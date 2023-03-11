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    Anlık Bildirim

    Plak satışları 1987'den beri ilk kez CD satışlarını geride bıraktı

    Amerika Kayıt Endüstrisi Birliği'nin (RIAA) raporuna göre geçen yıl plak satışları 1987'den bu yana ilk kez CD satışlarını geçti. Taylor Swift, 1.7 milyon plak satışı ile en popüler sanatçı oldu.
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    Plak satışları 1987'den beri ilk kez CD satışlarını geçti Tam Boyutta Gör

    Amerika Kayıt Endüstrisi Birliği (RIAA) tarafından yayınlanan rapora göre geçen yıl ABD'de plak satışları 1987'den bu yana ilk kez CD satışlarını geçti. CD'ler fiziksel müzik pazarında önemli bir konuma sahip olsa da 2022'de müşterilerin ağırlıklı tercihi plaklardan yana oldu.

    RIAA'nın paylaştığı istatistikler şu şekilde:

    • 2022'de 41 milyon plak ve 33 milyon CD satıldı
    • Plak satışları 2007'den beri artıyor
    • Plak tüm fiziksel müzik gelirlerinin %71'ini oluşturuyor
    • Plak satışları 2022'de yaklaşık 1.2 milyar doları buldu
    • CD satışları 2022'de %18 düştü
    • Plak satışları 2022'de %17 arttı

    Plak satışları 1987'den beri ilk kez CD satışlarını geçti Tam Boyutta Gör

    Plak furyası yeniden canlandı

    Taylor Swift, 2022'de yaklaşık 1.7 milyon plak satışı ile en popüler plak sanatçısı oldu. Ünlü şarkıcıyı Harry Styles'ın 719.000 plak, The Beatles'ın ise 553.000 plak satışı ile takip ettiğini belirtelim. Peki plak satışlarındaki bu patlamanın sebebi ne?

    Plak satışları 1987'den beri ilk kez CD satışlarını geçti Tam Boyutta Gör

    Plak furyasının yeniden canlanmasına katkıda bulunen çeşitli faktörler var. Birçok müzik tutkunu "dijitalden daha sıcak ve daha otantik bir ses" sağladığını savunuyor. Popülaritedeki artışın bir diğer nedeni ise nostalji özlemi. Fakat genç nesil de plağa giderek daha fazla ilgi gösteriyor.

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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    emrahmt 2 saat önce

    umarım yakında umduğumuz aleti de çıkarmazlar. [resim]

    S
    Sino_0 13 saat önce

    bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar

    S
    Sino_0 13 saat önce

    lan bunu zamanında bigbang teoty de

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    4S14N_HUNT3R 2 gün önce

    bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D

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    CoreXXX 3 gün önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 3 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 4 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 4 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 4 gün önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 5 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

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    şairane 1 hafta önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 1 hafta önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 1 hafta önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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