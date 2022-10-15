Pixel 7 ve Pixel 7 Pro 32 bit uygulamaları çalıştıramıyor

Tam Boyutta Gör 2014 yılında çıkan Android 5.0 ile 64-bit işlemcileri destekleyen Google, işletim sisteminde önemli bir adım atmış oldu. 2019 yılında 64-bit uygulamaları Google Play üzerinden zorunlu hale getiren firma, 32-bit desteğini keseceğinin sinyallerini vermeye başlamıştı. Şimdi de beklenen oldu ve Google, 32-bitin geride bırakılması hakkında çok önemli bir adım attı.

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Pixel 7 serisi yalnızca 64-bit uygulamaları çalıştırabiliyor

Geçtiğimiz haftalarda Pixel 7 serisini resmen tanıtan firma, içerik üreticileri gibi bazı kişilere cihazları yollamaya başladı. Cihazların, kişilerin eline ulaşması ile bazı cevapsız sorular test edilmeye başlandı ve bu sorulardan biri de cihazların 32-bit uygulamalarına karşı uyumluluğuydu. Mishaal Rahman tarafından gelen bilgilere göre Pixel 7 serisi, 32-bit uygulamalarını çalıştıramıyor. Bu da Flappy Bird gibi bazı eski uygulamaların yeni cihazlarda erişilemeyeceği anlamına geliyor. Ayrıca Pebble Watch gibi 32-bit uygulamalara sahip akıllı saatler de Pixel 7 serisi ile eşleşemiyor.

Google Play Store’da var olan uygulamaların 64-bit olduğu düşünüldüğünde, bu durumun genel kullanıcıyı etkilemeyeceğini söyleyebiliriz. Ayrıca gelecek sene satışa çıkacak olan Pixel Tablet’te kullanılacak Android sürümünün sadece 64-bit olacağı belirtiliyor ve Android 14 ile 32-bit desteğinin komple terk edilmesi bekleniyor. 64-bit desteğinin işletim sistemi içerisinde tek seçenek olması ile 4GB RAM’den fazla belleğe sahip olan cihazlar, ufak performans artışlarına sahip olacaktır.

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Pixel 7 serisi 32 bit uygulamaları çalıştıramıyor