Pinterest’in reklam yasağı kaldırıldı

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Ülkemizde günlük 1 milyondan fazla erişim alan sosyal ağların temsilci ataması kararı sonrasında tüm platformlar temsilci atama kararı almış ve sadece Pinterest kalmıştı. Bu hafta temsilci atayan platform sonraki yaptırımlardan kurtuldu.

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Pinterest reklama devam edecek

Ülkemizde temsilcisi olmayan sosyal ağların önce para cezası ve sonra reklam yasağı olmak üzere iki yaptırım aşaması devreye girmişti. Karara uymamakta ısrar ederlerse de bant genişliği daraltma gündeme gelecekti.

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Bugüne kadar bahse konu kritere uyan tüm platformlar Pinterest hariç ülkemize temsilci atadı. Pinterest platformu da reklam yasağının başlaması ile birlikte geçtiğimiz hafta temsilci atama kararı almıştı.

BTC Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu bugün yaptığı açıklamada Pinterest’in reklam yasağının kaldırıldığını duyurdu. Kaldırma kararı BTK tarafından bugün Resmi Gazete – Çeşitli İlanlar kısmından da yayınlandı. Böylece kriteri karşılayan tüm platformlar temsilci atamış oldu.

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