekleyen SDHC bellek kartları 1 yıllık garanti ile kullanıma sunulacaklar.

PhotoFast firması tarafından ilk etapta Japonya pazarında satışa çıkartılması beklenen çift kanal SDHC bellek kartlarının fiyatları ise modeline göre 46$ ila 153$ arasında olacak.