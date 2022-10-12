Google Tensor G2’den kötü haber: 5nm fabrikasyon sürecinde üretilmiş

Tensor G2 işlemcisi 5nm fabrikasyon sürecinde üretildi
Pixel 7 serisinde tanıtılan Tensor G2, birçok açıdan ilk nesil Tensor işlemcisine benzerlik gösterse ufak performans artışları ve olası enerji verimliliği artışı, işlemciye olan ilgiyi arttırmıştı. Geekbench’te uzun süre önce listelenmiş olan Tensor G2’nin Samsung’un 4nm fabrikasyon sürecinde üretildiğine kesin gözüyle bakılıyordu ancak Google, bu durumu yalanladı.
Geekbench listelerinde bazı hataları fark eden Android Authority, Pixel 7 hakkında daha net bilgiler almak için bu durumu Google’a danıştı. Firma, Android Authority’e yeni nesil Tensor hakkında bilgiler verdi. Google, Tensor G2 işlemcisinin 5nm sürecinde üretildiğini doğruladı ve yonga setinin makine öğrenmesi işlemlerinde performans artışı göstereceğini belirtti. Görünüşe göre Google, geçtiğimiz yıl çıkış yapan Snapdragon 8 Gen 1 ve Exynos 2200’den bir kez daha geride kalacak. Tensor G2 işlemcisinin önceki nesile göre daha yüksek saat hızlarına sahip olduğu düşünüldüğünde, Pixel 7 serisinin enerji tüketiminde sınıfta kalacağını bekleyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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