Huawei Watch GT 5’in görselleri sızdırıldı

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Huawei'nin merakla beklenen yeni akıllı saati Watch GT 5 serisi, 19 Eylül 2024'te tanıtılacak. Çinli teknoloji devi, geçtiğimiz günlerde piyasaya sürdüğü Mate XT katlanabilir akıllı telefonun ardından bu kez dikkatleri yeni giyilebilir teknoloji ürününe çekiyor. Lansman öncesinde sızdırılan görseller ve teknik özellikler sayesinde, Watch GT 5'in neler sunacağı hakkında bazı ipuçları şimdiden ortaya çıktı.

Watch GT 5, iki farklı boyutta geliyor: 41mm ve 46mm. Tasarım olarak geçen yılki modelle büyük benzerlik gösteren bu saatler, estetik çizgilerini korurken teknolojik açıdan bazı yenilikler barındırıyor. 41mm versiyonu, Uçuk Mavi ve Uçuk Altın renk seçenekleriyle sunulacak. 46mm model ise sadece Siyah renkte satışa sunulacak. Her iki modelde de döner bir taç ve programlanabilir ikinci bir düğme bulunuyor.

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Sızan bilgilere göre, saatlerin gövdesi paslanmaz çelikten ve çerçeveleri metalden yapılmış olacak. Ayrıca, 5 ATM suya dayanıklılık özelliğiyle dikkat çeken bu modellerin ekranları da AMOLED teknolojisini kullanıyor. 41mm'lik versiyon 1.32 inç, 46mm'lik model ise 1.43 inçlik bir ekrana sahip. Pil ömrü açısından ise 41mm modelin 7 gün, 46mm modelin ise 14 güne kadar dayanabileceği belirtiliyor.

Sağlık takip özellikleri de geliştirilen bu yeni akıllı saatler, Huawei’nin güncellenmiş TruSense sağlık izleme sistemi ile donatılmış olacak. Bu sistem, kalp atış hızı, kandaki oksijen seviyesini (SpO2) ve vücut sıcaklığını daha hızlı ve hassas bir şekilde izleme imkanı sunuyor. Ayrıca, saatlerde bulunan “Sağlık Görünümü” özelliği sayesinde, kullanıcılar 60 saniye içinde EKG, arter sertliği, stres seviyeleri ve kardiyovasküler riskler gibi 10’dan fazla sağlık göstergesini hızlıca kontrol edebilecekler.

Spor severler için de geniş bir yelpaze sunan Watch GT 5, 100'den fazla spor modu ve dahili GPS gibi özelliklerle donatılıyor. Navigasyon sisteminde GPS ve GNSS desteği sayesinde dış mekan aktivitelerinde de kullanıcılarını yalnız bırakmayacak.

Fiyatlandırma konusunda henüz net bir bilgi olmamakla birlikte, Watch GT 5'in yaklaşık 277 dolar seviyesinde bir başlangıç fiyatıyla satışa sunulması bekleniyor.

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