Plak satışları 1987'den beri ilk kez CD satışlarını geride bıraktı

Amerika Kayıt Endüstrisi Birliği (RIAA) tarafından yayınlanan rapora göre geçen yıl ABD'de plak satışları 1987'den bu yana ilk kez CD satışlarını geçti. CD'ler fiziksel müzik pazarında önemli bir konuma sahip olsa da 2022'de müşterilerin ağırlıklı tercihi plaklardan yana oldu.
RIAA'nın paylaştığı istatistikler şu şekilde:
- 2022'de 41 milyon plak ve 33 milyon CD satıldı
- Plak satışları 2007'den beri artıyor
- Plak tüm fiziksel müzik gelirlerinin %71'ini oluşturuyor
- Plak satışları 2022'de yaklaşık 1.2 milyar doları buldu
- CD satışları 2022'de %18 düştü
- Plak satışları 2022'de %17 arttı
Plak furyası yeniden canlandı
Taylor Swift, 2022'de yaklaşık 1.7 milyon plak satışı ile en popüler plak sanatçısı oldu. Ünlü şarkıcıyı Harry Styles'ın 719.000 plak, The Beatles'ın ise 553.000 plak satışı ile takip ettiğini belirtelim. Peki plak satışlarındaki bu patlamanın sebebi ne?
Plak furyasının yeniden canlanmasına katkıda bulunen çeşitli faktörler var. Birçok müzik tutkunu "dijitalden daha sıcak ve daha otantik bir ses" sağladığını savunuyor. Popülaritedeki artışın bir diğer nedeni ise nostalji özlemi. Fakat genç nesil de plağa giderek daha fazla ilgi gösteriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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umarım yakında umduğumuz aleti de çıkarmazlar. [resim]
bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar
lan bunu zamanında bigbang teoty de
bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D
bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez