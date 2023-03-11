Plak satışları 1987'den beri ilk kez CD satışlarını geride bıraktı

Tam Boyutta Gör

Amerika Kayıt Endüstrisi Birliği (RIAA) tarafından yayınlanan rapora göre geçen yıl ABD'de plak satışları 1987'den bu yana ilk kez CD satışlarını geçti. CD'ler fiziksel müzik pazarında önemli bir konuma sahip olsa da 2022'de müşterilerin ağırlıklı tercihi plaklardan yana oldu.

RIAA'nın paylaştığı istatistikler şu şekilde:

2022'de 41 milyon plak ve 33 milyon CD satıldı

Plak satışları 2007'den beri artıyor

Plak tüm fiziksel müzik gelirlerinin %71'ini oluşturuyor

Plak satışları 2022'de yaklaşık 1.2 milyar doları buldu

CD satışları 2022'de %18 düştü

Plak satışları 2022'de %17 arttı

Tam Boyutta Gör

Plak furyası yeniden canlandı

Taylor Swift, 2022'de yaklaşık 1.7 milyon plak satışı ile en popüler plak sanatçısı oldu. Ünlü şarkıcıyı Harry Styles'ın 719.000 plak, The Beatles'ın ise 553.000 plak satışı ile takip ettiğini belirtelim. Peki plak satışlarındaki bu patlamanın sebebi ne?

Tam Boyutta Gör

Plak furyasının yeniden canlanmasına katkıda bulunen çeşitli faktörler var. Birçok müzik tutkunu "dijitalden daha sıcak ve daha otantik bir ses" sağladığını savunuyor. Popülaritedeki artışın bir diğer nedeni ise nostalji özlemi. Fakat genç nesil de plağa giderek daha fazla ilgi gösteriyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Müzik Haberleri

Plak satışları 1987'den beri ilk kez CD satışlarını geçti