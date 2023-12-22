Pi Coin etkinliği heyecan yarattı! Pi alternatifi madencilik projelerine ilgi artıyor

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155’ten fazla ülkeden katılımcıların yer aldığı PiFest etkinliği sona erdi. Etkinlikte, 21 bin kişiden fazla katılımcıyla gerçekleşen yerel işletme anketi ve ABD Patent ve Marka Tescil Ofisi (USPTO) tarafından Pi Network'ün “Pi” markasının tescil edilmesi, kripto sektörünün önemli gelişmeleri arasına girdi.

Pi Network (PiCoin) kurucu ortağı Nicolas Kokkalis, PiFest etkinliği ile ilgili yaptığı açıklamada amaçlarının, Pi’nin faydasını artırmak ve yerel ticaret aracılığıyla Pi topluluğunun gücünü sergilemek olduğunu dile getirmişti.

6-11 Aralık 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen PiFest, proje ekibine göre büyük bir heyecan yarattı ve kripto sektöründe önemli gelişmelere yol açtı. Uzun süredir Pi Network’ün ana ağının devreye alınmasını bekleyen bazı yatırımcılar ile tepkisini göstermeyi ihmal etmedi.

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2018 yılında bir grup bilim insanı tarafından geliştirilen Pi Network, devrim niteliğinde bir madencilik modeli duyurmuştu. Mobil cihazlar üzerinden kripto para madenciliği yapma imkanı sunmayı amaçlayan proje, 2021’de büyük çıkış yakalamış ve milyonlarca kullanıcıya ulaşmıştı.

Projenin beta ve test ağı iki seneden fazla bir süre önce tamamlandı. Mainnet yani ana ağ ise bir türlü yayına alınamadı. Mainnet’in bir türlü devreye girmemesi sebebiyle öfkelenen yatırımcılar, proje ekibinin tatmin edici olmayan açıklamaları sonucu projeden umudunu kesmeye başladı.

Bazı yatırımcılar Pi Network’ü dolandırıcılık yapmakla suçlarken projeden ayrılan kripto meraklıları, Pi alternatifi madencilik projelerine yöneldi. Pi projesinin yarattığı boşluğu doldurmaya kararlı Bitcoin Minetrix, yatırımcıların ilgisini çekmeyi başardı.

Stake Et ve Madencilik Yap Projesi Bitcoin Minetrix

Türünün ilk ve tek örneği olan Bitcoin Minetrix, staking ve bulut madenciliğini bir araya getiriyor. Stake-to-Mine yani Stake Et ve Madencilik Yap mekanizması, yatırımcıların zahmetsiz bir şekilde BTC madenciliği yapmasına olanak tanıyor.

Günümüz şartlarında BTC madenciliği yapmak için çok yüksek bütçeler gerekiyor. Bir zamanlar dizüstü bilgisayar ile madencilik yapmak mümkün olsa da şimdiki şartlarda yüksek maliyetli donanım ve yazılım gereksinimi söz konusu oluyor.

Donanım ve yazılım ihtiyacı, madenciliğin tek masrafları olmuyor. Madencilik sözleşmeleri, ısı ve elektrik enerjisi çözümleri ve teknik bilgi ihtiyacı da madencilik yapmayı zorlaştırıyor. Ethereum blok zinciri üzerinde inşa edilen Bitcoin Minetrix, yenilikçi dinamikleri ile bu sorunlara çözüm sunmayı amaçlıyor.

Kullanıcıların BTC madenciliği yapması için yalnızca platformun native tokeni olan Bitcoin Minetrix token satın alması gerekiyor. BTCMTX sembolü ile ön satışa sunulan tokenler, satın alma aşamasından sonra bulut madenciliği kredileri karşılığında stake ediliyor.

Staking mekanizması ile kilitlenen bulut madenciliği kredileri, madencilik süresi boyunca yakılıyor. Ortaya çıkan BTC’ler ise yatırımcıların cüzdanlarına transfer ediliyor ve süreç tamamlanmış oluyor. Bitcoin Minetrix ile madencilik yapmak için herhangi bir teknik bilgi sahibi olmak gerekmiyor.

Projenin staking özelliği, yalnızca BTC madenciliği yapmaya olanak tanımıyor. BTCMTX tokenlerini kilitleyen yatırımcılar, pasif gelir elde etme imkanı da buluyor. Platformun staking ödülleri, katılımcının token havuzundaki hissesine ve yıllık getiri yüzdesine (APY) göre dağıtılıyor.

Şu ana kadar stake edilen Bitcoin Minetrix token sayısı, 380 milyonu geçiyor. Yıllık getiri yüzdesi ise bu yazı yazıldığı saat itibarıyla yüzde 108 civarında konumlanıyor. Staking mekanizmasındaki ETH bloğu başına ödül, 158,5 BTCMTX token olarak belirleniyor.

Bitcoin Minetrix Satın Almak İçin Bilmeniz Gerekenler

Ethereum tabanlı Bitcoin Minetrix token ERC-20 protokolüne uyan bir kripto para birimi olarak karşımıza çıkıyor. Tokenin toplamda 4 milyar adet token arzı bulunuyor ve bu arzın 1,4 milyarı ön satış etkinliği ile yatırımcılara sunuluyor.

Toplam token arzının yüzde 42,5’i Bitcoin madenciliği, yüzde 35’i pazarlama, yüzde 15’i topluluk ve yüzde 7,5’i staking için ayrılıyor. Ön satış etkinliğinde kademeli fiyat artışı politikası uygulanıyor. İndirimli fiyatlardan Bitcoin Minetrix token satın almak isteyen yatırımcıların, fiyatlar yükselmeden ön satışa katılması gerekiyor.

Ön satış etkinliğinin ilk aşamasında 0,011 dolardan alıcı bulan Bitcoin Minetrix tokenin fiyatı, son aşama gelindiğinde 0,0148 dolara yükseliyor. Mevcut aşamada BTCMTX token satın almak için yatırımcılar, 0,0123 dolar ödüyor. Bir sonraki aşamada ise token fiyatı 0,0124 dolara çıkıyor.

Bitcoin Minetrix token ön satış etkinliğinde şu ana kadar toplanan fonlar, 5 milyon 668 bin doları aşıyor. Merkeziyetsiz, zahmetsiz ve maliyetsiz Bitcoin madenciliği yapmak isteyen yatırımcılar, Bitcoin Minetrix ön satışına yoğun ilgi gösteriyor.

BTCMTX token satın alan yatırımcılar, ekibin düzenlediği airdrop etkinliğine de katılabiliyor. Bir dizi görevi yerine getiren BTCMTX token sahipleri, toplamda 30 bin dolar değerindeki Bitcoin Minetrix tokenin dağıtılacağı etkinlikteki yerini alıyor. Airdrop etkinliğine katılanlar arasından 10 şanslı kişinin 30 bin dolarlık ödülü paylaşacağı ifade ediliyor.

Güvenliği ve şeffaflığı ile bilinen Ethereum blok zinciri üzerinde inşa edilen Bitcoin Minetrix tokene yatırım yapmak isteyen yatırımcılar, ETH, USDT, MATIC, BNB ve kart işlemleri kullanarak ön satış etkinliğine dahil olabiliyor.

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