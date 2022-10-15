Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Pixel 7 ve Pixel 7 Pro 32 bit uygulamaları çalıştıramıyor

    Uzun yıllardır Android ekosistemini tamamen 64-bit’e geçirmek için uğraşan Google, bu konuda önemli bir adım attı. Yeni tanıtılan Pixel 7 serisi, yalnızca 64-bit uygulamaları çalıştırabiliyor.
    Oy Ver
    Pixel 7 serisi 32 bit uygulamaları çalıştıramıyor Tam Boyutta Gör
    2014 yılında çıkan Android 5.0 ile 64-bit işlemcileri destekleyen Google, işletim sisteminde önemli bir adım atmış oldu. 2019 yılında 64-bit uygulamaları Google Play üzerinden zorunlu hale getiren firma, 32-bit desteğini keseceğinin sinyallerini vermeye başlamıştı. Şimdi de beklenen oldu ve Google, 32-bitin geride bırakılması hakkında çok önemli bir adım attı. 

    Pixel 7 serisi yalnızca 64-bit uygulamaları çalıştırabiliyor

    Geçtiğimiz haftalarda Pixel 7 serisini resmen tanıtan firma, içerik üreticileri gibi bazı kişilere cihazları yollamaya başladı. Cihazların, kişilerin eline ulaşması ile bazı cevapsız sorular test edilmeye başlandı ve bu sorulardan biri de cihazların 32-bit uygulamalarına karşı uyumluluğuydu. Mishaal Rahman tarafından gelen bilgilere göre Pixel 7 serisi, 32-bit uygulamalarını çalıştıramıyor. Bu da Flappy Bird gibi bazı eski uygulamaların yeni cihazlarda erişilemeyeceği anlamına geliyor. Ayrıca Pebble Watch gibi 32-bit uygulamalara sahip akıllı saatler de Pixel 7 serisi ile eşleşemiyor.

    Google Play Store’da var olan uygulamaların 64-bit olduğu düşünüldüğünde, bu durumun genel kullanıcıyı etkilemeyeceğini söyleyebiliriz. Ayrıca gelecek sene satışa çıkacak olan Pixel Tablet’te kullanılacak Android sürümünün sadece 64-bit olacağı belirtiliyor ve Android 14 ile 32-bit desteğinin komple terk edilmesi bekleniyor. 64-bit desteğinin işletim sistemi içerisinde tek seçenek olması ile 4GB RAM’den fazla belleğe sahip olan cihazlar, ufak performans artışlarına sahip olacaktır.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Windows Not Defteri'nde Doom

    R
    rayonrx 13 saat önce

    https://www.btcminer.gold/20944719 BTCMiner, Bedava ve yatırımsız BTC

    Profil resmi
    slamdunk393 1 gün önce

    şu araba için ölmeye hazırım

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy M23 5G
    Samsung Galaxy M23 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Asus D509DA-EJ315
    Asus D509DA-EJ315
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    SYSTEM-1660 SUPER
    SYSTEM-1660 SUPER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız