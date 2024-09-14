Huawei Watch GT 5’in görselleri sızdırıldı

Huawei'nin merakla beklenen yeni akıllı saati Watch GT 5 serisi, 19 Eylül 2024'te tanıtılacak. Çinli teknoloji devi, geçtiğimiz günlerde piyasaya sürdüğü Mate XT katlanabilir akıllı telefonun ardından bu kez dikkatleri yeni giyilebilir teknoloji ürününe çekiyor. Lansman öncesinde sızdırılan görseller ve teknik özellikler sayesinde, Watch GT 5'in neler sunacağı hakkında bazı ipuçları şimdiden ortaya çıktı.
Watch GT 5, iki farklı boyutta geliyor: 41mm ve 46mm. Tasarım olarak geçen yılki modelle büyük benzerlik gösteren bu saatler, estetik çizgilerini korurken teknolojik açıdan bazı yenilikler barındırıyor. 41mm versiyonu, Uçuk Mavi ve Uçuk Altın renk seçenekleriyle sunulacak. 46mm model ise sadece Siyah renkte satışa sunulacak. Her iki modelde de döner bir taç ve programlanabilir ikinci bir düğme bulunuyor.
Sızan bilgilere göre, saatlerin gövdesi paslanmaz çelikten ve çerçeveleri metalden yapılmış olacak. Ayrıca, 5 ATM suya dayanıklılık özelliğiyle dikkat çeken bu modellerin ekranları da AMOLED teknolojisini kullanıyor. 41mm'lik versiyon 1.32 inç, 46mm'lik model ise 1.43 inçlik bir ekrana sahip. Pil ömrü açısından ise 41mm modelin 7 gün, 46mm modelin ise 14 güne kadar dayanabileceği belirtiliyor.
Sağlık takip özellikleri de geliştirilen bu yeni akıllı saatler, Huawei’nin güncellenmiş TruSense sağlık izleme sistemi ile donatılmış olacak. Bu sistem, kalp atış hızı, kandaki oksijen seviyesini (SpO2) ve vücut sıcaklığını daha hızlı ve hassas bir şekilde izleme imkanı sunuyor. Ayrıca, saatlerde bulunan “Sağlık Görünümü” özelliği sayesinde, kullanıcılar 60 saniye içinde EKG, arter sertliği, stres seviyeleri ve kardiyovasküler riskler gibi 10’dan fazla sağlık göstergesini hızlıca kontrol edebilecekler.
Spor severler için de geniş bir yelpaze sunan Watch GT 5, 100'den fazla spor modu ve dahili GPS gibi özelliklerle donatılıyor. Navigasyon sisteminde GPS ve GNSS desteği sayesinde dış mekan aktivitelerinde de kullanıcılarını yalnız bırakmayacak.
Fiyatlandırma konusunda henüz net bir bilgi olmamakla birlikte, Watch GT 5'in yaklaşık 277 dolar seviyesinde bir başlangıç fiyatıyla satışa sunulması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.