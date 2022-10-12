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    Google Tensor G2’den kötü haber: 5nm fabrikasyon sürecinde üretilmiş

    Geçtiğimiz hafta tanıtılan Pixel 7 cihazlarında kullanılan ikinci nesil Tensor işlemcisi hakkında yeni bilgiler geldi. Google, işlemcinin 5nm fabrikasyon sürecinde üretildiğini doğruladı.
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    Google Tensor G2'den kötü haber geldi Tam Boyutta Gör
    Google, geçtiğimiz yıl tanıttığı Pixel 6 serisi ile kendi işlemcisini kullanmaya başlamıştı. Samsung ortaklığında üretilen Google Tensor; Snapdragon 8 Gen 1 kadar performans sunmasa da Pixel 6 serisinin uygun fiyatı, bu problemi geri plana atmıştı. Ancak Tensor işlemcisinin birçok açıdan en büyük problemi, Samsung’un 5nm fabrikasyon sürecinde üretilmesi ve enerji verimliliği konusunda rakiplerinin gerisinde olmasıydı. Pixel 7 serisinde kullanılacak Tensor G2 işlemcisi, aylardır çıkan sızıntılar doğrultusunda 4nm fabrikasyon sürecinde üretilecek gibi duruyordu ancak görünüşe göre Google, bu güncellemeyi sonraki seneye saklıyor.

    Tensor G2 işlemcisi 5nm fabrikasyon sürecinde üretildi

    Pixel 7 serisinde tanıtılan Tensor G2, birçok açıdan ilk nesil Tensor işlemcisine benzerlik gösterse ufak performans artışları ve olası enerji verimliliği artışı, işlemciye olan ilgiyi arttırmıştı. Geekbench’te uzun süre önce listelenmiş olan Tensor G2’nin Samsung’un 4nm fabrikasyon sürecinde üretildiğine kesin gözüyle bakılıyordu ancak Google, bu durumu yalanladı.

    Geekbench listelerinde bazı hataları fark eden Android Authority, Pixel 7 hakkında daha net bilgiler almak için bu durumu Google’a danıştı. Firma, Android Authority’e yeni nesil Tensor hakkında bilgiler verdi. Google, Tensor G2 işlemcisinin 5nm sürecinde üretildiğini doğruladı ve yonga setinin makine öğrenmesi işlemlerinde performans artışı göstereceğini belirtti. Görünüşe göre Google, geçtiğimiz yıl çıkış yapan Snapdragon 8 Gen 1 ve Exynos 2200’den bir kez daha geride kalacak. Tensor G2 işlemcisinin önceki nesile göre daha yüksek saat hızlarına sahip olduğu düşünüldüğünde, Pixel 7 serisinin enerji tüketiminde sınıfta kalacağını bekleyebiliriz.

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    Luis Figo’dan yer çekimsiz futbol

    E
    Emirhan1978 1 hafta önce

    Metaverse nedir anlamak için oyun projelerine bakın derim. Hepsi yüksek arttırılmış gerçeklik sağlıyor. Özellikle metaVmars projesini sevdim. inceleyin derim.

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